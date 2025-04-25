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Салат Богатая невеста — дешевые продукты, а вкус дорогой

25 апреля 2025 12:20
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Салат Богатая невеста из простых продуктов с праздничным вкусом
Салат "Богатая невеста". Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот салат с символическим названием "Богатая невеста" сочетает доступные ингредиенты и изысканный вкус. Идеально подходит для праздничного стола, при этом не требует дорогих продуктов.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • грибы шампиньоны — 500 г;
  • картофель отварной — 4 шт.;
  • куриное филе отварное — 1 шт.;
  • яйца вареные — 4 шт.;
  • пекинская капуста — по вкусу;
  • сыр твердый — 100 г;
  • соль, перец — по вкусу;
  • майонез — по вкусу.

Для маринования лука:

  • лук репчатый — 1 шт.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 2 ч. л.;
  • уксус 9% — 1 ст. л.;
  • вода — 3 ст. л.

Способ приготовления

Нарезать лук полукольцами, добавить соль, сахар, уксус и воду. Оставить мариноваться на 10-15 минут. Шампиньоны нарезать пластинками, обжарить на растительном масле до золотистой корочки.

салат Багата наречена, дешеві продукти, а смак дорогий
Маринованный лук. Фото: gospodynka.com.ua

Натереть на терке отваренный картофель, выложить первым слоем на плоскую тарелку, посолить, поперчить, смазать майонезом.

рецепт салата, дешеві продукти, а смак дорогий
Картофель и грибы. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить обжаренные грибы, затем маринованный лук, снова немного майонеза. Нарезать отварное куриное филе, выложить следующим слоем, посолить, поперчить, смазать майонезом.

простий рецепт салата, дешеві продукти, а смак дорогий
Лук и курица. Фото: gospodynka.com.ua

Натереть вареные яйца, выложить слоем, добавить соль, перец, смазать майонезом.

рецепт салата з пекінською капустою
Тертые яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Мелко нашинковать пекинскую капусту, выложить сверху, смазать майонезом.

простий рецепт салата з пекінською капустою
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Завершить салат натертым твердым сыром, по желанию украсить зеленью.

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