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Оладьи удивят своей пышностью — добавьте в тесто 1 ингредиент

29 апреля 2025 04:39
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Что добавить в оладьи для пышности — полезные советы
Оладьи. Фото: Pinterest
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Пухлые и нежные оладьи, как готовили наши бабушки, сразу возвращают в детство. Секрет этого уютного блюда на самом деле всего в одном ингредиенте.

Новини.LIVE делятся советом.

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Как сделать оладьи высокими и пышными

Для приготовления ароматных оладий нужно использовать только теплый кефир. Не нужно его кипятить, достаточно нагреть при комнатной температуре или подогреть в микроволновке.

На 0,5 л кефира необходимо одно яйца, 4 столовые ложки сахара, чайная ложка соли и столько муки, чтобы тесто стало густое тесто, которое будет очень медленно стекать с ложки.

А секретный ингредиент в блюде — сода. Именно благодаря ей оладьи получаются очень воздушными и высокими. На такое количество продуктов нужно не менее 1 чайной ложки. Соду нужно добавить в тесто и оставить его на 10-15 минут. Оно должно несколько увеличиться в объеме.

После этого оладьи можно обжаривать на разогретой сковороде до золотистой корочки.

Напомним, мы рассказывали рецепт чудо-десерта всего из трех ингредиентов - без сахара и муки.

Кроме того, узнайте, как приготовить ленивые ватрушки на завтрак без теста.

А также предлагаем рецепт быстрого яблочного пирога на сковороде.

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05:32 Семь скрытых функций iPhone в iOS 18, о которых вы могли не знать

05:31 Узнать о штрафе от ТЦК — есть ли возможность онлайн

04:39 Оладьи удивят своей пышностью — добавьте в тесто 1 ингредиент

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

04:30 Проверят 100 вузов на тему уклонистов — чего ждать студентам

04:20 Продажа квартиры — как не потерять четверть стоимости в 2025

04:12 Пилот упавщего Су-27 отразил атаки и остался жив — 3 ОШБр

03:32 Закарпатец подделал документы и уволился из ВСУ — решение суда

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