Пасхальні булочки-завиванці — ніжна випічка, яка довго не черствіє

Пасхальні булочки-завиванці — довго стоять і не черствіють
Ці пасхальні булочки-завиванці — справжня знахідка для святкового столу. Вони не тільки смачні і ніжні, а й залишаються м’якими на довгий час, не черствіють навіть після кількох днів. Відмінна альтернатива традиційному крафіну для Великодня.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- молоко — 150 г;
- куряче яйце — 1 шт.;
- цукор — 3 ст. л.;
- рослинна олія — 40 мл;
- борошно — 300 г;
- живі дріжджі — 15 г;
- сіль — 1 щіпка;
- вершкове масло — 40 г;
- родзинки — 0,5 склянки;
- курага — 100 г.
Спосіб приготування
Промити та обсушити сухофрукти, курагу нарізати на кубики.
В окрему миску помістити білок яйця, жовток залишити для змащування булочок. Додати олію, цукор та сіль, ретельно перемішати.
Роздрібнити дріжджі руками. Тепле молоко влити в суміш, додати борошно та перемішати до однорідності.
Замісити тісто: спочатку виделкою, потім руками, до м'якості та еластичності. Накрити плівкою і дати піднятись на 40-60 хвилин.
Обімнути тісто, розкачати його в прямокутний пласт розмірами 15х20 см. Змастити вершковим маслом, посипати родзинками та курагою, скрутити рулет.
Розрізати рулет навпіл, не до кінця, і переплести смужки начинки назовні.
Сформувати обручку. Поставити на вистоювання на 15 хвилин. Змастити жовтком.
Випікати при температурі 170°C 20-25 хвилин, не відкриваючи дверцята духовки перші 15 хвилин. Подавати охолодженими з чаєм чи молоком.
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