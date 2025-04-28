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Салат "Флірт" — не банальний салат із молодою капустою

28 квітня 2025 12:45
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Салат Флірт із молодою капустою — легкий, соковитий і неймовірно смачний
Салат "Флірт". Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Салат Флірт — ідеальне поєднання молодої капусти, свіжих овочів і ніжної ковбаси. Готується за лічені хвилини і моментально зникає зі столу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • капуста молода — 300 г;
  • редиска — 10 шт.;
  • огірок свіжий — 1 шт.;
  • кукурудза консервована — 150 г;
  • ковбаса варена — 150 г;
  • майонез — 2-3 ст. л.;
  • кріп, петрушка — за смаком;
  • сіль — за смаком.

Спосіб приготування

Нашаткувати молоду капусту, нарізати соломкою огірок і редиску. Викласти все у глибоку миску.

смачний салат з пекінською капустою
Кукурудза та зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Додати кукурудзу, дрібно нарізану зелень кропу та петрушки. Нарізати ковбасу кубиками та додати до овочів.

салат з пекінською капустою
Приготування салата. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти майонез, посолити за смаком і ретельно перемішати. Подавати салат одразу до столу.

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13:33 ГУР оприлюднило базу даних про ключових виробників зброї для РФ

13:24 МОК намагається повернути росіян на Олімпіаду — що відомо

13:23 Підтримка Швейцарії — де з регіонів реєструють на допомогу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:21 Сидить в елітному селі — стало відомо, де зараз Янукович

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