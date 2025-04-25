Салат Богатая невеста из простых продуктов с праздничным вкусом

Салат Богатая невеста — дешевые продукты, а вкус дорогой
Этот салат с символическим названием "Богатая невеста" сочетает доступные ингредиенты и изысканный вкус. Идеально подходит для праздничного стола, при этом не требует дорогих продуктов.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- грибы шампиньоны — 500 г;
- картофель отварной — 4 шт.;
- куриное филе отварное — 1 шт.;
- яйца вареные — 4 шт.;
- пекинская капуста — по вкусу;
- сыр твердый — 100 г;
- соль, перец — по вкусу;
- майонез — по вкусу.
Для маринования лука:
- лук репчатый — 1 шт.;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 2 ч. л.;
- уксус 9% — 1 ст. л.;
- вода — 3 ст. л.
Способ приготовления
Нарезать лук полукольцами, добавить соль, сахар, уксус и воду. Оставить мариноваться на 10-15 минут. Шампиньоны нарезать пластинками, обжарить на растительном масле до золотистой корочки.
Натереть на терке отваренный картофель, выложить первым слоем на плоскую тарелку, посолить, поперчить, смазать майонезом.
Выложить обжаренные грибы, затем маринованный лук, снова немного майонеза. Нарезать отварное куриное филе, выложить следующим слоем, посолить, поперчить, смазать майонезом.
Натереть вареные яйца, выложить слоем, добавить соль, перец, смазать майонезом.
Мелко нашинковать пекинскую капусту, выложить сверху, смазать майонезом.
Завершить салат натертым твердым сыром, по желанию украсить зеленью.
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