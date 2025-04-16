Горячее к завтраку за 15 минут — понадобится всего 200 г творога

Сырная лепешка. Фото: gospodynka.com.ua

Этот простой творожный корж с яблоком готовится за считанные минуты, без духовки и сложных ингредиентов. Идеальное решение для вкусного и питательного завтрака — понадобится всего 200 г творога.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

1 яйцо;

2,5 ст. л. сахара;

200 г творога; 200 г творога;

щепотка соли;

80 г муки;

1 ч. л. разрыхлителя;

1 яблоко.

Способ приготовления

В большой миске смешать яйцо с сахаром, добавить творог и щепотку соли. Тщательно перетереть массу до однородности. Всыпать просеянную муку вместе с разрыхлителем, перемешать до получения густого теста.

Творог и мука. Фото: gospodynka.com.ua

Нарезать яблоко мелкими кубиками (или натереть на крупной терке и слегка отжать сок) и добавить к тесту. Перемешать.

Нарезанное яблоко. Фото: gospodynka.com.ua

Разогреть сковородку с небольшим количеством масла. Выложить тесто, разровнять ложкой или лопаткой. Накрыть крышкой и готовить на малом огне 15 минут.

Тесто на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

Осторожно перевернуть корж, накрыть снова крышкой и допечь еще 5-10 минут до румяности. Выложить на тарелку, по желанию присыпать сахарной пудрой.

Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

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