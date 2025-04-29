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Оладки здивують своєю пишністю — додайте у тісто 1 інгредієнт

29 квітня 2025 04:39
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Що додати до оладок для пишності — корисні поради
Оладки. Фото: Pinterest
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Пухкі та ніжні оладки, як готували наші бабусі, одразу повертають у дитинство. Секрет цієї затишної страви насправді усього в одному інгредієнті.

Новини.LIVE діляться порадою.

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Як зробити оладки високими та пухкими

Для приготування запашних оладок потрібно використовувати лише теплий кефір. Не потрібно його кип'ятити, достатньо нагріти при кімнатній температурі або підігріти у мікрохвильовці.

На 0,5 л кефіру необхідно одне яйця, 4 столові ложки цукру, чайна ложка солі та стільки борошна, щоб тісто стало густе тісто, яке буде дуже повільно стікати з ложки.

А секретний інгредієнт у страві — сода. Саме завдяки їй оладки виходять дуже пухкими та високими. На таку кількість продуктів потрібно не менше 1 чайної ложки. Соду потрібно додати до тіста та залишити його на 10-15 хвилин. Воно має дещо збільшитися в об'ємі.

Після цього оладки можна обсмажувати на розігрітій пательні до золотавої скоринки. 

Нагадаємо, ми розповідали рецепт чудо-десерту усього з трьох інгредієнтів — без цукру та борошна.

Окрім того, дізнайтеся, як приготувати ліниві ватрушки на сніданок без тіста.

А також пропонуємо рецепт швидкого яблучного пирога на пательні.

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03:32 Закарпатець підробив документи та звільнився з ЗСУ — рішення суду

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

03:26 На фронті "Азову" потрібні бійці в бригаду евакуації — є вакансія

02:56 Зеленський може зустрітись з Путіним — депутат назвав умови

02:30 Кого з жінок не випустять з України під час війни — три категорії

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