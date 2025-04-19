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Пасхальные булочки-завиванцы — долго стоят и не черствеют

19 апреля 2025 15:25
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Пасхальные булочки-завиванцы — нежная выпечка, которая долго не черствеет
Пасхальные булочки. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Эти пасхальные булочки-завиванчики — настоящая находка для праздничного стола. Они не только вкусные и нежные, но и остаются мягкими на долгое время, не черствеют даже после нескольких дней. Отличная альтернатива традиционному краффину для Пасхи.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • молоко — 150 г;
  • куриное яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • растительное масло — 40 мл.;
  • мука — 300 г;
  • живые дрожжи — 15 г;
  • соль — 1 щепотка;
  • сливочное масло — 40 г;
  • изюм — 0,5 стакана;
  • курага — 100 г.

Способ приготовления

Промыть и обсушить сухофрукты, курагу нарезать на кубики.

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Ингредиенты для булочек. Фото: gospodynka.com.ua

В отдельную миску поместить белок яйца, желток оставить для смазывания булочек. Добавить масло, сахар и соль, тщательно перемешать.

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Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Измельчить дрожжи руками. Теплое молоко влить в смесь, добавить муку и перемешать до однородности.

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Тесто для булок. Фото: gospodynka.com.ua

Замесить тесто: сначала вилкой, затем руками, до мягкости и эластичности. Накрыть пленкой и дать подняться на 40-60 минут.

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Тесто и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Обомнуть тесто, раскатать его в прямоугольный пласт размерами 15х20 см. Смазать сливочным маслом, посыпать изюмом и курагой, свернуть рулет.

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Приготовление краффинов. Фото: gospodynka.com.ua

Разрезать рулет пополам, не до конца, и переплести полоски начинки наружу.

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Готовые булки. Фото: gospodynka.com.ua

Сформировать обручальное кольцо. Поставить на расстойку на 15 минут. Смазать желтком.

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Булки с изюмом. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать при температуре 170°C 20-25 минут, не открывая дверцу духовки первые 15 минут. Подавать охлажденными с чаем или молоком.

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