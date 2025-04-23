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Яскраві крашанки з цікавим малюнком — знадобиться рис

23 квітня 2025 20:00
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Як пофарбувати яйця з рисом — дієвий лайфхак
Крашанки. Фото: скриншот
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Ці яскраві крашанки стануть чудовою прикрасою вашого святкового столу. Усього кілька інгредієнтів і трохи фантазії й у вас вийдуть гарні великодні яйця з унікальним малюнком.

Ідеєю поділилася Таня Будченко на YouTube.

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Вам знадобиться:

  • яйця — необхідні кількість;
  • харчові барвники;
  • оцет;
  • вода;
  • рис.

Спосіб приготування

Яйця ретельно помити та відварити до готовності 7-10 хвилин.

Як пофарбувати яйця рисом - інструкція
Приготування яєць. Фото: скриншот

У пластиковій ємності з кришкою змішати барвник обраного кольору, 0,5 ч. л. оцту та 1 ст. л. гарячої води. До барвнику додати 150 г рису та гарно перемішати.

Крашанки рисом та барвником - спосіб приготування
Підготовка барвників з рисом. Фото: скриншот

До ємності покласти відварене тепле яйця та накрити кришкою. Обережно струсіть яйце всередині для того, щоб рис рівномірно пофарбував його.

Як пофарбувати крашанки рисом - лайфхак
Готові крашанки. Фото: скриншот

Пропонуємо вам добірку цікавих та простих способів, як пофарбувати крашанки:

Рожеві крашанки у великодній кошик — знадобиться буряк.

Як пофарбувати яйця у вині — вийде магічний ефект з "мерехтінням".

"Золоті" крашанки на свято за допомогою цибулевого лушпиння.

Лише за допомогою однієї ягоди можна зробити яскраві фіолетові крашанки.

Великдень рис яйця дієві лайфхаки великодній кошик крашанки
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20:08 Житло на вибір — скільки адрес прописки може мати одна людина

20:05 Козицький хоче перейменувати вулицю Винниченка — хто проти

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:02 Київ не визнає окупацію Криму — Трамп розкритикував Зеленського

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