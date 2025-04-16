Гаряче до сніданку за 15 хвилин — знадобиться всього 200 г сиру

"Гаряче" до сніданку за 15 хвилин — знадобиться 200 г сиру
Цей простий сирний корж з яблуком готується за лічені хвилини, без духовки і складних інгредієнтів. Ідеальне рішення для смачного та поживного сніданку — знадобиться лише 200 г кисломолочного сиру.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- 1 яйце;
- 2,5 ст. л. цукру;
- 200 г кисломолочного сиру;
- дрібка солі;
- 80 г борошна;
- 1 ч. л. розпушувача;
- 1 яблуко.
Спосіб приготування
У великій мисці змішати яйце з цукром, додати сир і дрібку солі. Ретельно перетерти масу до однорідності. Всипати просіяне борошно разом із розпушувачем, перемішати до отримання густого тіста.
Нарізати яблуко дрібними кубиками (або натерти на крупній тертці й злегка відтиснути сік) і додати до тіста. Перемішати.
Розігріти сковорідку з невеликою кількістю олії. Викласти тісто, розрівняти ложкою чи лопаткою. Накрити кришкою та готувати на малому вогні 15 хвилин.
Обережно перевернути корж, накрити знову кришкою і допекти ще 5–10 хвилин до рум’яності. Викласти на тарілку, за бажанням присипати цукровою пудрою.
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