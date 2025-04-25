Салат Богатая невеста из простых продуктов с праздничным вкусом

Салат "Богатая невеста". Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат с символическим названием "Богатая невеста" сочетает доступные ингредиенты и изысканный вкус. Идеально подходит для праздничного стола, при этом не требует дорогих продуктов.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

грибы шампиньоны — 500 г;

картофель отварной — 4 шт.;

куриное филе отварное — 1 шт.;

яйца вареные — 4 шт.;

пекинская капуста — по вкусу;

сыр твердый — 100 г;

соль, перец — по вкусу;

майонез — по вкусу.

Для маринования лука:

лук репчатый — 1 шт.;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 2 ч. л.;

уксус 9% — 1 ст. л.;

вода — 3 ст. л.

Способ приготовления

Нарезать лук полукольцами, добавить соль, сахар, уксус и воду. Оставить мариноваться на 10-15 минут. Шампиньоны нарезать пластинками, обжарить на растительном масле до золотистой корочки.

Маринованный лук. Фото: gospodynka.com.ua

Натереть на терке отваренный картофель, выложить первым слоем на плоскую тарелку, посолить, поперчить, смазать майонезом.

Картофель и грибы. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить обжаренные грибы, затем маринованный лук, снова немного майонеза. Нарезать отварное куриное филе, выложить следующим слоем, посолить, поперчить, смазать майонезом.

Лук и курица. Фото: gospodynka.com.ua

Натереть вареные яйца, выложить слоем, добавить соль, перец, смазать майонезом.

Тертые яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Мелко нашинковать пекинскую капусту, выложить сверху, смазать майонезом.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Завершить салат натертым твердым сыром, по желанию украсить зеленью.

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