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Шоколадний торт, який вдається з першого разу — рецепт

24 квітня 2025 03:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Шоколадний торт на кефірі, який завжди вдається з першого разу — простий рецепт
Шоколадний торт. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Якщо ви шукаєте ідеальний рецепт домашнього шоколадного торта без складних технік — цей варіант саме для вас. Пухкий бісквіт на кефірі, насичений смак і мінімум зусиль — чудовий вибір навіть для новачків.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • яйця – 2 шт.;
  • сіль – дрібка;
  • ванільний цукор – 8 г;
  • цукор – 170 г;
  • кефір – 250 мл;
  • вершкове масло (розтоплене) – 80 г;
  • борошно – 250 г;
  • какао – 30 г;
  • розпушувач – 10 г.

Для крему:

  • сметана 25% (охолоджена) – 520 г;
  • цукрова пудра – за смаком;
  • ванільний цукор – 8 г;
  • волоські горіхи (підсмажені на сухій сковороді) – 100 г.

Спосіб приготування

Збити яйця з дрібкою солі до легкої піни. Додати ванільний цукор та цукор, збити до світлої пишної маси. Влити кефір, перемішати. Додати розтоплене вершкове масло, знову перемішати. Просіяти борошно з какао та розпушувачем, обережно вмішати в тісто до однорідності.

шоколадний торт, який виходить з першого разу, рецепт
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Перелити тісто у форму діаметром 20 см, застелену пергаментом. Випікати в розігрітій до 180 °C духовці близько 50 хвилин. Готовий бісквіт остудити, зрізати верхівку, подрібнити її в блендері для крихти. Бісквіт розрізати на три рівні коржі.

шоколадний торт, який виходить з першого разу
Бісквіт для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для крему збити охолоджену сметану з ванільним цукром та цукровою пудрою до пишності. За потреби додати 1–2 ст. л. лимонного соку. Наприкінці додати подрібнені горіхи.

рецепт шоколадного торта, який виходить з першого разу
Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Зібрати торт, змастивши кожен корж кремом. Обмазати кремом увесь торт зверху та з боків.

простий рецепт шоколадного торта, який виходить з першого разу
Шматок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Посипати крихтою, прикрасити за бажанням розтопленим шоколадом. Поставити в холодильник на 2–3 години до просочення.

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01:29 Харків атакують ракетами — у місті прогриміли вибухи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

01:00 Найсмачніший рецепт холодцю з магазинної курки

00:44 Повітряна тривога по всій Україні — яка небезпека

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