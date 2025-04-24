Шоколадний торт на кефірі, який завжди вдається з першого разу — простий рецепт

Шоколадний торт, який вдається з першого разу — рецепт
Якщо ви шукаєте ідеальний рецепт домашнього шоколадного торта без складних технік — цей варіант саме для вас. Пухкий бісквіт на кефірі, насичений смак і мінімум зусиль — чудовий вибір навіть для новачків.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця – 2 шт.;
- сіль – дрібка;
- ванільний цукор – 8 г;
- цукор – 170 г;
- кефір – 250 мл;
- вершкове масло (розтоплене) – 80 г;
- борошно – 250 г;
- какао – 30 г;
- розпушувач – 10 г.
Для крему:
- сметана 25% (охолоджена) – 520 г;
- цукрова пудра – за смаком;
- ванільний цукор – 8 г;
- волоські горіхи (підсмажені на сухій сковороді) – 100 г.
Спосіб приготування
Збити яйця з дрібкою солі до легкої піни. Додати ванільний цукор та цукор, збити до світлої пишної маси. Влити кефір, перемішати. Додати розтоплене вершкове масло, знову перемішати. Просіяти борошно з какао та розпушувачем, обережно вмішати в тісто до однорідності.
Перелити тісто у форму діаметром 20 см, застелену пергаментом. Випікати в розігрітій до 180 °C духовці близько 50 хвилин. Готовий бісквіт остудити, зрізати верхівку, подрібнити її в блендері для крихти. Бісквіт розрізати на три рівні коржі.
Для крему збити охолоджену сметану з ванільним цукром та цукровою пудрою до пишності. За потреби додати 1–2 ст. л. лимонного соку. Наприкінці додати подрібнені горіхи.
Зібрати торт, змастивши кожен корж кремом. Обмазати кремом увесь торт зверху та з боків.
Посипати крихтою, прикрасити за бажанням розтопленим шоколадом. Поставити в холодильник на 2–3 години до просочення.
Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів десертів без випічки
Торт без випічки — всього 3 складових і багато шоколадного крему.
"Український Тірамісу" — торт без випічки за 8 хв, без сирих яєць.
Торт "Настя" за 15 хвилин — без випічки та без тіста.
Бананово-шоколадний торт без випічки — готується 15 хвилин.
Дешевий і вологий торт "Джулія" — без духовки і за 15 хвилин.
Торт за 15 хвилин — без випічки, без сметани та дорогих вершків.
Торт "Чудо" за 20 хвилин — без тіста, духовки, без міксера.
Торт "Щастя" без випічки — лише 5 хвилин роботи.
Найдешевший торт "Таня" — без випічки, без міксера, без коржів.
Вафельний торт зі згущенкою — робиться 10 хв, з'їдається за п'ять.
Читайте Новини.LIVE!