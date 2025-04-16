Гаряче до сніданку за 15 хвилин — знадобиться всього 200 г сиру

Сирний коржик. Фото: gospodynka.com.ua

Цей простий сирний корж з яблуком готується за лічені хвилини, без духовки і складних інгредієнтів. Ідеальне рішення для смачного та поживного сніданку — знадобиться лише 200 г кисломолочного сиру.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

1 яйце;

2,5 ст. л. цукру;

200 г кисломолочного сиру;

дрібка солі;

80 г борошна;

1 ч. л. розпушувача;

1 яблуко.

Спосіб приготування

У великій мисці змішати яйце з цукром, додати сир і дрібку солі. Ретельно перетерти масу до однорідності. Всипати просіяне борошно разом із розпушувачем, перемішати до отримання густого тіста.

Сир та борошно. Фото: gospodynka.com.ua

Нарізати яблуко дрібними кубиками (або натерти на крупній тертці й злегка відтиснути сік) і додати до тіста. Перемішати.

Нарізане яблуко. Фото: gospodynka.com.ua

Розігріти сковорідку з невеликою кількістю олії. Викласти тісто, розрівняти ложкою чи лопаткою. Накрити кришкою та готувати на малому вогні 15 хвилин.

Тісто на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

Обережно перевернути корж, накрити знову кришкою і допекти ще 5–10 хвилин до рум’яності. Викласти на тарілку, за бажанням присипати цукровою пудрою.

Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

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