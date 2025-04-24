Шоколадний торт на кефірі, який завжди вдається з першого разу — простий рецепт

Шоколадний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо ви шукаєте ідеальний рецепт домашнього шоколадного торта без складних технік — цей варіант саме для вас. Пухкий бісквіт на кефірі, насичений смак і мінімум зусиль — чудовий вибір навіть для новачків.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйця – 2 шт.;

сіль – дрібка;

ванільний цукор – 8 г;

цукор – 170 г;

кефір – 250 мл;

вершкове масло (розтоплене) – 80 г;

борошно – 250 г;

какао – 30 г;

розпушувач – 10 г.

Для крему:

сметана 25% (охолоджена) – 520 г;

цукрова пудра – за смаком;

ванільний цукор – 8 г;

волоські горіхи (підсмажені на сухій сковороді) – 100 г.

Спосіб приготування

Збити яйця з дрібкою солі до легкої піни. Додати ванільний цукор та цукор, збити до світлої пишної маси. Влити кефір, перемішати. Додати розтоплене вершкове масло, знову перемішати. Просіяти борошно з какао та розпушувачем, обережно вмішати в тісто до однорідності.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Перелити тісто у форму діаметром 20 см, застелену пергаментом. Випікати в розігрітій до 180 °C духовці близько 50 хвилин. Готовий бісквіт остудити, зрізати верхівку, подрібнити її в блендері для крихти. Бісквіт розрізати на три рівні коржі.

Бісквіт для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для крему збити охолоджену сметану з ванільним цукром та цукровою пудрою до пишності. За потреби додати 1–2 ст. л. лимонного соку. Наприкінці додати подрібнені горіхи.

Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Зібрати торт, змастивши кожен корж кремом. Обмазати кремом увесь торт зверху та з боків.

Шматок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Посипати крихтою, прикрасити за бажанням розтопленим шоколадом. Поставити в холодильник на 2–3 години до просочення.

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