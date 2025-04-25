Закарпатський пиріг-торт "Добош" — хіт усіх гуцульських весіль

Закарпатський пиріг-торт. Фото: gospodynka.com.ua

Шар за шаром цей легендарний пиріг-торт розкриває суть гуцульської гостинності — тонкі бісквіти, заварний масляний крем і характерна карамельна глазур створюють неповторний смак, який століттями супроводжує весілля й великі свята в Карпатах. Добош — це не просто десерт, а справжній символ закарпатської кулінарної спадщини.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

молоко тепле — 100 мл.;

амоній харчовий — 10 г;

борошно пшеничне — 500 г;

яйця — 2 шт.;

маргарин розтоплений — 150 г;

цукор — 150 г.

Для крему:

борошно — 5 ст. л.;

какао — 2 ст. л.;

цукор — 6 ст. л.;

молоко — 2–4 ст. л.;

масло вершкове м’яке — 250 г;

коньяк — 1–2 ст. л.;

цукрова пудра — 100 г;

шоколад розтоплений за смаком.

Спосіб приготування

Розчинити амоній у теплому молоці та залишити на кілька хвилин. У глибоку миску всипати борошно, додати яйця, розтоплений маргарин, цукор і молочно-амонієву суміш. Замісити тісто, загорнути його в плівку та охолодити в холодильнику протягом 2 годин.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Приготувати крем: змішати борошно, какао та цукор у каструлі з товстим дном, поступово влити молоко. Варити на слабкому вогні, постійно помішуючи, до загустіння.

Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Зняти з вогню, дати трохи охолонути. Додати м’яке масло та збити міксером до однорідної маси. Ввести цукрову пудру, знову збити. В кінці влити коньяк і ретельно перемішати.

Коржі та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Розділити тісто на 6 частин, кожну розкачати в тонкий круглий пласт діаметром 24 см. Перенести на деко, злегка присипане борошном, та випікати в розігрітій до 220 °C духовці протягом 7–10 хвилин.

Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Перемастити готові коржі кремом, складаючи їх один на один. Верх і боки торта полити розтопленим шоколадом. Залишити торт на кілька годин, щоб добре просочився.

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