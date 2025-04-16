Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow "Горячее" к завтраку за 15 минут — понадобится 200 г творога arrow

"Горячее" к завтраку за 15 минут — понадобится 200 г творога

16 апреля 2025 05:20
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Горячее к завтраку за 15 минут — понадобится всего 200 г творога
Сырная лепешка. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот простой творожный корж с яблоком готовится за считанные минуты, без духовки и сложных ингредиентов. Идеальное решение для вкусного и питательного завтрака — понадобится всего 200 г творога.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • 1 яйцо;
  • 2,5 ст. л. сахара;
  • 200 г творога; 200 г творога;
  • щепотка соли;
  • 80 г муки;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • 1 яблоко.

Способ приготовления

В большой миске смешать яйцо с сахаром, добавить творог и щепотку соли. Тщательно перетереть массу до однородности. Всыпать просеянную муку вместе с разрыхлителем, перемешать до получения густого теста.

гаряче до сніданку за 15 хвилин, знадобиться 200 г сиру
Творог и мука. Фото: gospodynka.com.ua

Нарезать яблоко мелкими кубиками (или натереть на крупной терке и слегка отжать сок) и добавить к тесту. Перемешать.

сніданок за 15 хвилин, знадобиться 200 г сиру
Нарезанное яблоко. Фото: gospodynka.com.ua

Разогреть сковородку с небольшим количеством масла. Выложить тесто, разровнять ложкой или лопаткой. Накрыть крышкой и готовить на малом огне 15 минут.

смачний сніданок за 15 хвилин, знадобиться 200 г сиру
Тесто на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

Осторожно перевернуть корж, накрыть снова крышкой и допечь еще 5-10 минут до румяности. Выложить на тарелку, по желанию присыпать сахарной пудрой.

простий сніданок за 15 хвилин, знадобиться 200 г сиру
Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

яйца хачапури рецепт творог идея для завтрака
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:33 Крымский мост под прицелом — уничтожение как неизбежность

06:30 Зерно из Украины в ЕС — какое соглашение готовят партнеры

06:30 Военный учет в ТЦК — пять категорий граждан Украины

06:27 Скидка на штраф за нарушение учета — когда будет в "Резерв+"

06:25 Дожди и долгожданное тепло — какая погода будет в Украине сегодня

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

06:18 США сняли санкции с медиамагната и друга Орбана — в чем причина

06:10 Надбавки к пенсиям — кому доплачивают по 1,18 тыс. грн ежемесячно

06:05 Цены на пасхальный декор во Львове: корзины, свечи, писанки

06:02 Можно ли бесплатно звонить через Wi-Fi за границей

06:01 В Ощадбанке предупредили, кого ждут проверки в 2025 году

06:33 Крымский мост под прицелом — уничтожение как неизбежность

06:30 Зерно из Украины в ЕС — какое соглашение готовят партнеры

06:30 Военный учет в ТЦК — пять категорий граждан Украины

06:27 Скидка на штраф за нарушение учета — когда будет в "Резерв+"

06:25 Дожди и долгожданное тепло — какая погода будет в Украине сегодня

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

06:18 США сняли санкции с медиамагната и друга Орбана — в чем причина

06:10 Надбавки к пенсиям — кому доплачивают по 1,18 тыс. грн ежемесячно

06:05 Цены на пасхальный декор во Львове: корзины, свечи, писанки

06:02 Можно ли бесплатно звонить через Wi-Fi за границей

06:01 В Ощадбанке предупредили, кого ждут проверки в 2025 году

14:18 Прифронтовые регионы получат новую помощь, — детали

14 апреля

22:33 Морское перемирие — плюсы для Украины и к чему стремится Россия

15:57 Потопление крейсера "Москва" — как Украина изменила ход войны

13 апреля

06:38 Украинцы на Бали — как открыть бизнес на острове

12 апреля

06:39 Метро на Виноградарь — где делись миллиарды и когда ждать станции

11 апреля

20:11 Римских легионеров заметили в центре Одессы — что готовится

10 апреля

20:11 Скачок цен перед Пасхой в Одессе — что подорожало

9 апреля

22:33 Мировые рынки нестабильны — чего ждать от инициатив Трампа

8 апреля

22:33 Цена молодого картофеля — 160 грн за кг, что говорят одесситы

06:44 Россияне срывают визит Зеленского в ЮАР — как они это делают

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Особые банкноты — от каких купюр евро лучше избавиться в 2025

5 апреля 2025

Легальный выезд за границу — что грозит тем, кто не вернулся

8 апреля 2025

Цены на яйца изменили траекторию — что происходит в АТБ

10 апреля 2025

Военный предложил разделить мобилизованных на категории

9 апреля 2025

Пенсионерам придется вернуть деньги государству — кого касается

3 апреля 2025

Польша и Германия — почему украинцев могут депортировать в апреле

4 апреля 2025

Обреченные купюры — какие доллары и евро запрещено обменивать

12 апреля 2025

До 10 000 грн на день рождения — кто получит выплату в 2025

4 апреля 2025

Новый тариф от Киевстара — что стоит всего 50 грн в месяц

5 апреля 2025

Какой мессенджер самый безопасный — Буданов ответил