Як приготувати крем-сир в домашніх умовах — рецепт з кефіром

Крем-сир вдома за копійки — знадобиться 1 інгредієнт
Якщо ви хочете смачний крем-сир до сніданку без зайвих витрат, знадобиться лише один інгредієнт, який є майже в кожному холодильнику. Він виходить не гірше, ніж магазинний, а коштує в рази дешевше.
Рецептом ділиться Filizhanka.
Вам знадобиться:
- кефір — 900 г;
- марля;
- дрібне сито;
- миска.
Спосіб приготування
Кефір в упаковці відправити до морозилки до повного замороження. Краще обирати кефір вищої жирності для того, щоб сир смакував краще.
Заморожений кефір звільнити з упаковки. На глибоку миску поставити сито та застелити його марлею або тонкою тканиною в декілька шарів. Кефір викласти зверху та накрити ще одним шаром марлі. Поставити у холодильник на 4-6 годин, поки він не розтане.
Коли кефір повністю розтанув, скрутити його у марлю та віджати зайву сироватку. У подальшому цю сироватку можна використовувати для приготування інших страв, наприклад млинців.
Готовий крем-сир зняти з марлі та перекласти у будь-яку зручну ємність. За бажанням можна додати спеції або зелень.
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