Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Салат "Флирт" — не банальный салат с молодой капустой arrow

Салат "Флирт" — не банальный салат с молодой капустой

28 апреля 2025 12:45
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Салат Флирт с молодой капустой — легкий, сочный и невероятно вкусный
Салат "Флирт". Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Салат Флирт — идеальное сочетание молодой капусты, свежих овощей и нежной колбасы. Готовится за считанные минуты и моментально исчезает со стола.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • капуста молодая — 300 г;
  • редиска — 10 шт.;
  • огурец свежий — 1 шт.;
  • кукуруза консервированная — 150 г;
  • колбаса вареная — 150 г;
  • майонез — 2-3 ст. л.;
  • укроп, петрушка — по вкусу;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления

Нашинковать молодую капусту, нарезать соломкой огурец и редис. Выложить все в глубокую миску.

смачний салат з пекінською капустою
Кукуруза и зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить кукурузу, мелко нарезанную зелень укропа и петрушки. Нарезать колбасу кубиками и добавить к овощам.

салат з пекінською капустою
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить майонез, посолить по вкусу и тщательно перемешать. Подавать салат сразу к столу.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных салатов

Вкусный салат из свеклы — секретный рецепт из известного ресторана.

Также советуем обратить внимание на салат с ананасами, копченой курицей, сыром и морковью по-корейски.

Еще мы писали рецепт салата "Валя", который давно превзошел "Цезарь" — король на столе.

А этот рецепт салата заменит винегрет и селедку под шубой.

овощи витамины салат рецепты пекинская капуста
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:33 В результате недавней атаки РФ на Киев умер еще один человек

13:33 ГУР показало базу данных о ключевых производителях оружия РФ

13:24 МОК пытается вернуть россиян на Олимпиаду — что известно

13:23 Поддержка Швейцарии — где из регионов регистрируют на помощь

13:21 Сидит в элитном селе — стало известно, где сейчас Янукович

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:17 "Золотой" ремонт казармы — во Львове судили военного за убытки

13:10 Подорожание на Одесчине — какие продукты выросли в цене

13:02 ИИ-ведущая месяцами работала на радио, и никто не догадывался

Text

13:00 В НАТО считают Россию угрозой на долгое время — эфир День.LIVE

12:57 Украина потеряла истребитель Су-27 во время отражения атаки РФ

13:33 В результате недавней атаки РФ на Киев умер еще один человек

13:33 ГУР показало базу данных о ключевых производителях оружия РФ

13:24 МОК пытается вернуть россиян на Олимпиаду — что известно

13:23 Поддержка Швейцарии — где из регионов регистрируют на помощь

13:21 Сидит в элитном селе — стало известно, где сейчас Янукович

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:17 "Золотой" ремонт казармы — во Львове судили военного за убытки

13:10 Подорожание на Одесчине — какие продукты выросли в цене

13:02 ИИ-ведущая месяцами работала на радио, и никто не догадывался

12:57 Украина потеряла истребитель Су-27 во время отражения атаки РФ

12:49 Пограничники спасли дронами пленных ВСУ — уникальное видео

07:32 Отчисление из аспирантуры и изменения для студентов, — интервью

25 апреля

22:33 Посевная в Одесской области — будет ли Украина с зерном

06:33 Лекарства в аптеках подешевели на 27% — реакция одесситов

24 апреля

19:47 Цены в одесских магазинах — что подешевело после праздника

06:33 Экономические реалии — выиграет ли Украина от мирового кризиса

23 апреля

22:33 Курсовая турбулентность — что делать с долларом и евро

07:17 Насколько реально перемирие с Россией — что думают одесситы

22 апреля

22:33 Выборы во время войны в Украине — риски, угрозы и дилеммы

06:33 Перемирие Украины и РФ — как оно повлияет на ход войны

21 апреля

20:17 Тайная дипломатия США и РФ — есть ли место для Украины

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Мобилизация 50-60-летних в апреле 2025 — какие нюансы нужно знать

17 апреля 2025

На чем зарабатывают украинцы в Польше — самый популярный бизнес

22 апреля 2025

Строгие правила на границе — у кого могут отобрать валюту в 2025

18 апреля 2025

Сколько яиц должно быть в корзине на Пасху — символическая цифра

Почему белить деревья строго запрещено — должен знать каждый

19 апреля 2025

Люди с III группой инвалидности — какие льготы будут в мае

26 апреля 2025

Цветок смерти и одиночества — какое растение нельзя держать дома

16 апреля 2025

Возвращение кнопочных телефонов — почему стоит перейти на них

17 апреля 2025

Германия выплатит украинцам до 20 тыс. евро — подробности

21 апреля 2025

Когда сажать кабачки и огурцы весной 2025 — лунный календарь