Новий крабовий салат з незвичною заправкою — смачніше за класичний

Новий крабовий салат — заправка, про яку мало хто знає
Цей крабовий салат перевершить звичну класику — завдяки пікантній заправці із сиром, гірчицею та часником. Свіжий, ніжний і дуже апетитний, він стане фаворитом на будь-якому столі.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- крабові палички — 200 г;
- яйця варені — 5 шт.;
- огірки свіжі — 3 шт.;
- кукурудза консервована — 100 г.
Заправка:
- кріп — на смак;
- сир твердий — 100–150 г;
- часник — 1 зубчик;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- майонез — 200 г;
- перець чорний мелений — на смак.
Спосіб приготування
Крабові палички, варені яйця та огірки нарізати кубиками. Додати кукурудзу, перемішати.
Для заправки дрібно посікти кріп, натерти сир, подрібнити часник.
Додати гірчицю, майонез і мелений перець. Добре перемішати.
З'єднати салат із заправкою, ще раз усе перемішати й подавати до столу.
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