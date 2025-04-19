Пасхальные булочки-завиванцы — нежная выпечка, которая долго не черствеет

Пасхальные булочки-завиванцы — долго стоят и не черствеют
Эти пасхальные булочки-завиванчики — настоящая находка для праздничного стола. Они не только вкусные и нежные, но и остаются мягкими на долгое время, не черствеют даже после нескольких дней. Отличная альтернатива традиционному краффину для Пасхи.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- молоко — 150 г;
- куриное яйцо — 1 шт.;
- сахар — 3 ст. л.;
- растительное масло — 40 мл.;
- мука — 300 г;
- живые дрожжи — 15 г;
- соль — 1 щепотка;
- сливочное масло — 40 г;
- изюм — 0,5 стакана;
- курага — 100 г.
Способ приготовления
Промыть и обсушить сухофрукты, курагу нарезать на кубики.
В отдельную миску поместить белок яйца, желток оставить для смазывания булочек. Добавить масло, сахар и соль, тщательно перемешать.
Измельчить дрожжи руками. Теплое молоко влить в смесь, добавить муку и перемешать до однородности.
Замесить тесто: сначала вилкой, затем руками, до мягкости и эластичности. Накрыть пленкой и дать подняться на 40-60 минут.
Обомнуть тесто, раскатать его в прямоугольный пласт размерами 15х20 см. Смазать сливочным маслом, посыпать изюмом и курагой, свернуть рулет.
Разрезать рулет пополам, не до конца, и переплести полоски начинки наружу.
Сформировать обручальное кольцо. Поставить на расстойку на 15 минут. Смазать желтком.
Выпекать при температуре 170°C 20-25 минут, не открывая дверцу духовки первые 15 минут. Подавать охлажденными с чаем или молоком.
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