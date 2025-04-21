Манник на кефірі з сиром П'ятисклянник — швидкий рецепт до чаю

Манник. Фото: smachnenke.com.ua

Цей простий рецепт пухкого та ніжного пирога до чаю неодмінно має бути "на озброєнні" в кожної господині. Не дарма цей манник отримав назву "П'ятисклянник" адже готується він дуже швидко та з простих інгредієнтів.

Рецептом поділилися Smachnenke.

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Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

сіль — 1/4 ч. л.;

сода — 1ч. л.;

вершкове масло — 100 г;

ванілін — 1 упаковка;

цукор — 1 склянка (200 г);

кефір — 1 склянка (250 мл);

сир — 1 склянка (200 г);

манна крупа — 1 склянка (200г);

борошно — 1 склянка(150г).

Спосіб приготування

У мисці збити вінчиком яйця з цукром, сіллю та ваніліном до пишної піни.

Підготовка яєчної суміші. Фото: скриншот

До яєчної суміші додати кефір і сир та за допомогою блендеру перебити масу до однорідності. Після чого додати до маси соду та залишити на 5 хвилин для того, щоб вона подіяла. За цей часа маса має збільшитися в об'ємі.

Приготування тіста. Фото: скриншот

Вершкове масло розтопити та додати до суміші. Після чого обережно вмішати манну крупу та борошно. Тісто має вийти доволі густим.

Готове тісто. Фото: скриншот

Форму для випікання змастити олією та вити готове тісто і рівномірно розподілити. Випікати у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 40 хвилин до золотавості.

Готовий манник. Фото: скриншот

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