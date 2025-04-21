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Нежнейший пирог "Пятистаканник" — понадобится манка

21 апреля 2025 21:30
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Манник на кефире с творогом Пятистаканник - быстрый рецепт к чаю
Манник. Фото: smachnenke.com.ua
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Этот простой рецепт воздушного и нежного пирога к чаю непременно должен быть "на вооружении" у каждой хозяйки. Не зря этот манник получил название "Пятистаканник" ведь готовится он очень быстро и из простых ингредиентов.

Рецептом поделились Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт;
  • соль — 1/4 ч. л;
  • сода — 1ч. л;
  • сливочное масло — 100 г;
  • ванилин — 1 упаковка;
  • сахар — 1 стакан (200 г);
  • кефир — 1 стакан (250 мл);
  • творог — 1 стакан (200 г);
  • манная крупа — 1 стакан (200г);
  • мука — 1 стакан (150г).

Способ приготовления

В миске взбить венчиком яйца с сахаром, солью и ванилином до пышной пены.

Манний пиріг до чаю - простий рецепт
Подготовка яичной смеси. Фото: скриншот

К яичной смеси добавить кефир и творог и с помощью блендера перебить массу до однородности. После чего добавить к массе соду и оставить на 5 минут для того, чтобы она подействовала. За это время масса должна увеличиться в объеме.

Манник П'ятислянник до чаю - як готувати
Приготовление теста. Фото: скриншот

Сливочное масло растопить и добавить к смеси. После чего осторожно вмешать манную крупу и муку. Тесто должно получиться довольно густым.

Пиріг П'ятисклянник з манкою - спосіб приготування
Готовое тесто. Фото: скриншот

Форму для выпекания смазать маслом и выти готовое тесто и равномерно распределить. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40 минут до золотистости.

Пиріг з манкою та сиром - простий рецепт
Готовый манник. Фото: скриншот

Напомним, мы делились рецептом вкусного шоколадного рулета "Сникерс".

А ранее рассказывали о нежном и изысканном торте "Невеста", который легко приготовить дома.

Также попробуйте приготовить ароматные булочки-завиванцы, которые долго стоят и не черствеют.

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21:51 В Одессе судили подполковника за госизмену — какое решение

21:45 Посол США в Украине Бринк записала прощальное видео

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:17 Трамп объяснил, когда расскажет о соглашении для Украины и РФ

20:57 Южанина озвучила основную проблему мобилизации в Украине

20:51 Возможные ограничения — графики отключений света в Одессе завтра

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