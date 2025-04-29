Как правильно нарезать капусту и огурец на салат для сочности — советы Клопотенко

Всегда сочный салат из огурцов и капусты — секрет в нарезке
С приходом весны всегда хочется добавить в свой рацион больше овощей и зелени, и салат с молодой капустой и огурцом отличный вариант. А секрет в сочности этого блюда скрывается в правильной нарезке.
Полезным советом по приготовлению поделился повар Евгений Клопотенко.
Как нарезать огурец и капусту для сочного салата
Шеф-повар советует нарезать капусту для салата тонкой соломкой. После чего ее стоит подсолить и хорошо помять руками, чтобы она пустила сок.
А вот огурец лучше добавлять в салат в последнюю очередь. Так он сохранит все свои соки и даст блюду свежести.
Добавлять заправку в салат тоже нужно в самом конце, тогда он дольше будет оставаться хрустящим.
В качестве заправки можно использовать масло, сметану или майонез. А можно приготовить несколько интересных вариантов:
Чесночная заправка с чесноком. В отдельной емкости смешайте масло, горчицу, лимонный сок, перетертый через пресс чеснок, соль и перец.
Заправка с йогуртом. Добавьте в йогурт горчицу или хрен, лимонный сок, щепотку соли и зелень по вкусу.
Восточная заправка. Для приготовления соедините соевый соус, рисовый уксус или сок лимона, кунжутное масло, щепотку сахара или меда и семена кунжута.
Ранее мы делились рецептом салата, который "спасет" вареные яйца, оставшиеся после Пасхи.
А салат "Ирина" за 10 минут из простых продуктов удивит своим вкусом.
Также приготовьте крабовый салат по-новому с интересной заправкой.
Читайте Новини.LIVE!