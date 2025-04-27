Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow "Спасательный" салат из пасхальных яиц — просто и вкусно arrow

"Спасательный" салат из пасхальных яиц — просто и вкусно

27 апреля 2025 21:28
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Быстрый салат с вареными яйцами после Пасхи — рецепт
Салат из пасхальных яиц. Фото: скриншот
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

После пасхальных праздников часто остается много крашанок, срок годности которых быстро подходит к концу. Чтобы "спасти" ценный продукт попробуйте приготовить этот простой, но очень вкусный салат.

Рецептом поделилась Инна Ключник в Instagram.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйца вареные;
  • маринованные шампиньоны;
  • кукуруза консервированная;
  • копченое мясо;
  • зеленый лук;
  • майонез.

Способ приготовления

Вареные яйца и копченое мясо нарезать небольшими кубиками и выложить в миску.

Салат з крашанок - що приготувати
Подготовка яиц для салата. Фото: скриншот

К яйцам и мясу добавить уже нарезанные маринованные шампиньоны и кукурузу.

Що приготувати з крашанок - смачний салат
Подготовка мяса для салата. Фото: скриншот

Зеленый лук измельчить и всыпать к остальным ингредиентам. Добавить майонез и тщательно перемешать.

Салат з варених яєць та м'яса - рецепт
Готовый салат. Фото: скриншот

Предлагаем вам подборку рецептов салатов на каждый день и для праздничного стола:

Крабовый салат по-новому с секретной заправкой, о которой мало кто знает.

Очень вкусный салат "Ирина", который готовится за 10 минут.

Салат "Богатая невеста" из простых продуктов, но с изысканным вкусом.

Легкий салат "Грация" — поможет похудеть к лету.

яйца салат рецепт закуска крашанки
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:18 Зеленский отреагировал на трагедию в Ванкувере — что сказал

21:59 Ливерпуль разорвал Тоттенхэм и официально стал чемпионом Англии

21:55 Зеленский объяснил ситуацию в Курской и Белгородской областях

21:42 Украл телефон и убежал — на Одесчине военный обманул мужчину

20:49 Отключение света — готовиться ли одесситам к графикам

Зеленский назвал гарантии безопасности для Украины вне блока НАТО - 80x80

Зеленский назвал гарантии безопасности для Украины вне блока НАТО

20:28 Какой будет погода в начале мая — синоптики дали прогноз

20:25 Динамо в волевом стиле вырвало ничью в матче с Шахтером

20:08 Жилье в безопасности — причины, не отменяющие права собственности

20:00 Возвращение после СОЧ — как снять себя с розыска

19:57 В Запорожье человек заболел ботулизмом после укола ботоксом

22:18 Зеленский отреагировал на трагедию в Ванкувере — что сказал

21:59 Ливерпуль разорвал Тоттенхэм и официально стал чемпионом Англии

21:55 Зеленский объяснил ситуацию в Курской и Белгородской областях

21:42 Украл телефон и убежал — на Одесчине военный обманул мужчину

20:49 Отключение света — готовиться ли одесситам к графикам

Зеленский назвал гарантии безопасности для Украины вне блока НАТО - 80x80

Зеленский назвал гарантии безопасности для Украины вне блока НАТО

20:28 Какой будет погода в начале мая — синоптики дали прогноз

20:25 Динамо в волевом стиле вырвало ничью в матче с Шахтером

20:08 Жилье в безопасности — причины, не отменяющие права собственности

20:00 Возвращение после СОЧ — как снять себя с розыска

19:57 В Запорожье человек заболел ботулизмом после укола ботоксом

07:32 Отчисление из аспирантуры и изменения для студентов, — интервью

25 апреля

22:33 Посевная в Одесской области — будет ли Украина с зерном

06:33 Лекарства в аптеках подешевели на 27% — реакция одесситов

24 апреля

19:47 Цены в одесских магазинах — что подешевело после праздника

06:33 Экономические реалии — выиграет ли Украина от мирового кризиса

23 апреля

22:33 Курсовая турбулентность — что делать с долларом и евро

07:17 Насколько реально перемирие с Россией — что думают одесситы

22 апреля

22:33 Выборы во время войны в Украине — риски, угрозы и дилеммы

06:33 Перемирие Украины и РФ — как оно повлияет на ход войны

21 апреля

20:17 Тайная дипломатия США и РФ — есть ли место для Украины

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Мобилизация 50-60-летних в апреле 2025 — какие нюансы нужно знать

17 апреля 2025

На чем зарабатывают украинцы в Польше — самый популярный бизнес

22 апреля 2025

Строгие правила на границе — у кого могут отобрать валюту в 2025

18 апреля 2025

Сколько яиц должно быть в корзине на Пасху — символическая цифра

Почему белить деревья строго запрещено — должен знать каждый

19 апреля 2025

Люди с III группой инвалидности — какие льготы будут в мае

16 апреля 2025

Возвращение кнопочных телефонов — почему стоит перейти на них

17 апреля 2025

Германия выплатит украинцам до 20 тыс. евро — подробности

21 апреля 2025

Когда сажать кабачки и огурцы весной 2025 — лунный календарь

15 апреля 2025

Коммунальные долги — через сколько лет их могут списать