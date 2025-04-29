Що додати до оладок для пишності — корисні поради

Оладки здивують своєю пишністю — додайте у тісто 1 інгредієнт
Пухкі та ніжні оладки, як готували наші бабусі, одразу повертають у дитинство. Секрет цієї затишної страви насправді усього в одному інгредієнті.
Новини.LIVE діляться порадою.
Як зробити оладки високими та пухкими
Для приготування запашних оладок потрібно використовувати лише теплий кефір. Не потрібно його кип'ятити, достатньо нагріти при кімнатній температурі або підігріти у мікрохвильовці.
На 0,5 л кефіру необхідно одне яйця, 4 столові ложки цукру, чайна ложка солі та стільки борошна, щоб тісто стало густе тісто, яке буде дуже повільно стікати з ложки.
А секретний інгредієнт у страві — сода. Саме завдяки їй оладки виходять дуже пухкими та високими. На таку кількість продуктів потрібно не менше 1 чайної ложки. Соду потрібно додати до тіста та залишити його на 10-15 хвилин. Воно має дещо збільшитися в об'ємі.
Після цього оладки можна обсмажувати на розігрітій пательні до золотавої скоринки.
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