Салат Флірт із молодою капустою — легкий, соковитий і неймовірно смачний

Салат "Флірт". Фото: smachnenke.com.ua

Салат Флірт — ідеальне поєднання молодої капусти, свіжих овочів і ніжної ковбаси. Готується за лічені хвилини і моментально зникає зі столу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

капуста молода — 300 г;

редиска — 10 шт.;

огірок свіжий — 1 шт.;

кукурудза консервована — 150 г;

ковбаса варена — 150 г;

майонез — 2-3 ст. л.;

кріп, петрушка — за смаком;

сіль — за смаком.

Спосіб приготування

Нашаткувати молоду капусту, нарізати соломкою огірок і редиску. Викласти все у глибоку миску.

Кукурудза та зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Додати кукурудзу, дрібно нарізану зелень кропу та петрушки. Нарізати ковбасу кубиками та додати до овочів.

Приготування салата. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти майонез, посолити за смаком і ретельно перемішати. Подавати салат одразу до столу.

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