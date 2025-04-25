Салат Багата наречена з простих продуктів зі святковим смаком

Салат "Багата наречена". Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат із символічною назвою "Багата наречена" поєднує доступні інгредієнти та вишуканий смак. Ідеально підходить для святкового столу, при цьому не потребує дорогих продуктів.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

гриби печериці – 500 г;

картопля відварена – 4 шт.;

куряче філе відварене – 1 шт.;

яйця варені – 4 шт.;

пекінська капуста – на смак;

сир твердий – 100 г;

сіль, перець – на смак;

майонез – на смак.

Для маринування цибулі:

цибуля ріпчаста – 1 шт.;

сіль – 1 ч. л.;

цукор – 2 ч. л.;

оцет 9% – 1 ст. л.;

вода – 3 ст. л.

Спосіб приготування

Нарізати цибулю півкільцями, додати сіль, цукор, оцет і воду. Залишити маринуватись на 10–15 хвилин. Печериці нарізати пластинками, обсмажити на олії до золотистої скоринки.

Маринована цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Натерти на тертці відварену картоплю, викласти першим шаром на плоску тарілку, посолити, поперчити, змастити майонезом.

Картопля та гриби. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти обсмажені гриби, потім мариновану цибулю, знову трохи майонезу. Нарізати відварене куряче філе, викласти наступним шаром, посолити, поперчити, змастити майонезом.

Цибуля та курка. Фото: gospodynka.com.ua

Натерти варені яйця, викласти шаром, додати сіль, перець, змастити майонезом.

Терті яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Дрібно нашаткувати пекінську капусту, викласти зверху, змастити майонезом.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Завершити салат натертим твердим сиром, за бажанням прикрасити зеленню.

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