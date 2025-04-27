Пиріг з яблуками на пательні — швидкий рецепт

Яблучний пиріг на пательні. Фото: filizhanka.top

Цей швидкий рецепт пирога із яблуками підкорив сотні господинь. Час на підготовку — лише 5 хвилин, а для приготування не потрібні спеціальні девайси чи духовка.

Рецепт опублікував ресурс Filizhanka.

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Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

цукор — 3-5 ст. л.;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

дрібка солі;

йогурт або сметана — 3 ст. л.;

рослинна олія — 2 ст. л.;

борошно — 1 склянка;

розпушувач — 2 ч. л.;

яблука — 3 шт.;

вершкове масло — 10 г.

Спосіб приготування

У миску вбити два яйця, додати цукор, дрібку солі та ванільний цукор. Збити усе вінчиком до розчинення цукру. До яєчної маси додати сметану або густий йогурт, рослинну олію та перемішати до однорідної консистенції.

Приготування тіста. Фото: filizhanka.top

Борошно просіяти через сито та додати розпушувач. Обережно ввести сухі інгредієнти до рідких.

Для начинки яблука помити та нарізати середніми кубиками. Додати їх до тіста.

Нарізані яблука. Фото: filizhanka.top

Пательню діаметром 26 сантиметрів змастити вершковим маслом та влити на неї тісто із начинкою За допомогою лопатки рівномірно його розподілити.

Випікання пирога. Фото: filizhanka.top

Випікати пиріг під закритою кришкою на мінімальному вогні 30-40 хвилин, поки поверхня не стане матовою і на ній не з'являться бульбашки. Тоді пиріг перевернути за допомогою тарілки та випікати ще 5-10 хвилин. Готовність перевірити шпажкою — вона має бути суха.

Готовий пиріг. Фото: filizhanka.top

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