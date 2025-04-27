Быстрый салат с вареными яйцами после Пасхи — рецепт

"Спасательный" салат из пасхальных яиц — просто и вкусно
После пасхальных праздников часто остается много крашанок, срок годности которых быстро подходит к концу. Чтобы "спасти" ценный продукт попробуйте приготовить этот простой, но очень вкусный салат.
Рецептом поделилась Инна Ключник в Instagram.
Вам понадобится:
- яйца вареные;
- маринованные шампиньоны;
- кукуруза консервированная;
- копченое мясо;
- зеленый лук;
- майонез.
Способ приготовления
Вареные яйца и копченое мясо нарезать небольшими кубиками и выложить в миску.
К яйцам и мясу добавить уже нарезанные маринованные шампиньоны и кукурузу.
Зеленый лук измельчить и всыпать к остальным ингредиентам. Добавить майонез и тщательно перемешать.
Предлагаем вам подборку рецептов салатов на каждый день и для праздничного стола:
Крабовый салат по-новому с секретной заправкой, о которой мало кто знает.
Очень вкусный салат "Ирина", который готовится за 10 минут.
Салат "Богатая невеста" из простых продуктов, но с изысканным вкусом.
Легкий салат "Грация" — поможет похудеть к лету.
Читайте Новини.LIVE!