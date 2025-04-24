Салат Грация — идеальный вариант для похудения

Салат "Грация", который сжигает жир на животе — сохраните рецепт
Этот легкий и свежий салат не только очень вкусный, но и помогает избавиться от лишнего веса. Благодаря удачному сочетанию ингредиентов он запускает естественное очищение организма и способствует уменьшению объемов в области талии.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- огурцы — 3 шт.;
- редиска — 1 пучок;
- соль — 2-3 ч. л.;
- яйца вареные — 3 шт.;
- зеленый лук — 3-4 пера.
Для соуса:
- йогурт — 2 ст. л.;
- горчица — 1 ст. л.;
- майонез — 2 ст. л.;
- укроп — 2 ст. л.;
- петрушка — 2 ст. л.;
- соль и перец — по вкусу.
Способ приготовления
Тонко натереть огурцы и редиску на терке или нарезать очень тонкими ломтиками.
Добавить соль, перемешать и оставить на 20 минут, чтобы овощи пустили сок.
Затем тщательно отжать руками лишнюю жидкость. Нарезать вареные яйца и зеленый лук, добавить к овощам.
Для соуса смешать йогурт, горчицу, майонез, мелко нарезанный укроп и петрушку. Посолить, поперчить по вкусу. Заправить салат соусом и перемешать.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных салатов
Вкусный салат из свеклы — секретный рецепт из известного ресторана.
Также советуем обратить внимание на салат с ананасами, копченой курицей, сыром и морковью по-корейски.
Еще мы писали рецепт салата "Валя", который давно превзошел "Цезарь" — король на столе.
А этот рецепт салата заменит винегрет и селедку под шубой.
Читайте Новини.LIVE!