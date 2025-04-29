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Всегда сочный салат из огурцов и капусты — секрет в нарезке

29 апреля 2025 11:00
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Как правильно нарезать капусту и огурец на салат для сочности — советы Клопотенко
Весенний салат с огурцом и капустой. Фото: klopotenko.com
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

С приходом весны всегда хочется добавить в свой рацион больше овощей и зелени, и салат с молодой капустой и огурцом отличный вариант. А секрет в сочности этого блюда скрывается в правильной нарезке.

Полезным советом по приготовлению поделился повар Евгений Клопотенко.

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Как нарезать огурец и капусту для сочного салата

Шеф-повар советует нарезать капусту для салата тонкой соломкой. После чего ее стоит подсолить и хорошо помять руками, чтобы она пустила сок.

А вот огурец лучше добавлять в салат в последнюю очередь. Так он сохранит все свои соки и даст блюду свежести.

Добавлять заправку в салат тоже нужно в самом конце, тогда он дольше будет оставаться хрустящим.

В качестве заправки можно использовать масло, сметану или майонез. А можно приготовить несколько интересных вариантов:

Чесночная заправка с чесноком. В отдельной емкости смешайте масло, горчицу, лимонный сок, перетертый через пресс чеснок, соль и перец.

Заправка с йогуртом. Добавьте в йогурт горчицу или хрен, лимонный сок, щепотку соли и зелень по вкусу.

Восточная заправка. Для приготовления соедините соевый соус, рисовый уксус или сок лимона, кунжутное масло, щепотку сахара или меда и семена кунжута.

Ранее мы делились рецептом салата, который "спасет" вареные яйца, оставшиеся после Пасхи.

А салат "Ирина" за 10 минут из простых продуктов удивит своим вкусом.

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11:44 Онлайн-шопинг в ChatGPT — как работает новый поиск товаров

11:41 Российские дроны долетели до Румынии — Бухарест поднял авиацию

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:27 Дело Фарион — суд отложил рассмотрение из-за болезни Зинченко

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