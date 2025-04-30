Как приготовить крем-сыр в домашних условиях — рецепт с кефиром

Крем-сыр дома за копейки — понадобится 1 ингредиент
Если вы хотите вкусный крем-сыр к завтраку без лишних затрат, понадобится всего один ингредиент, который есть почти в каждом холодильнике. Он получается не хуже, чем магазинный, а стоит в разы дешевле.
Рецептом делится Filizhanka.
Вам понадобится:
- кефир — 900 г;
- марля;
- мелкое сито;
- миска.
Способ приготовления
Кефир в упаковке отправить в морозилку до полной заморозки. Лучше выбирать кефир высшей жирности для того, чтобы творог был вкуснее.
Замороженный кефир освободить из упаковки. На глубокую миску поставить сито и застелить его марлей или тонкой тканью в несколько слоев. Кефир выложить сверху и накрыть еще одним слоем марли. Поставить в холодильник на 4-6 часов, пока он не растает.
Когда кефир полностью растаял, свернуть его в марлю и отжать лишнюю сыворотку. В дальнейшем эту сыворотку можно использовать для приготовления других блюд, например блинов.
Готовый крем-сыр снять с марли и переложить в любую удобную емкость. По желанию можно добавить специи или зелень.
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