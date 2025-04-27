Новый крабовый салат с необычной заправкой — вкуснее классического

Новый крабовый салат — заправк, о которой мало кто знает
Этот крабовый салат превзойдет привычную классику — благодаря пикантной заправке с сыром, горчицей и чесноком. Свежий, нежный и очень аппетитный, он станет фаворитом на любом столе.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- крабовые палочки — 200 г;
- яйца вареные — 5 шт.;
- огурцы свежие — 3 шт.;
- кукуруза консервированная — 100 г.
Заправка:
- укроп — по вкусу;
- сыр твердый — 100-150 г;
- чеснок — 1 зубчик;
- горчица — 1 ч. л;
- майонез — 200 г;
- перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления
Крабовые палочки, вареные яйца и огурцы нарезать кубиками. Добавить кукурузу, перемешать.
Для заправки мелко порубить укроп, натереть сыр, измельчить чеснок.
Добавить горчицу, майонез и молотый перец. Хорошо перемешать.
Соединить салат с заправкой, еще раз все перемешать и подавать к столу.
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