Новый крабовый салат с необычной заправкой — вкуснее классического

Крабовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Этот крабовый салат превзойдет привычную классику — благодаря пикантной заправке с сыром, горчицей и чесноком. Свежий, нежный и очень аппетитный, он станет фаворитом на любом столе.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

крабовые палочки — 200 г;

яйца вареные — 5 шт.;

огурцы свежие — 3 шт.;

кукуруза консервированная — 100 г.

Заправка:

укроп — по вкусу;

сыр твердый — 100-150 г;

чеснок — 1 зубчик;

горчица — 1 ч. л;

майонез — 200 г;

перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления

Крабовые палочки, вареные яйца и огурцы нарезать кубиками. Добавить кукурузу, перемешать.

Крабовые палочки и кукуруза. Фото: gospodynka.com.ua

Для заправки мелко порубить укроп, натереть сыр, измельчить чеснок.

Добавление заправки. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить горчицу, майонез и молотый перец. Хорошо перемешать.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Соединить салат с заправкой, еще раз все перемешать и подавать к столу.

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