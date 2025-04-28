Салат Флирт с молодой капустой — легкий, сочный и невероятно вкусный

Салат "Флирт" — не банальный салат с молодой капустой
Салат Флирт — идеальное сочетание молодой капусты, свежих овощей и нежной колбасы. Готовится за считанные минуты и моментально исчезает со стола.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- капуста молодая — 300 г;
- редиска — 10 шт.;
- огурец свежий — 1 шт.;
- кукуруза консервированная — 150 г;
- колбаса вареная — 150 г;
- майонез — 2-3 ст. л.;
- укроп, петрушка — по вкусу;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
Нашинковать молодую капусту, нарезать соломкой огурец и редис. Выложить все в глубокую миску.
Добавить кукурузу, мелко нарезанную зелень укропа и петрушки. Нарезать колбасу кубиками и добавить к овощам.
Выложить майонез, посолить по вкусу и тщательно перемешать. Подавать салат сразу к столу.
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