Пирог с яблоками на сковородке — быстрый рецепт

Яблочный пирог на сковороде. Фото: filizhanka.top

Этот быстрый рецепт пирога с яблоками покорил сотни хозяек. Время на подготовку — всего 5 минут, а для приготовления не нужны специальные девайсы или духовка.

Рецепт опубликовал ресурс Filizhanka.

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Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

сахар — 3-5 ст. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

щепотка соли;

йогурт или сметана — 3 ст. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

мука — 1 стакан;

разрыхлитель — 2 ч. л.;

яблоки — 3 шт.;

сливочное масло — 10 г.

Способ приготовления

В миску вбить два яйца, добавить сахар, щепотку соли и ванильный сахар. Взбить все венчиком до растворения сахара. К яичной массе добавить сметану или густой йогурт, растительное масло и перемешать до однородной консистенции.

Приготовление теста. Фото: filizhanka.top

Муку просеять через сито и добавить разрыхлитель. Осторожно ввести сухие ингредиенты к жидким.

Для начинки яблоки помыть и нарезать средними кубиками. Добавить их к тесту.

Нарезанные яблоки. Фото: filizhanka.top

Сковороду диаметром 26 сантиметров смазать сливочным маслом и влить на нее тесто с начинкой С помощью лопатки равномерно его распределить.

Выпекание пирога. Фото: filizhanka.top

Выпекать пирог под закрытой крышкой на минимальном огне 30-40 минут, пока поверхность не станет матовой и на ней не появятся пузырьки. Тогда пирог перевернуть с помощью тарелки и выпекать еще 5-10 минут. Готовность проверить шпажкой — она должна быть сухая.

Готовый пирог. Фото: filizhanka.top

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