Салат Ірина за 10 хвилин — ніжний рецепт із копченою куркою

Салат "Ірина" за 10 хв — мінімум інгредієнтів, максимум смаку
Цей салат ідеально підходить для святкового столу або швидкої вечері. Простий у приготуванні, ніжний на смак і має гарну презентацію завдяки шаровій подачі.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- куряче копчене філе — 200 г;
- свіжі огірки — 1–2 шт.;
- печериці — 400 г;
- яйця варені — 4 шт.;
- петрушка — на смак;
- майонез — для змащування шарів;
- сіль, перець — на смак.
Для маринованої цибулі:
- червона цибуля — 1 шт.;
- сіль — 1 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- оцет — 4 ст. л.;
- вода — 100 мл.
Спосіб приготування
Нарізати копчену курку кубиками, викласти першим шаром, змастити майонезом.
Огірки нарізати соломкою, викласти наступним шаром і знову нанести майонез.
Печериці нарізати й обсмажити до готовності, трохи охолодити, викласти третім шаром і змастити майонезом.
Цибулю нарізати півкільцями, залити сумішшю води, оцту, солі та цукру, залишити маринуватися на 30 хвилин. Потім викласти на гриби і нанести майонез.
На цибулю викласти подрібнену петрушку. Яєчні білки натерти на терці, викласти шаром, змастити майонезом. Зверху посипати натертим жовтком, прикрасити зеленню. Салат готовий до подачі.
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