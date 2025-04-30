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Крем-сыр дома за копейки — понадобится 1 ингредиент

30 апреля 2025 00:00
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Как приготовить крем-сыр в домашних условиях — рецепт с кефиром
Домашний крем-сыр. Фото: filizhanka.top
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Если вы хотите вкусный крем-сыр к завтраку без лишних затрат, понадобится всего один ингредиент, который есть почти в каждом холодильнике. Он получается не хуже, чем магазинный, а стоит в разы дешевле.

Рецептом делится Filizhanka.

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Вам понадобится:

  • кефир — 900 г;
  • марля;
  • мелкое сито;
  • миска.

Способ приготовления

Кефир в упаковке отправить в морозилку до полной заморозки. Лучше выбирать кефир высшей жирности для того, чтобы творог был вкуснее.

Крем-сир з замороженого кефіру - рецепт
Замороженный кефир в упаковке. Фото: filizhanka.top

Замороженный кефир освободить из упаковки. На глубокую миску поставить сито и застелить его марлей или тонкой тканью в несколько слоев. Кефир выложить сверху и накрыть еще одним слоем марли. Поставить в холодильник на 4-6 часов, пока он не растает.

Крем-сир з кефіру вдома - як зробити
Кефир перед размораживанием. Фото: filizhanka.top

Когда кефир полностью растаял, свернуть его в марлю и отжать лишнюю сыворотку. В дальнейшем эту сыворотку можно использовать для приготовления других блюд, например блинов.

Готовый крем-сыр снять с марли и переложить в любую удобную емкость. По желанию можно добавить специи или зелень.

Домашній крем-сир з кефіру - рецепт
Готовый крем-сыр. Фото: filizhanka.top

Напомним, мы делились советом, как приготовить куриное филе нежным и сочным.

А ранее рассказывали, что добавить в оладьи, чтобы они были пышными как у бабушки.

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23:30 Атака РФ на Харьков — десятки пострадавших и много повреждений

23:24 Зеленский подписал закон о помощи семьям погибших бойцов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:05 В Харькове возросло количество пострадавших — среди них ребенок

22:52 В Днепре прогремели сильные взрывы — что известно

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