Манник на кефірі з сиром П'ятисклянник — швидкий рецепт до чаю

Найніжніший пиріг "П'ятисклянник" — знадобиться манка
Цей простий рецепт пухкого та ніжного пирога до чаю неодмінно має бути "на озброєнні" в кожної господині. Не дарма цей манник отримав назву "П'ятисклянник" адже готується він дуже швидко та з простих інгредієнтів.
Рецептом поділилися Smachnenke.
Вам знадобиться:
- яйця — 2 шт.;
- сіль — 1/4 ч. л.;
- сода — 1ч. л.;
- вершкове масло — 100 г;
- ванілін — 1 упаковка;
- цукор — 1 склянка (200 г);
- кефір — 1 склянка (250 мл);
- сир — 1 склянка (200 г);
- манна крупа — 1 склянка (200г);
- борошно — 1 склянка(150г).
Спосіб приготування
У мисці збити вінчиком яйця з цукром, сіллю та ваніліном до пишної піни.
До яєчної суміші додати кефір і сир та за допомогою блендеру перебити масу до однорідності. Після чого додати до маси соду та залишити на 5 хвилин для того, щоб вона подіяла. За цей часа маса має збільшитися в об'ємі.
Вершкове масло розтопити та додати до суміші. Після чого обережно вмішати манну крупу та борошно. Тісто має вийти доволі густим.
Форму для випікання змастити олією та вити готове тісто і рівномірно розподілити. Випікати у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 40 хвилин до золотавості.
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