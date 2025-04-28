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Чудо-десерт без добавления сахара — всего 3 полезных ингредиента

28 апреля 2025 15:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Чудо-десерт без сахара — рецепт из 3 полезных ингредиентов для здорового вкуса
"Чудо-десерт" без добавления сахара. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот "Чудо-десерт" сочетает вкусные и полезные ингредиенты, не требуя сахара. Всего 3 продукта — и вы получаете невероятно вкусный десерт, который подходит для любой диеты.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • финики — 140 г (1 стакан);
  • фисташки — 50 г (1/2 стакана);
  • шоколад без сахара — 80 г (1/2 стакана);
  • оливковое или кокосовое масло — 1 ст. л.;
  • оливковое масло для рук;
  • орехи для украшения.

Способ приготовления

Замочите финики в воде на 15 минут. Затем слейте воду и удалите косточки. В блендер поместите фисташки и финики без косточек, измельчите до однородной массы.

чудо-десерт без додавання цукру, лише 3 корисні інгредієнта
Нарезанные финики. Фото: smachnenke.com.ua

Смажьте руки оливковым маслом и сформируйте шарики из массы. Выложите их в силиконовую форму. Отправьте десерт в морозилку на 30-40 минут.

десерт без додавання цукру, лише 3 корисні інгредієнта
Измельченная масса. Фото: smachnenke.com.ua

Растопите шоколад на водяной бане, добавьте масло, перемешайте. Опустите застывшие шарики в растопленный шоколад и переложите на пергамент.

чудо-десерт без додавання цукру, 3 корисні інгредієнта
Приготовление конфет. Фото: smachnenke.com.ua

Охладите в холодильнике 10 минут, затем украсьте шоколадными полосами и измельченными фисташками.

десерт без цукру, 3 корисні інгредієнта
Шоколадная глазурь. Фото: smachnenke.com.ua

Поставьте в холодильник еще на 10 минут и подавайте к столу.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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