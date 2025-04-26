Салат Ирина за 10 минут — нежный рецепт с копченой курицей

Салат "Ирина" за 10 мин — минимум ингредиентов, максимум вкуса
Этот салат идеально подходит для праздничного стола или быстрого ужина. Простой в приготовлении, нежный на вкус и имеет красивую презентацию благодаря слоеной подаче.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- куриное копченое филе — 200 г;
- свежие огурцы — 1-2 шт.;
- шампиньоны — 400 г;
- яйца вареные — 4 шт.;
- петрушка — по вкусу;
- майонез — для смазывания слоев;
- соль, перец — по вкусу.
Для маринованного лука:
- красный лук — 1 шт.;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- уксус — 4 ст. л;
- вода — 100 мл.
Способ приготовления
Нарезать копченую курицу кубиками, выложить первым слоем, смазать майонезом.
Огурцы нарезать соломкой, выложить следующим слоем и снова нанести майонез.
Шампиньоны нарезать и обжарить до готовности, немного охладить, выложить третьим слоем и смазать майонезом.
Лук нарезать полукольцами, залить смесью воды, уксуса, соли и сахара, оставить мариноваться на 30 минут. Затем выложить на грибы и нанести майонез.
На лук выложить измельченную петрушку. Яичные белки натереть на терке, выложить слоем, смазать майонезом. Сверху посыпать натертым желтком, украсить зеленью. Салат готов к подаче.
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