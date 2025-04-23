Как покрасить яйца с рисом — действенный лайфхак

Яркие пасхальные яйца с интересным рисунком — понадобится рис
Эти яркие пасхальные яйца станут прекрасным украшением вашего праздничного стола. Всего несколько ингредиентов и немного фантазии и у вас получатся красивые пасхальные яйца с уникальным рисунком.
Идеей поделилась Таня Будченко на YouTube.
Вам понадобится:
- яйца — необходимое количество;
- пищевые красители;
- уксус;
- вода;
- рис.
Способ приготовления
Яйца тщательно помыть и отварить до готовности 7-10 минут.
В пластиковой емкости с крышкой смешать краситель выбранного цвета, 0,5 ч. л. уксуса и 1 ст. л. горячей воды. К красителю добавить 150 г риса и хорошо перемешать.
В емкость положить отваренное теплое яйца и накрыть крышкой. Осторожно встряхните яйцо внутри для того, чтобы рис равномерно окрасил его.
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