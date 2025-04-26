Салат Ірина за 10 хвилин — ніжний рецепт із копченою куркою

Ніжний салат. Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат ідеально підходить для святкового столу або швидкої вечері. Простий у приготуванні, ніжний на смак і має гарну презентацію завдяки шаровій подачі.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

куряче копчене філе — 200 г;

свіжі огірки — 1–2 шт.;

печериці — 400 г;

яйця варені — 4 шт.;

петрушка — на смак;

майонез — для змащування шарів;

сіль, перець — на смак.

Для маринованої цибулі:

червона цибуля — 1 шт.;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

оцет — 4 ст. л.;

вода — 100 мл.

Спосіб приготування

Нарізати копчену курку кубиками, викласти першим шаром, змастити майонезом.

Курка та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Огірки нарізати соломкою, викласти наступним шаром і знову нанести майонез.

Огірки та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Печериці нарізати й обсмажити до готовності, трохи охолодити, викласти третім шаром і змастити майонезом.

Цибуля та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Цибулю нарізати півкільцями, залити сумішшю води, оцту, солі та цукру, залишити маринуватися на 30 хвилин. Потім викласти на гриби і нанести майонез.

Приготування салата. Фото: gospodynka.com.ua

На цибулю викласти подрібнену петрушку. Яєчні білки натерти на терці, викласти шаром, змастити майонезом. Зверху посипати натертим жовтком, прикрасити зеленню. Салат готовий до подачі.

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