Чудо-десерт без сахара — рецепт из 3 полезных ингредиентов для здорового вкуса

"Чудо-десерт" без добавления сахара. Фото: smachnenke.com.ua

Этот "Чудо-десерт" сочетает вкусные и полезные ингредиенты, не требуя сахара. Всего 3 продукта — и вы получаете невероятно вкусный десерт, который подходит для любой диеты.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

финики — 140 г (1 стакан);

фисташки — 50 г (1/2 стакана);

шоколад без сахара — 80 г (1/2 стакана);

оливковое или кокосовое масло — 1 ст. л.;

оливковое масло для рук;

орехи для украшения.

Способ приготовления

Замочите финики в воде на 15 минут. Затем слейте воду и удалите косточки. В блендер поместите фисташки и финики без косточек, измельчите до однородной массы.

Нарезанные финики. Фото: smachnenke.com.ua

Смажьте руки оливковым маслом и сформируйте шарики из массы. Выложите их в силиконовую форму. Отправьте десерт в морозилку на 30-40 минут.

Измельченная масса. Фото: smachnenke.com.ua

Растопите шоколад на водяной бане, добавьте масло, перемешайте. Опустите застывшие шарики в растопленный шоколад и переложите на пергамент.

Приготовление конфет. Фото: smachnenke.com.ua

Охладите в холодильнике 10 минут, затем украсьте шоколадными полосами и измельченными фисташками.

Шоколадная глазурь. Фото: smachnenke.com.ua

Поставьте в холодильник еще на 10 минут и подавайте к столу.

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