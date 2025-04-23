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Яркие пасхальные яйца с интересным рисунком — понадобится рис

23 апреля 2025 20:00
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Как покрасить яйца с рисом — действенный лайфхак
Крашанки. Фото: скриншот
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Эти яркие пасхальные яйца станут прекрасным украшением вашего праздничного стола. Всего несколько ингредиентов и немного фантазии и у вас получатся красивые пасхальные яйца с уникальным рисунком.

Идеей поделилась Таня Будченко на YouTube.

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Вам понадобится:

  • яйца — необходимое количество;
  • пищевые красители;
  • уксус;
  • вода;
  • рис.

Способ приготовления

Яйца тщательно помыть и отварить до готовности 7-10 минут.

Як пофарбувати яйця рисом - інструкція
Приготовление яиц. Фото: скриншот

В пластиковой емкости с крышкой смешать краситель выбранного цвета, 0,5 ч. л. уксуса и 1 ст. л. горячей воды. К красителю добавить 150 г риса и хорошо перемешать.

Крашанки рисом та барвником - спосіб приготування
Подготовка красителей с рисом. Фото: скриншот

В емкость положить отваренное теплое яйца и накрыть крышкой. Осторожно встряхните яйцо внутри для того, чтобы рис равномерно окрасил его.

Як пофарбувати крашанки рисом - лайфхак
Готовые пасхальные яйца. Фото: скриншот

Предлагаем вам подборку интересных и простых способов, как покрасить пасхальные яйца:

Розовые пасхальные яйца в пасхальную корзину — понадобится свекла.

Как покрасить яйца в вине — получится магический эффект с "мерцанием".

"Золотые" пасхальные яйца на праздник с помощью луковой шелухи.

Только с помощью одной ягоды можно сделать яркие фиолетовые пасхальные яйца.

Пасха рис яйца действенные лайфхаки пасхальная корзина крашанки
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20:08 Жилье на выбор — сколько адресов прописки может иметь человек

20:05 Козицкий хочет переименовать улицу Винниченко — кто против

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:02 Киев не признает оккупацию Крыма — Трамп раскритиковал Зеленского

20:00 Выезд многодетного родителя за границу — список документов

19:51 В Стамбуле произошло мощное землетрясение, которое попало в эфир

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