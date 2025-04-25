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Салат Багата наречена — дешеві продукти, а смак дорогий

25 квітня 2025 12:20
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Салат Багата наречена з простих продуктів зі святковим смаком
Салат "Багата наречена". Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей салат із символічною назвою "Багата наречена" поєднує доступні інгредієнти та вишуканий смак. Ідеально підходить для святкового столу, при цьому не потребує дорогих продуктів.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • гриби печериці – 500 г;
  • картопля відварена – 4 шт.;
  • куряче філе відварене – 1 шт.;
  • яйця варені – 4 шт.;
  • пекінська капуста – на смак;
  • сир твердий – 100 г;
  • сіль, перець – на смак;
  • майонез – на смак.

Для маринування цибулі:

  • цибуля ріпчаста – 1 шт.;
  • сіль – 1 ч. л.;
  • цукор – 2 ч. л.;
  • оцет 9% – 1 ст. л.;
  • вода – 3 ст. л.

Спосіб приготування

Нарізати цибулю півкільцями, додати сіль, цукор, оцет і воду. Залишити маринуватись на 10–15 хвилин. Печериці нарізати пластинками, обсмажити на олії до золотистої скоринки.

салат Багата наречена, дешеві продукти, а смак дорогий
Маринована цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Натерти на тертці відварену картоплю, викласти першим шаром на плоску тарілку, посолити, поперчити, змастити майонезом.

рецепт салата, дешеві продукти, а смак дорогий
Картопля та гриби. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти обсмажені гриби, потім мариновану цибулю, знову трохи майонезу. Нарізати відварене куряче філе, викласти наступним шаром, посолити, поперчити, змастити майонезом.

простий рецепт салата, дешеві продукти, а смак дорогий
Цибуля та курка. Фото: gospodynka.com.ua

Натерти варені яйця, викласти шаром, додати сіль, перець, змастити майонезом.

рецепт салата з пекінською капустою
Терті яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Дрібно нашаткувати пекінську капусту, викласти зверху, змастити майонезом.

простий рецепт салата з пекінською капустою
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Завершити салат натертим твердим сиром, за бажанням прикрасити зеленню.

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