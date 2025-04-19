Пасхальные булочки-завиванцы — нежная выпечка, которая долго не черствеет

Пасхальные булочки. Фото: gospodynka.com.ua

Эти пасхальные булочки-завиванчики — настоящая находка для праздничного стола. Они не только вкусные и нежные, но и остаются мягкими на долгое время, не черствеют даже после нескольких дней. Отличная альтернатива традиционному краффину для Пасхи.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

молоко — 150 г;

куриное яйцо — 1 шт.;

сахар — 3 ст. л.;

растительное масло — 40 мл.;

мука — 300 г;

живые дрожжи — 15 г;

соль — 1 щепотка;

сливочное масло — 40 г;

изюм — 0,5 стакана;

курага — 100 г.

Способ приготовления

Промыть и обсушить сухофрукты, курагу нарезать на кубики.

Ингредиенты для булочек. Фото: gospodynka.com.ua

В отдельную миску поместить белок яйца, желток оставить для смазывания булочек. Добавить масло, сахар и соль, тщательно перемешать.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Измельчить дрожжи руками. Теплое молоко влить в смесь, добавить муку и перемешать до однородности.

Тесто для булок. Фото: gospodynka.com.ua

Замесить тесто: сначала вилкой, затем руками, до мягкости и эластичности. Накрыть пленкой и дать подняться на 40-60 минут.

Тесто и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Обомнуть тесто, раскатать его в прямоугольный пласт размерами 15х20 см. Смазать сливочным маслом, посыпать изюмом и курагой, свернуть рулет.

Приготовление краффинов. Фото: gospodynka.com.ua

Разрезать рулет пополам, не до конца, и переплести полоски начинки наружу.

Готовые булки. Фото: gospodynka.com.ua

Сформировать обручальное кольцо. Поставить на расстойку на 15 минут. Смазать желтком.

Булки с изюмом. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать при температуре 170°C 20-25 минут, не открывая дверцу духовки первые 15 минут. Подавать охлажденными с чаем или молоком.

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