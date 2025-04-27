Быстрый салат с вареными яйцами после Пасхи — рецепт

Салат из пасхальных яиц. Фото: скриншот

После пасхальных праздников часто остается много крашанок, срок годности которых быстро подходит к концу. Чтобы "спасти" ценный продукт попробуйте приготовить этот простой, но очень вкусный салат.

Рецептом поделилась Инна Ключник в Instagram.

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Вам понадобится:

яйца вареные;

маринованные шампиньоны;

кукуруза консервированная;

копченое мясо;

зеленый лук;

майонез.

Способ приготовления

Вареные яйца и копченое мясо нарезать небольшими кубиками и выложить в миску.

Подготовка яиц для салата. Фото: скриншот

К яйцам и мясу добавить уже нарезанные маринованные шампиньоны и кукурузу.

Подготовка мяса для салата. Фото: скриншот

Зеленый лук измельчить и всыпать к остальным ингредиентам. Добавить майонез и тщательно перемешать.

Готовый салат. Фото: скриншот

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