Чудо-десерт без сахара — рецепт из 3 полезных ингредиентов для здорового вкуса

Чудо-десерт без добавления сахара — всего 3 полезных ингредиента
Этот "Чудо-десерт" сочетает вкусные и полезные ингредиенты, не требуя сахара. Всего 3 продукта — и вы получаете невероятно вкусный десерт, который подходит для любой диеты.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- финики — 140 г (1 стакан);
- фисташки — 50 г (1/2 стакана);
- шоколад без сахара — 80 г (1/2 стакана);
- оливковое или кокосовое масло — 1 ст. л.;
- оливковое масло для рук;
- орехи для украшения.
Способ приготовления
Замочите финики в воде на 15 минут. Затем слейте воду и удалите косточки. В блендер поместите фисташки и финики без косточек, измельчите до однородной массы.
Смажьте руки оливковым маслом и сформируйте шарики из массы. Выложите их в силиконовую форму. Отправьте десерт в морозилку на 30-40 минут.
Растопите шоколад на водяной бане, добавьте масло, перемешайте. Опустите застывшие шарики в растопленный шоколад и переложите на пергамент.
Охладите в холодильнике 10 минут, затем украсьте шоколадными полосами и измельченными фисташками.
Поставьте в холодильник еще на 10 минут и подавайте к столу.
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