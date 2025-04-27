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Новый крабовый салат — заправк, о которой мало кто знает

27 апреля 2025 12:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Новый крабовый салат с необычной заправкой — вкуснее классического
Крабовый салат. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот крабовый салат превзойдет привычную классику — благодаря пикантной заправке с сыром, горчицей и чесноком. Свежий, нежный и очень аппетитный, он станет фаворитом на любом столе.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • крабовые палочки — 200 г;
  • яйца вареные — 5 шт.;
  • огурцы свежие — 3 шт.;
  • кукуруза консервированная — 100 г.

Заправка:

  • укроп — по вкусу;
  • сыр твердый — 100-150 г;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • горчица — 1 ч. л;
  • майонез — 200 г;
  • перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления

Крабовые палочки, вареные яйца и огурцы нарезать кубиками. Добавить кукурузу, перемешать.

рецепт смачного салату з крабовими паличками
Крабовые палочки и кукуруза. Фото: gospodynka.com.ua

Для заправки мелко порубить укроп, натереть сыр, измельчить чеснок.

рецепт крабового салату
Добавление заправки. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить горчицу, майонез и молотый перец. Хорошо перемешать.

крабовий салат зі смачною заправкою
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Соединить салат с заправкой, еще раз все перемешать и подавать к столу.

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