Як пофарбувати яйця з рисом — дієвий лайфхак

Яскраві крашанки з цікавим малюнком — знадобиться рис
Ці яскраві крашанки стануть чудовою прикрасою вашого святкового столу. Усього кілька інгредієнтів і трохи фантазії й у вас вийдуть гарні великодні яйця з унікальним малюнком.
Ідеєю поділилася Таня Будченко на YouTube.
Вам знадобиться:
- яйця — необхідні кількість;
- харчові барвники;
- оцет;
- вода;
- рис.
Спосіб приготування
Яйця ретельно помити та відварити до готовності 7-10 хвилин.
У пластиковій ємності з кришкою змішати барвник обраного кольору, 0,5 ч. л. оцту та 1 ст. л. гарячої води. До барвнику додати 150 г рису та гарно перемішати.
До ємності покласти відварене тепле яйця та накрити кришкою. Обережно струсіть яйце всередині для того, щоб рис рівномірно пофарбував його.
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