Як приготувати крем-сир в домашніх умовах — рецепт з кефіром

Домашній крем-сир. Фото: filizhanka.top

Якщо ви хочете смачний крем-сир до сніданку без зайвих витрат, знадобиться лише один інгредієнт, який є майже в кожному холодильнику. Він виходить не гірше, ніж магазинний, а коштує в рази дешевше.

Рецептом ділиться Filizhanka.

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Вам знадобиться:

кефір — 900 г;

марля;

дрібне сито;

миска.

Спосіб приготування

Кефір в упаковці відправити до морозилки до повного замороження. Краще обирати кефір вищої жирності для того, щоб сир смакував краще.

Заморожений кефір. Фото: filizhanka.top

Заморожений кефір звільнити з упаковки. На глибоку миску поставити сито та застелити його марлею або тонкою тканиною в декілька шарів. Кефір викласти зверху та накрити ще одним шаром марлі. Поставити у холодильник на 4-6 годин, поки він не розтане.

Кефір перед розморожуванням. Фото: filizhanka.top

Коли кефір повністю розтанув, скрутити його у марлю та віджати зайву сироватку. У подальшому цю сироватку можна використовувати для приготування інших страв, наприклад млинців.

Готовий крем-сир зняти з марлі та перекласти у будь-яку зручну ємність. За бажанням можна додати спеції або зелень.

Готовий крем-сир. Фото: filizhanka.top

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