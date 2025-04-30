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Крем-сир вдома за копійки — знадобиться 1 інгредієнт

30 квітня 2025 00:00
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Як приготувати крем-сир в домашніх умовах — рецепт з кефіром
Домашній крем-сир. Фото: filizhanka.top
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Якщо ви хочете смачний крем-сир до сніданку без зайвих витрат, знадобиться лише один інгредієнт, який є майже в кожному холодильнику. Він виходить не гірше, ніж магазинний, а коштує в рази дешевше.

Рецептом ділиться Filizhanka.

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Вам знадобиться:

  • кефір — 900 г;
  • марля;
  • дрібне сито;
  • миска.

Спосіб приготування

Кефір в упаковці відправити до морозилки до повного замороження. Краще обирати кефір вищої жирності для того, щоб сир смакував краще.

Крем-сир з замороженого кефіру - рецепт
Заморожений кефір. Фото: filizhanka.top

Заморожений кефір звільнити з упаковки. На глибоку миску поставити сито та застелити його марлею або тонкою тканиною в декілька шарів. Кефір викласти зверху та накрити ще одним шаром марлі. Поставити у холодильник на 4-6 годин, поки він не розтане.

Крем-сир з кефіру вдома - як зробити
Кефір перед розморожуванням. Фото: filizhanka.top

Коли кефір повністю розтанув, скрутити його у марлю та віджати зайву сироватку. У подальшому цю сироватку можна використовувати для приготування інших страв, наприклад млинців.

Готовий крем-сир зняти з марлі та перекласти у будь-яку зручну ємність. За бажанням можна додати спеції або зелень.

Домашній крем-сир з кефіру - рецепт
Готовий крем-сир. Фото: filizhanka.top

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23:57 Лубінець підтвердив, що до Рощиної були застосовані тортури

23:48 Атака БпЛА на Дніпро — є загиблий, вирують пожежі

23:33 Трамп пояснив, що ускладнює Путіну вести війну проти України

23:30 Атака РФ на Харків — десятки постраждалих і багато пошкоджень

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