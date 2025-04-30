Как приготовить крем-сыр в домашних условиях — рецепт с кефиром

Домашний крем-сыр. Фото: filizhanka.top

Если вы хотите вкусный крем-сыр к завтраку без лишних затрат, понадобится всего один ингредиент, который есть почти в каждом холодильнике. Он получается не хуже, чем магазинный, а стоит в разы дешевле.

Рецептом делится Filizhanka.

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Вам понадобится:

кефир — 900 г;

марля;

мелкое сито;

миска.

Способ приготовления

Кефир в упаковке отправить в морозилку до полной заморозки. Лучше выбирать кефир высшей жирности для того, чтобы творог был вкуснее.

Замороженный кефир в упаковке. Фото: filizhanka.top

Замороженный кефир освободить из упаковки. На глубокую миску поставить сито и застелить его марлей или тонкой тканью в несколько слоев. Кефир выложить сверху и накрыть еще одним слоем марли. Поставить в холодильник на 4-6 часов, пока он не растает.

Кефир перед размораживанием. Фото: filizhanka.top

Когда кефир полностью растаял, свернуть его в марлю и отжать лишнюю сыворотку. В дальнейшем эту сыворотку можно использовать для приготовления других блюд, например блинов.

Готовый крем-сыр снять с марли и переложить в любую удобную емкость. По желанию можно добавить специи или зелень.

Готовый крем-сыр. Фото: filizhanka.top

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