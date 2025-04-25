Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Закарпатський пиріг-торт "Добош" — хіт усіх гуцульських весіль arrow

Закарпатський пиріг-торт "Добош" — хіт усіх гуцульських весіль

25 квітня 2025 03:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Закарпатський пиріг-торт Добош — хіт усіх гуцульських весіль
Закарпатський пиріг-торт. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Шар за шаром цей легендарний пиріг-торт розкриває суть гуцульської гостинності — тонкі бісквіти, заварний масляний крем і характерна карамельна глазур створюють неповторний смак, який століттями супроводжує весілля й великі свята в Карпатах. Добош — це не просто десерт, а справжній символ закарпатської кулінарної спадщини.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • молоко тепле — 100 мл.;
  • амоній харчовий — 10 г;
  • борошно пшеничне — 500 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • маргарин розтоплений — 150 г;
  • цукор — 150 г.

Для крему:

  • борошно — 5 ст. л.;
  • какао — 2 ст. л.;
  • цукор — 6 ст. л.;
  • молоко — 2–4 ст. л.;
  • масло вершкове м’яке — 250 г;
  • коньяк — 1–2 ст. л.;
  • цукрова пудра — 100 г;
  • шоколад розтоплений за смаком.

Спосіб приготування

Розчинити амоній у теплому молоці та залишити на кілька хвилин. У глибоку миску всипати борошно, додати яйця, розтоплений маргарин, цукор і молочно-амонієву суміш. Замісити тісто, загорнути його в плівку та охолодити в холодильнику протягом 2 годин.

закарпатський пиріг-торт, хіт усіх гуцульських весіль
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Приготувати крем: змішати борошно, какао та цукор у каструлі з товстим дном, поступово влити молоко. Варити на слабкому вогні, постійно помішуючи, до загустіння.

пиріг-торт, хіт усіх гуцульських весіль
Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Зняти з вогню, дати трохи охолонути. Додати м’яке масло та збити міксером до однорідної маси. Ввести цукрову пудру, знову збити. В кінці влити коньяк і ретельно перемішати.

рецепт закарпатського торта
Коржі та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Розділити тісто на 6 частин, кожну розкачати в тонкий круглий пласт діаметром 24 см. Перенести на деко, злегка присипане борошном, та випікати в розігрітій до 220 °C духовці протягом 7–10 хвилин.

простий рецепт закарпатського торта
Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Перемастити готові коржі кремом, складаючи їх один на один. Верх і боки торта полити розтопленим шоколадом. Залишити торт на кілька годин, щоб добре просочився.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів десертів без випічки

Торт без випічки — всього 3 складових і багато шоколадного крему. 

"Український Тірамісу" — торт без випічки за 8 хв, без сирих яєць. 

Торт "Настя" за 15 хвилин — без випічки та без тіста

Бананово-шоколадний торт без випічки — готується 15 хвилин.

Дешевий і вологий торт "Джулія" — без духовки і за 15 хвилин. 

Торт за 15 хвилин — без випічки, без сметани та дорогих вершків. 

Торт "Чудо" за 20 хвилин — без тіста, духовки, без міксера. 

Торт "Щастя" без випічки — лише 5 хвилин роботи. 

Найдешевший торт "Таня" — без випічки, без міксера, без коржів.

Вафельний торт зі згущенкою — робиться 10 хв, з'їдається за п'ять. 

пиріг десерт рецепти торт закарпатська кухня
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

04:20 Квартира у спадок — чи важлива прописка у 2025 році

03:49 Всупереч Трампу — у США зібрали 65 тисяч підписів за Україну

03:32 Поліціянт отримав покарання за допомогу ухилянтам — рішення суду

03:26 На фронті потрібні монтажники — в "Азові" є гарна вакансія

02:57 Коли з хворобами хребта не мобілізують — зверніть увагу на нюанси

Мерам можуть обмежити каденції на два терміни — реакція ОП - 80x80

Мерам можуть обмежити каденції на два терміни — реакція ОП

01:30 Зеленський назвав в інтерв'ю кількість добровольців у ЗСУ

01:03 Харків'янин хотів отримати 999 квадрильйонів з РФ — рішення суду

00:39 У Харкові почались пожежі після атаки окупантів РФ

00:34 Гол Зубкова вивів Трабзонспор у фінал Кубка Туреччини — відео

00:33 На Миколаївщині судили ухилянта — мав три "бойові" повістки

04:20 Квартира у спадок — чи важлива прописка у 2025 році

03:49 Всупереч Трампу — у США зібрали 65 тисяч підписів за Україну

03:32 Поліціянт отримав покарання за допомогу ухилянтам — рішення суду

03:26 На фронті потрібні монтажники — в "Азові" є гарна вакансія

02:57 Коли з хворобами хребта не мобілізують — зверніть увагу на нюанси

Мерам можуть обмежити каденції на два терміни — реакція ОП - 80x80

Мерам можуть обмежити каденції на два терміни — реакція ОП

01:30 Зеленський назвав в інтерв'ю кількість добровольців у ЗСУ

01:03 Харків'янин хотів отримати 999 квадрильйонів з РФ — рішення суду

00:39 У Харкові почались пожежі після атаки окупантів РФ

00:34 Гол Зубкова вивів Трабзонспор у фінал Кубка Туреччини — відео

00:33 На Миколаївщині судили ухилянта — мав три "бойові" повістки

19:47 Ціни в одеських магазинах — що подешевшало після свята

06:33 Економічні реалії — чи виграє Україна від світової кризи

23 квітня

22:33 Курсова турбулентність — що робити з доларом і євро

07:17 Наскільки реальним є перемир'я з Росією — що думають одесити

22 квітня

22:33 Вибори під час війни в Україні — ризики, загрози та дилеми

06:33 Перемир'я України та РФ — як воно вплине на перебіг війни

21 квітня

20:17 Таємна дипломатія США і РФ — чи є місце для України

19 квітня

06:33 Жванецький пропагандист чи символ Одеси — як вважають городяни

18 квітня

22:33 Великодній кошик 2025 — скільки одесити витратять цього року

06:33 Курортний сезон в Одесі під загрозою — у якому стані море

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Мобілізація 50-60-річних у квітні 2025 — які нюанси слід знати

17 квітня 2025

На чому заробляють українці в Польщі — найпопулярніший бізнес

12 квітня 2025

До 10 000 грн на день народження — хто отримає виплату у 2025

18 квітня 2025

Скільки яєць має бути у великодньому кошику — символічна цифра

22 квітня 2025

Суворі правила на кордоні — у кого можуть відібрати валюту у 2025

18 квітня 2025

Чому білити дерева суворо заборонено — має знати кожен

19 квітня 2025

Люди з III групою інвалідності — які пільги надаватимуть в травні

16 квітня 2025

Повернення кнопкових телефонів — чому варто перейти на них

17 квітня 2025

Німеччина виплатить українцям до 20 тис. євро — подробиці

13 квітня 2025

Ліниві деруни без тертки — смачніше за класичні