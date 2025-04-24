Салат Грация — идеальный вариант для похудения

Салат "Грация". Фото: gospodynka.com.ua

Этот легкий и свежий салат не только очень вкусный, но и помогает избавиться от лишнего веса. Благодаря удачному сочетанию ингредиентов он запускает естественное очищение организма и способствует уменьшению объемов в области талии.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

огурцы — 3 шт.;

редиска — 1 пучок;

соль — 2-3 ч. л.;

яйца вареные — 3 шт.;

зеленый лук — 3-4 пера.

Для соуса:

йогурт — 2 ст. л.;

горчица — 1 ст. л.;

майонез — 2 ст. л.;

укроп — 2 ст. л.;

петрушка — 2 ст. л.;

соль и перец — по вкусу.

Способ приготовления

Тонко натереть огурцы и редиску на терке или нарезать очень тонкими ломтиками.

Огурцы и редис. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить соль, перемешать и оставить на 20 минут, чтобы овощи пустили сок.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Затем тщательно отжать руками лишнюю жидкость. Нарезать вареные яйца и зеленый лук, добавить к овощам.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Для соуса смешать йогурт, горчицу, майонез, мелко нарезанный укроп и петрушку. Посолить, поперчить по вкусу. Заправить салат соусом и перемешать.

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