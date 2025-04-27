Пиріг з яблуками на пательні — швидкий рецепт

Яблучний пиріг на пательні — готується за 5 хвилин
Цей швидкий рецепт пирога із яблуками підкорив сотні господинь. Час на підготовку — лише 5 хвилин, а для приготування не потрібні спеціальні девайси чи духовка.
Рецепт опублікував ресурс Filizhanka.
Вам знадобиться:
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 3-5 ст. л.;
- ванільний цукор — 1 ч. л.;
- дрібка солі;
- йогурт або сметана — 3 ст. л.;
- рослинна олія — 2 ст. л.;
- борошно — 1 склянка;
- розпушувач — 2 ч. л.;
- яблука — 3 шт.;
- вершкове масло — 10 г.
Спосіб приготування
У миску вбити два яйця, додати цукор, дрібку солі та ванільний цукор. Збити усе вінчиком до розчинення цукру. До яєчної маси додати сметану або густий йогурт, рослинну олію та перемішати до однорідної консистенції.
Борошно просіяти через сито та додати розпушувач. Обережно ввести сухі інгредієнти до рідких.
Для начинки яблука помити та нарізати середніми кубиками. Додати їх до тіста.
Пательню діаметром 26 сантиметрів змастити вершковим маслом та влити на неї тісто із начинкою За допомогою лопатки рівномірно його розподілити.
Випікати пиріг під закритою кришкою на мінімальному вогні 30-40 хвилин, поки поверхня не стане матовою і на ній не з'являться бульбашки. Тоді пиріг перевернути за допомогою тарілки та випікати ще 5-10 хвилин. Готовність перевірити шпажкою — вона має бути суха.
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