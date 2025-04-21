Манник на кефире с творогом Пятистаканник - быстрый рецепт к чаю

Манник. Фото: smachnenke.com.ua

Этот простой рецепт воздушного и нежного пирога к чаю непременно должен быть "на вооружении" у каждой хозяйки. Не зря этот манник получил название "Пятистаканник" ведь готовится он очень быстро и из простых ингредиентов.

Рецептом поделились Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

яйца — 2 шт;

соль — 1/4 ч. л;

сода — 1ч. л;

сливочное масло — 100 г;

ванилин — 1 упаковка;

сахар — 1 стакан (200 г);

кефир — 1 стакан (250 мл);

творог — 1 стакан (200 г);

манная крупа — 1 стакан (200г);

мука — 1 стакан (150г).

Способ приготовления

В миске взбить венчиком яйца с сахаром, солью и ванилином до пышной пены.

Подготовка яичной смеси. Фото: скриншот

К яичной смеси добавить кефир и творог и с помощью блендера перебить массу до однородности. После чего добавить к массе соду и оставить на 5 минут для того, чтобы она подействовала. За это время масса должна увеличиться в объеме.

Приготовление теста. Фото: скриншот

Сливочное масло растопить и добавить к смеси. После чего осторожно вмешать манную крупу и муку. Тесто должно получиться довольно густым.

Готовое тесто. Фото: скриншот

Форму для выпекания смазать маслом и выти готовое тесто и равномерно распределить. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40 минут до золотистости.

Готовый манник. Фото: скриншот

Напомним, мы делились рецептом вкусного шоколадного рулета "Сникерс".

А ранее рассказывали о нежном и изысканном торте "Невеста", который легко приготовить дома.

Также попробуйте приготовить ароматные булочки-завиванцы, которые долго стоят и не черствеют.