Салат Флирт с молодой капустой — легкий, сочный и невероятно вкусный

Салат "Флирт". Фото: smachnenke.com.ua

Салат Флирт — идеальное сочетание молодой капусты, свежих овощей и нежной колбасы. Готовится за считанные минуты и моментально исчезает со стола.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

капуста молодая — 300 г;

редиска — 10 шт.;

огурец свежий — 1 шт.;

кукуруза консервированная — 150 г;

колбаса вареная — 150 г;

майонез — 2-3 ст. л.;

укроп, петрушка — по вкусу;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

Нашинковать молодую капусту, нарезать соломкой огурец и редис. Выложить все в глубокую миску.

Кукуруза и зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить кукурузу, мелко нарезанную зелень укропа и петрушки. Нарезать колбасу кубиками и добавить к овощам.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить майонез, посолить по вкусу и тщательно перемешать. Подавать салат сразу к столу.

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