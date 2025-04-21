Манник на кефире с творогом Пятистаканник - быстрый рецепт к чаю

Нежнейший пирог "Пятистаканник" — понадобится манка
Этот простой рецепт воздушного и нежного пирога к чаю непременно должен быть "на вооружении" у каждой хозяйки. Не зря этот манник получил название "Пятистаканник" ведь готовится он очень быстро и из простых ингредиентов.
Рецептом поделились Smachnenke.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт;
- соль — 1/4 ч. л;
- сода — 1ч. л;
- сливочное масло — 100 г;
- ванилин — 1 упаковка;
- сахар — 1 стакан (200 г);
- кефир — 1 стакан (250 мл);
- творог — 1 стакан (200 г);
- манная крупа — 1 стакан (200г);
- мука — 1 стакан (150г).
Способ приготовления
В миске взбить венчиком яйца с сахаром, солью и ванилином до пышной пены.
К яичной смеси добавить кефир и творог и с помощью блендера перебить массу до однородности. После чего добавить к массе соду и оставить на 5 минут для того, чтобы она подействовала. За это время масса должна увеличиться в объеме.
Сливочное масло растопить и добавить к смеси. После чего осторожно вмешать манную крупу и муку. Тесто должно получиться довольно густым.
Форму для выпекания смазать маслом и выти готовое тесто и равномерно распределить. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40 минут до золотистости.
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