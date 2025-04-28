Чудо-десерт без цукру — рецепт з 3 корисних інгредієнтів для здорового смаку

Чудо-десерт без додавання цукру — лише 3 корисні інгредієнти
Цей "Чудо-десерт" поєднує смачні та корисні інгредієнти, не потребуючи цукру. Лише 3 продукти — і ви отримуєте неймовірно смачний десерт, який підходить для будь-якої дієти.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- фініки — 140 г (1 склянка);
- фісташки — 50 г (1/2 склянки);
- шоколад без цукру — 80 г (1/2 склянки);
- оливкова або кокосова олія — 1 ст. л.;
- оливкова олія для рук;
- горіхи для прикраси.
Спосіб приготування
Замочити фініки у воді на 15 хвилин. Потім злийте воду та видаліть кісточки. У блендер помістіть фісташки та фініки без кісточок, подрібніть до однорідної маси.
Змастіть руки оливковою олією та сформуйте кульки з маси. Викладіть їх у силіконову форму. Відправте десерт у морозилку на 30-40 хвилин.
Розтопіть шоколад на водяній бані, додайте олію, перемішайте. Опустіть застиглі кульки в розтоплений шоколад і перекладіть на пергамент.
Охолодіть в холодильнику 10 хвилин, потім прикрасьте шоколадними смугами та подрібненими фісташками.
Поставте в холодильник ще на 10 хвилин і подавайте до столу.
Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів десертів без випічки
Торт без випічки — всього 3 складові і багато шоколадного крему.
Бананово-шоколадний торт без випічки — готується 15 хвилин.
Дешевий і вологий торт "Джулія" — без духовки і за 15 хвилин.
Найдешевший торт "Таня" — без випічки, без міксера, без коржів.
Вафельний торт зі згущенкою — робиться 10 хвилин, з'їдається за п'ять.
Читайте Новини.LIVE!