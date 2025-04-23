Как покрасить яйца с рисом — действенный лайфхак

Крашанки. Фото: скриншот

Эти яркие пасхальные яйца станут прекрасным украшением вашего праздничного стола. Всего несколько ингредиентов и немного фантазии и у вас получатся красивые пасхальные яйца с уникальным рисунком.

Идеей поделилась Таня Будченко на YouTube.

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Вам понадобится:

яйца — необходимое количество;

пищевые красители;

уксус;

вода;

рис.

Способ приготовления

Яйца тщательно помыть и отварить до готовности 7-10 минут.

Приготовление яиц. Фото: скриншот

В пластиковой емкости с крышкой смешать краситель выбранного цвета, 0,5 ч. л. уксуса и 1 ст. л. горячей воды. К красителю добавить 150 г риса и хорошо перемешать.

Подготовка красителей с рисом. Фото: скриншот

В емкость положить отваренное теплое яйца и накрыть крышкой. Осторожно встряхните яйцо внутри для того, чтобы рис равномерно окрасил его.

Готовые пасхальные яйца. Фото: скриншот

Предлагаем вам подборку интересных и простых способов, как покрасить пасхальные яйца:

Розовые пасхальные яйца в пасхальную корзину — понадобится свекла.

Как покрасить яйца в вине — получится магический эффект с "мерцанием".

"Золотые" пасхальные яйца на праздник с помощью луковой шелухи.

Только с помощью одной ягоды можно сделать яркие фиолетовые пасхальные яйца.