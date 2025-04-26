Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Салат "Ірина" за 10 хв — мінімум інгредієнтів, максимум смаку arrow

Салат "Ірина" за 10 хв — мінімум інгредієнтів, максимум смаку

26 квітня 2025 12:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Салат Ірина за 10 хвилин — ніжний рецепт із копченою куркою
Ніжний салат. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей салат ідеально підходить для святкового столу або швидкої вечері. Простий у приготуванні, ніжний на смак і має гарну презентацію завдяки шаровій подачі.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • куряче копчене філе — 200 г;
  • свіжі огірки — 1–2 шт.;
  • печериці — 400 г;
  • яйця варені — 4 шт.;
  • петрушка — на смак;
  • майонез — для змащування шарів;
  • сіль, перець — на смак.

Для маринованої цибулі:

  • червона цибуля — 1 шт.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • оцет — 4 ст. л.;
  • вода — 100 мл.

Спосіб приготування

Нарізати копчену курку кубиками, викласти першим шаром, змастити майонезом.

ніжний салат, всього за 10 хвилин, мінімум інгредієнтів, максимум смаку
Курка та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Огірки нарізати соломкою, викласти наступним шаром і знову нанести майонез.

салат, всього за 10 хвилин, мінімум інгредієнтів, максимум смаку
Огірки та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Печериці нарізати й обсмажити до готовності, трохи охолодити, викласти третім шаром і змастити майонезом.

салат, мінімум інгредієнтів, максимум смаку
Цибуля та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Цибулю нарізати півкільцями, залити сумішшю води, оцту, солі та цукру, залишити маринуватися на 30 хвилин. Потім викласти на гриби і нанести майонез.

салат з мінімуму інгредієнтів
Приготування салата. Фото: gospodynka.com.ua

На цибулю викласти подрібнену петрушку. Яєчні білки натерти на терці, викласти шаром, змастити майонезом. Зверху посипати натертим жовтком, прикрасити зеленню. Салат готовий до подачі.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою простих та смачних салатів

Смачний салат із буряків — секретний рецепт з відомого ресторану.

Також радимо звернути увагу на салат з ананасами, копченою куркою, сиром та морквою по-корейськи.

Ще ми писали рецепт салату "Валя", який давно перевершив "Цезар" — король на столі.

А цей рецепт салату замінить вінегрет та оселедець під шубою.

яйця салат рецепти огірки закуска
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:18 Технічний збій сервісів в Україні — стала відома причина

12:13 Як тренування на свіжому повітрі покращують здоров'я та настрій

12:05 Трамп і Зеленський провели "продуктивну" зустріч — Білий дім

12:04 Зеленський та Трамп домовились зустрітися після меси, — ЗМІ

12:02 Проблемні покупки — куди слід подавати скаргу на продавця

Зеленський назвав гарантії безпеки для України поза блоком НАТО - 80x80

Зеленський назвав гарантії безпеки для України поза блоком НАТО

11:52 Зеленський звільнив голову районної держадміністрації на Одещині

11:30 Скільки цілей РФ збила ППО вночі — зведення Повітряних сил

11:25 Труну Папи Франциска виносять із базиліки Святого Петра — відео

11:25 На Одещині завершується відбудова будинку після ракетного удару

11:08 Трамп разом з першою леді США прибув на прощання з Папою

12:18 Технічний збій сервісів в Україні — стала відома причина

12:13 Як тренування на свіжому повітрі покращують здоров'я та настрій

12:05 Трамп і Зеленський провели "продуктивну" зустріч — Білий дім

12:04 Зеленський та Трамп домовились зустрітися після меси, — ЗМІ

12:02 Проблемні покупки — куди слід подавати скаргу на продавця

Зеленський назвав гарантії безпеки для України поза блоком НАТО - 80x80

Зеленський назвав гарантії безпеки для України поза блоком НАТО

11:52 Зеленський звільнив голову районної держадміністрації на Одещині

11:30 Скільки цілей РФ збила ППО вночі — зведення Повітряних сил

11:25 Труну Папи Франциска виносять із базиліки Святого Петра — відео

11:25 На Одещині завершується відбудова будинку після ракетного удару

11:08 Трамп разом з першою леді США прибув на прощання з Папою

07:32 Відрахування з аспірантури та зміни для студентів, — інтервʼю

25 квітня

22:33 Посівна на Одещині — чи буде Україна із зерном

06:33 Ліки в аптеках подешевшали на 27% — реакція одеситів

24 квітня

19:47 Ціни в одеських магазинах — що подешевшало після свята

06:33 Економічні реалії — чи виграє Україна від світової кризи

23 квітня

22:33 Курсова турбулентність — що робити з доларом і євро

07:17 Наскільки реальним є перемир'я з Росією — що думають одесити

22 квітня

22:33 Вибори під час війни в Україні — ризики, загрози та дилеми

06:33 Перемир'я України та РФ — як воно вплине на перебіг війни

21 квітня

20:17 Таємна дипломатія США і РФ — чи є місце для України

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Мобілізація 50-60-річних у квітні 2025 — які нюанси слід знати

17 квітня 2025

На чому заробляють українці в Польщі — найпопулярніший бізнес

22 квітня 2025

Суворі правила на кордоні — у кого можуть відібрати валюту у 2025

18 квітня 2025

Скільки яєць має бути у великодньому кошику — символічна цифра

Чому білити дерева суворо заборонено — має знати кожен

19 квітня 2025

Люди з III групою інвалідності — які пільги надаватимуть в травні

16 квітня 2025

Повернення кнопкових телефонів — чому варто перейти на них

17 квітня 2025

Німеччина виплатить українцям до 20 тис. євро — подробиці

21 квітня 2025

Коли садити кабачки й огірки навесні 2025 — місячний календар

13 квітня 2025

Ліниві деруни без тертки — смачніше за класичні