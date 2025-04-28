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Чудо-десерт без додавання цукру — лише 3 корисні інгредієнти

28 квітня 2025 15:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Чудо-десерт без цукру — рецепт з 3 корисних інгредієнтів для здорового смаку
"Чудо-десерт" без додавання цукру. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей "Чудо-десерт" поєднує смачні та корисні інгредієнти, не потребуючи цукру. Лише 3 продукти — і ви отримуєте неймовірно смачний десерт, який підходить для будь-якої дієти.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • фініки — 140 г (1 склянка);
  • фісташки — 50 г (1/2 склянки);
  • шоколад без цукру — 80 г (1/2 склянки);
  • оливкова або кокосова олія — 1 ст. л.;
  • оливкова олія для рук;
  • горіхи для прикраси.

Спосіб приготування

Замочити фініки у воді на 15 хвилин. Потім злийте воду та видаліть кісточки. У блендер помістіть фісташки та фініки без кісточок, подрібніть до однорідної маси.

чудо-десерт без додавання цукру, лише 3 корисні інгредієнта
Нарізані фініки. Фото: smachnenke.com.ua

Змастіть руки оливковою олією та сформуйте кульки з маси. Викладіть їх у силіконову форму. Відправте десерт у морозилку на 30-40 хвилин.

десерт без додавання цукру, лише 3 корисні інгредієнта
Подрібнена маса. Фото: smachnenke.com.ua

Розтопіть шоколад на водяній бані, додайте олію, перемішайте. Опустіть застиглі кульки в розтоплений шоколад і перекладіть на пергамент.

чудо-десерт без додавання цукру, 3 корисні інгредієнта
Приготування цукерок. Фото: smachnenke.com.ua

Охолодіть в холодильнику 10 хвилин, потім прикрасьте шоколадними смугами та подрібненими фісташками.

десерт без цукру, 3 корисні інгредієнта
Шоколадна глазур. Фото: smachnenke.com.ua

Поставте в холодильник ще на 10 хвилин і подавайте до столу.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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