Салат Ирина за 10 минут — нежный рецепт с копченой курицей

Нежный салат. Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат идеально подходит для праздничного стола или быстрого ужина. Простой в приготовлении, нежный на вкус и имеет красивую презентацию благодаря слоеной подаче.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

куриное копченое филе — 200 г;

свежие огурцы — 1-2 шт.;

шампиньоны — 400 г;

яйца вареные — 4 шт.;

петрушка — по вкусу;

майонез — для смазывания слоев;

соль, перец — по вкусу.

Для маринованного лука:

красный лук — 1 шт.;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

уксус — 4 ст. л;

вода — 100 мл.

Способ приготовления

Нарезать копченую курицу кубиками, выложить первым слоем, смазать майонезом.

Курица и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Огурцы нарезать соломкой, выложить следующим слоем и снова нанести майонез.

Огурцы и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Шампиньоны нарезать и обжарить до готовности, немного охладить, выложить третьим слоем и смазать майонезом.

Лук и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Лук нарезать полукольцами, залить смесью воды, уксуса, соли и сахара, оставить мариноваться на 30 минут. Затем выложить на грибы и нанести майонез.

Приготовление салата Фото: gospodynka.com.ua

На лук выложить измельченную петрушку. Яичные белки натереть на терке, выложить слоем, смазать майонезом. Сверху посыпать натертым желтком, украсить зеленью. Салат готов к подаче.

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