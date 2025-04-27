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Яблочный пирог на сковороде — готовится за 5 минут

27 апреля 2025 11:26
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Пирог с яблоками на сковородке — быстрый рецепт
Яблочный пирог на сковороде. Фото: filizhanka.top
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Этот быстрый рецепт пирога с яблоками покорил сотни хозяек. Время на подготовку —  всего 5 минут, а для приготовления не нужны специальные девайсы или духовка.

Рецепт опубликовал ресурс Filizhanka.

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Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 3-5 ст. л.;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.;
  • щепотка соли;
  • йогурт или сметана — 3 ст. л.;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • мука — 1 стакан;
  • разрыхлитель — 2 ч. л.;
  • яблоки — 3 шт.;
  • сливочное масло — 10 г.

Способ приготовления

В миску вбить два яйца, добавить сахар, щепотку соли и ванильный сахар. Взбить все венчиком до растворения сахара. К яичной массе добавить сметану или густой йогурт, растительное масло и перемешать до однородной консистенции.

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Приготовление теста. Фото: filizhanka.top

Муку просеять через сито и добавить разрыхлитель. Осторожно ввести сухие ингредиенты к жидким.

Для начинки яблоки помыть и нарезать средними кубиками. Добавить их к тесту.

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Нарезанные яблоки. Фото: filizhanka.top

Сковороду диаметром 26 сантиметров смазать сливочным маслом и влить на нее тесто с начинкой С помощью лопатки равномерно его распределить.

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Выпекание пирога. Фото: filizhanka.top

Выпекать пирог под закрытой крышкой на минимальном огне 30-40 минут, пока поверхность не станет матовой и на ней не появятся пузырьки. Тогда пирог перевернуть с помощью тарелки и выпекать еще 5-10 минут. Готовность проверить шпажкой — она должна быть сухая.

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Готовый пирог. Фото: filizhanka.top

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