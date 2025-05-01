Почему надо замораживать картофель перед жаркой — советы

Жареный картофель. Фото: Freepik

Опытные повара знают особый прием, который сделает жареный картофель еще вкуснее. Таким образом, блюдо имеет румяную хрустящую корочку и остается мягким внутри.

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Зачем замораживать картофель перед жаркой

Опытные повара обычно замораживают картофель, прежде чем начать его жарить. Именно благодаря этому лайфхаку в ресторанах он получается хрустящим и нежным одновременно.

Слой льда, который появляется на поверхности картофеля, образует своеобразный защитный барьер и не дает серединке приготовиться быстрее. Таким образом, каждый кусочек готовится равномерно, а корочка получается румяной.

Нарезанный картофель. Фото: Freepik

Для этого способа картофель надо почистить, тщательно промыть и нарезать соломкой. После нарезки картофель необходимо погрузить в холодную воду и добавить специальный раствор — 1 ст. л. сахара и 1 ст. л. соли на стакан воды. Через 20 минут вода должна стать мутной, это означает, что лишний крахмал вышел.

Картофель вынуть из воды, просушить салфетками и отправить в морозилку до полной заморозки.

Для жарки на разогретую сковороду вылить масло, примерно на 1 см высотой, на выложить замороженный картофель. Готовить его на сильном огне 7-8 минут до румяной корочки.

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