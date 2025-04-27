Новий крабовий салат з незвичною заправкою — смачніше за класичний

Крабовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Цей крабовий салат перевершить звичну класику — завдяки пікантній заправці із сиром, гірчицею та часником. Свіжий, ніжний і дуже апетитний, він стане фаворитом на будь-якому столі.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

крабові палички — 200 г;

яйця варені — 5 шт.;

огірки свіжі — 3 шт.;

кукурудза консервована — 100 г.

Заправка:

кріп — на смак;

сир твердий — 100–150 г;

часник — 1 зубчик;

гірчиця — 1 ч. л.;

майонез — 200 г;

перець чорний мелений — на смак.

Спосіб приготування

Крабові палички, варені яйця та огірки нарізати кубиками. Додати кукурудзу, перемішати.

Крабові палички та кукурудза. Фото: gospodynka.com.ua

Для заправки дрібно посікти кріп, натерти сир, подрібнити часник.

Додавання заправки. Фото: gospodynka.com.ua

Додати гірчицю, майонез і мелений перець. Добре перемішати.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

З'єднати салат із заправкою, ще раз усе перемішати й подавати до столу.

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