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Салат "Грация", который сжигает жир на животе — сохраните рецепт

24 апреля 2025 12:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Салат Грация — идеальный вариант для похудения
Салат "Грация". Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот легкий и свежий салат не только очень вкусный, но и помогает избавиться от лишнего веса. Благодаря удачному сочетанию ингредиентов он запускает естественное очищение организма и способствует уменьшению объемов в области талии.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • огурцы — 3 шт.;
  • редиска — 1 пучок;
  • соль — 2-3 ч. л.;
  • яйца вареные — 3 шт.;
  • зеленый лук — 3-4 пера.

Для соуса:

  • йогурт — 2 ст. л.;
  • горчица — 1 ст. л.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • укроп — 2 ст. л.;
  • петрушка — 2 ст. л.;
  • соль и перец — по вкусу.

Способ приготовления

Тонко натереть огурцы и редиску на терке или нарезать очень тонкими ломтиками.

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Огурцы и редис. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить соль, перемешать и оставить на 20 минут, чтобы овощи пустили сок.

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Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Затем тщательно отжать руками лишнюю жидкость. Нарезать вареные яйца и зеленый лук, добавить к овощам.

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Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Для соуса смешать йогурт, горчицу, майонез, мелко нарезанный укроп и петрушку. Посолить, поперчить по вкусу. Заправить салат соусом и перемешать.

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