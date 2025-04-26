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Салат "Ирина" за 10 мин — минимум ингредиентов, максимум вкуса

26 апреля 2025 12:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Салат Ирина за 10 минут — нежный рецепт с копченой курицей
Нежный салат. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот салат идеально подходит для праздничного стола или быстрого ужина. Простой в приготовлении, нежный на вкус и имеет красивую презентацию благодаря слоеной подаче.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • куриное копченое филе — 200 г;
  • свежие огурцы — 1-2 шт.;
  • шампиньоны — 400 г;
  • яйца вареные — 4 шт.;
  • петрушка — по вкусу;
  • майонез — для смазывания слоев;
  • соль, перец — по вкусу.

Для маринованного лука:

  • красный лук — 1 шт.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • уксус — 4 ст. л;
  • вода — 100 мл.

Способ приготовления

Нарезать копченую курицу кубиками, выложить первым слоем, смазать майонезом.

ніжний салат, всього за 10 хвилин, мінімум інгредієнтів, максимум смаку
Курица и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Огурцы нарезать соломкой, выложить следующим слоем и снова нанести майонез.

салат, всього за 10 хвилин, мінімум інгредієнтів, максимум смаку
Огурцы и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Шампиньоны нарезать и обжарить до готовности, немного охладить, выложить третьим слоем и смазать майонезом.

салат, мінімум інгредієнтів, максимум смаку
Лук и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Лук нарезать полукольцами, залить смесью воды, уксуса, соли и сахара, оставить мариноваться на 30 минут. Затем выложить на грибы и нанести майонез.

салат з мінімуму інгредієнтів
Приготовление салата Фото: gospodynka.com.ua

На лук выложить измельченную петрушку. Яичные белки натереть на терке, выложить слоем, смазать майонезом. Сверху посыпать натертым желтком, украсить зеленью. Салат готов к подаче.

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