Пирог с яблоками на сковородке — быстрый рецепт

Яблочный пирог на сковороде — готовится за 5 минут
Этот быстрый рецепт пирога с яблоками покорил сотни хозяек. Время на подготовку — всего 5 минут, а для приготовления не нужны специальные девайсы или духовка.
Рецепт опубликовал ресурс Filizhanka.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 3-5 ст. л.;
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- щепотка соли;
- йогурт или сметана — 3 ст. л.;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- мука — 1 стакан;
- разрыхлитель — 2 ч. л.;
- яблоки — 3 шт.;
- сливочное масло — 10 г.
Способ приготовления
В миску вбить два яйца, добавить сахар, щепотку соли и ванильный сахар. Взбить все венчиком до растворения сахара. К яичной массе добавить сметану или густой йогурт, растительное масло и перемешать до однородной консистенции.
Муку просеять через сито и добавить разрыхлитель. Осторожно ввести сухие ингредиенты к жидким.
Для начинки яблоки помыть и нарезать средними кубиками. Добавить их к тесту.
Сковороду диаметром 26 сантиметров смазать сливочным маслом и влить на нее тесто с начинкой С помощью лопатки равномерно его распределить.
Выпекать пирог под закрытой крышкой на минимальном огне 30-40 минут, пока поверхность не станет матовой и на ней не появятся пузырьки. Тогда пирог перевернуть с помощью тарелки и выпекать еще 5-10 минут. Готовность проверить шпажкой — она должна быть сухая.
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