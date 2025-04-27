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Новий крабовий салат — заправка, про яку мало хто знає

27 квітня 2025 12:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Новий крабовий салат з незвичною заправкою — смачніше за класичний
Крабовий салат. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей крабовий салат перевершить звичну класику — завдяки пікантній заправці із сиром, гірчицею та часником. Свіжий, ніжний і дуже апетитний, він стане фаворитом на будь-якому столі.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • крабові палички — 200 г;
  • яйця варені — 5 шт.;
  • огірки свіжі — 3 шт.;
  • кукурудза консервована — 100 г.

Заправка:

  • кріп — на смак;
  • сир твердий — 100–150 г;
  • часник — 1 зубчик;
  • гірчиця — 1 ч. л.;
  • майонез — 200 г;
  • перець чорний мелений — на смак.

Спосіб приготування

Крабові палички, варені яйця та огірки нарізати кубиками. Додати кукурудзу, перемішати.

рецепт смачного салату з крабовими паличками
Крабові палички та кукурудза. Фото: gospodynka.com.ua

Для заправки дрібно посікти кріп, натерти сир, подрібнити часник.

рецепт крабового салату
Додавання заправки. Фото: gospodynka.com.ua

Додати гірчицю, майонез і мелений перець. Добре перемішати.

крабовий салат зі смачною заправкою
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

З'єднати салат із заправкою, ще раз усе перемішати й подавати до столу.

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