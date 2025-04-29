Что добавить в оладьи для пышности — полезные советы

Оладьи. Фото: Pinterest

Пухлые и нежные оладьи, как готовили наши бабушки, сразу возвращают в детство. Секрет этого уютного блюда на самом деле всего в одном ингредиенте.

Новини.LIVE делятся советом.

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Как сделать оладьи высокими и пышными

Для приготовления ароматных оладий нужно использовать только теплый кефир. Не нужно его кипятить, достаточно нагреть при комнатной температуре или подогреть в микроволновке.

На 0,5 л кефира необходимо одно яйца, 4 столовые ложки сахара, чайная ложка соли и столько муки, чтобы тесто стало густое тесто, которое будет очень медленно стекать с ложки.

А секретный ингредиент в блюде — сода. Именно благодаря ей оладьи получаются очень воздушными и высокими. На такое количество продуктов нужно не менее 1 чайной ложки. Соду нужно добавить в тесто и оставить его на 10-15 минут. Оно должно несколько увеличиться в объеме.

После этого оладьи можно обжаривать на разогретой сковороде до золотистой корочки.

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