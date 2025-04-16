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"Гаряче" до сніданку за 15 хвилин — знадобиться 200 г сиру

16 квітня 2025 05:20
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Гаряче до сніданку за 15 хвилин — знадобиться всього 200 г сиру
Сирний коржик. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей простий сирний корж з яблуком готується за лічені хвилини, без духовки і складних інгредієнтів. Ідеальне рішення для смачного та поживного сніданку — знадобиться лише 200 г кисломолочного сиру.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • 1 яйце;
  • 2,5 ст. л. цукру;
  • 200 г кисломолочного сиру;
  • дрібка солі;
  • 80 г борошна;
  • 1 ч. л. розпушувача;
  • 1 яблуко.

Спосіб приготування

У великій мисці змішати яйце з цукром, додати сир і дрібку солі. Ретельно перетерти масу до однорідності. Всипати просіяне борошно разом із розпушувачем, перемішати до отримання густого тіста.

гаряче до сніданку за 15 хвилин, знадобиться 200 г сиру
Сир та борошно. Фото: gospodynka.com.ua

Нарізати яблуко дрібними кубиками (або натерти на крупній тертці й злегка відтиснути сік) і додати до тіста. Перемішати.

сніданок за 15 хвилин, знадобиться 200 г сиру
Нарізане яблуко. Фото: gospodynka.com.ua

Розігріти сковорідку з невеликою кількістю олії. Викласти тісто, розрівняти ложкою чи лопаткою. Накрити кришкою та готувати на малому вогні 15 хвилин.

смачний сніданок за 15 хвилин, знадобиться 200 г сиру
Тісто на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

Обережно перевернути корж, накрити знову кришкою і допекти ще 5–10 хвилин до рум’яності. Викласти на тарілку, за бажанням присипати цукровою пудрою.

простий сніданок за 15 хвилин, знадобиться 200 г сиру
Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

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