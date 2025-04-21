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Найніжніший пиріг "П'ятисклянник" — знадобиться манка

21 квітня 2025 21:30
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Манник на кефірі з сиром П'ятисклянник — швидкий рецепт до чаю
Манник. Фото: smachnenke.com.ua
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Цей простий рецепт пухкого та ніжного пирога до чаю неодмінно має бути "на озброєнні" в кожної господині. Не дарма цей манник отримав назву "П'ятисклянник" адже готується він дуже швидко та з простих інгредієнтів.

Рецептом поділилися Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — 1/4 ч. л.;
  • сода — 1ч. л.;
  • вершкове масло — 100 г;
  • ванілін — 1 упаковка;
  • цукор — 1 склянка (200 г);
  • кефір — 1 склянка (250 мл);
  • сир — 1 склянка (200 г);
  • манна крупа — 1 склянка (200г);
  • борошно — 1 склянка(150г).

Спосіб приготування

У мисці збити вінчиком яйця з цукром, сіллю та ваніліном до пишної піни.

Манний пиріг до чаю - простий рецепт
Підготовка яєчної суміші. Фото: скриншот

До яєчної суміші додати кефір і сир та за допомогою блендеру перебити масу до однорідності. Після чого додати до маси соду та залишити на 5 хвилин для того, щоб вона подіяла. За цей часа маса має збільшитися в об'ємі.

Манник П'ятислянник до чаю - як готувати
Приготування тіста. Фото: скриншот

Вершкове масло розтопити та додати до суміші. Після чого обережно вмішати манну крупу та борошно. Тісто має вийти доволі густим.

Пиріг П'ятисклянник з манкою - спосіб приготування
Готове тісто. Фото: скриншот

Форму для випікання змастити олією та вити готове тісто і рівномірно розподілити. Випікати у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 40 хвилин до золотавості.

Пиріг з манкою та сиром - простий рецепт
Готовий манник. Фото: скриншот

Нагадаємо, ми ділилися рецептом смачного шоколадного рулету "Снікерс".

А раніше розповідали про ніжний та вишуканий торт "Наречена", який легко приготувати вдома.

Також спробуйте приготувати запашні булочки-завиванці, які довго стоять та не черствіють.

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21:17 Трамп пояснив, коли розповість про мирну угоду для України та РФ

20:57 Южаніна озвучила основну проблему мобілізації в Україні

20:51 Можливі обмеження — графіки відключень світла в Одесі завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:27 Стало відомо, скільки дітей навчаються у підземних школах Харкова

20:17 Таємна дипломатія США і РФ — чи є місце для України

20:08 Власники квартир у Чернівцях встановили нові ціни — яка вартість

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