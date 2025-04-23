Як пофарбувати яйця з рисом — дієвий лайфхак

Крашанки. Фото: скриншот

Ці яскраві крашанки стануть чудовою прикрасою вашого святкового столу. Усього кілька інгредієнтів і трохи фантазії й у вас вийдуть гарні великодні яйця з унікальним малюнком.

Ідеєю поділилася Таня Будченко на YouTube.

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Вам знадобиться:

яйця — необхідні кількість;

харчові барвники;

оцет;

вода;

рис.

Спосіб приготування

Яйця ретельно помити та відварити до готовності 7-10 хвилин.

Приготування яєць. Фото: скриншот

У пластиковій ємності з кришкою змішати барвник обраного кольору, 0,5 ч. л. оцту та 1 ст. л. гарячої води. До барвнику додати 150 г рису та гарно перемішати.

Підготовка барвників з рисом. Фото: скриншот

До ємності покласти відварене тепле яйця та накрити кришкою. Обережно струсіть яйце всередині для того, щоб рис рівномірно пофарбував його.

Готові крашанки. Фото: скриншот

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