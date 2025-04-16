Горячее к завтраку за 15 минут — понадобится всего 200 г творога

"Горячее" к завтраку за 15 минут — понадобится 200 г творога
Этот простой творожный корж с яблоком готовится за считанные минуты, без духовки и сложных ингредиентов. Идеальное решение для вкусного и питательного завтрака — понадобится всего 200 г творога.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- 1 яйцо;
- 2,5 ст. л. сахара;
- 200 г творога; 200 г творога;
- щепотка соли;
- 80 г муки;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- 1 яблоко.
Способ приготовления
В большой миске смешать яйцо с сахаром, добавить творог и щепотку соли. Тщательно перетереть массу до однородности. Всыпать просеянную муку вместе с разрыхлителем, перемешать до получения густого теста.
Нарезать яблоко мелкими кубиками (или натереть на крупной терке и слегка отжать сок) и добавить к тесту. Перемешать.
Разогреть сковородку с небольшим количеством масла. Выложить тесто, разровнять ложкой или лопаткой. Накрыть крышкой и готовить на малом огне 15 минут.
Осторожно перевернуть корж, накрыть снова крышкой и допечь еще 5-10 минут до румяности. Выложить на тарелку, по желанию присыпать сахарной пудрой.
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