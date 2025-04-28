Салат Флірт із молодою капустою — легкий, соковитий і неймовірно смачний

Салат "Флірт" — не банальний салат із молодою капустою
Салат Флірт — ідеальне поєднання молодої капусти, свіжих овочів і ніжної ковбаси. Готується за лічені хвилини і моментально зникає зі столу.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- капуста молода — 300 г;
- редиска — 10 шт.;
- огірок свіжий — 1 шт.;
- кукурудза консервована — 150 г;
- ковбаса варена — 150 г;
- майонез — 2-3 ст. л.;
- кріп, петрушка — за смаком;
- сіль — за смаком.
Спосіб приготування
Нашаткувати молоду капусту, нарізати соломкою огірок і редиску. Викласти все у глибоку миску.
Додати кукурудзу, дрібно нарізану зелень кропу та петрушки. Нарізати ковбасу кубиками та додати до овочів.
Викласти майонез, посолити за смаком і ретельно перемішати. Подавати салат одразу до столу.
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