Що додати до оладок для пишності — корисні поради

Оладки. Фото: Pinterest

Пухкі та ніжні оладки, як готували наші бабусі, одразу повертають у дитинство. Секрет цієї затишної страви насправді усього в одному інгредієнті.

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Як зробити оладки високими та пухкими

Для приготування запашних оладок потрібно використовувати лише теплий кефір. Не потрібно його кип'ятити, достатньо нагріти при кімнатній температурі або підігріти у мікрохвильовці.

На 0,5 л кефіру необхідно одне яйця, 4 столові ложки цукру, чайна ложка солі та стільки борошна, щоб тісто стало густе тісто, яке буде дуже повільно стікати з ложки.

А секретний інгредієнт у страві — сода. Саме завдяки їй оладки виходять дуже пухкими та високими. На таку кількість продуктів потрібно не менше 1 чайної ложки. Соду потрібно додати до тіста та залишити його на 10-15 хвилин. Воно має дещо збільшитися в об'ємі.

Після цього оладки можна обсмажувати на розігрітій пательні до золотавої скоринки.

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