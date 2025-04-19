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Пасхальні булочки-завиванці — довго стоять і не черствіють

19 квітня 2025 15:25
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Пасхальні булочки-завиванці — ніжна випічка, яка довго не черствіє
Пасхальні булочки. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Ці пасхальні булочки-завиванці — справжня знахідка для святкового столу. Вони не тільки смачні і ніжні, а й залишаються м’якими на довгий час, не черствіють навіть після кількох днів. Відмінна альтернатива традиційному крафіну для Великодня.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • молоко — 150 г;
  • куряче яйце — 1 шт.;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • рослинна олія — 40 мл;
  • борошно — 300 г;
  • живі дріжджі — 15 г;
  • сіль — 1 щіпка;
  • вершкове масло — 40 г;
  • родзинки — 0,5 склянки;
  • курага — 100 г.

Спосіб приготування

Промити та обсушити сухофрукти, курагу нарізати на кубики.

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Інгредієнти для булочок. Фото: gospodynka.com.ua

В окрему миску помістити білок яйця, жовток залишити для змащування булочок. Додати олію, цукор та сіль, ретельно перемішати.

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Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Роздрібнити дріжджі руками. Тепле молоко влити в суміш, додати борошно та перемішати до однорідності.

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Тісто для булок. Фото: gospodynka.com.ua

Замісити тісто: спочатку виделкою, потім руками, до м'якості та еластичності. Накрити плівкою і дати піднятись на 40-60 хвилин.

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Тісто та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Обімнути тісто, розкачати його в прямокутний пласт розмірами 15х20 см. Змастити вершковим маслом, посипати родзинками та курагою, скрутити рулет.

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Приготування крафінів. Фото: gospodynka.com.ua

Розрізати рулет навпіл, не до кінця, і переплести смужки начинки назовні.

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Готові булки. Фото: gospodynka.com.ua

Сформувати обручку. Поставити на вистоювання на 15 хвилин. Змастити жовтком.

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Булки з родзинками. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати при температурі 170°C 20-25 хвилин, не відкриваючи дверцята духовки перші 15 хвилин. Подавати охолодженими з чаєм чи молоком.

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