Шоколадный торт на кефире, который всегда удается с первого раза — простой рецепт

Шоколадный торт, который получается с первого раза — рецепт
Если вы ищете идеальный рецепт домашнего шоколадного торта без сложных техник - этот вариант именно для вас. Пышный бисквит на кефире, насыщенный вкус и минимум усилий — отличный выбор даже для новичков.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- соль — щепотка;
- ванильный сахар — 8 г;
- сахар — 170 г;
- кефир — 250 мл.;
- сливочное масло (растопленное) — 80 г;
- мука — 250 г;
- какао — 30 г;
- разрыхлитель — 10 г.
Для крема:
- сметана 25% (охлажденная) — 520 г;
- сахарная пудра — по вкусу;
- ванильный сахар — 8 г;
- грецкие орехи (поджаренные на сухой сковороде) — 100 г.
Способ приготовления
Взбить яйца со щепоткой соли до легкой пены. Добавить ванильный сахар и сахар, взбить до светлой пышной массы. Влить кефир, перемешать. Добавить растопленное сливочное масло, снова перемешать. Просеять муку с какао и разрыхлителем, осторожно вмешать в тесто до однородности.
Перелить тесто в форму диаметром 20 см, застеленную пергаментом. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке около 50 минут. Готовый бисквит остудить, срезать верхушку, измельчить ее в блендере для крошки. Бисквит разрезать на три равных коржа.
Для крема взбить охлажденную сметану с ванильным сахаром и сахарной пудрой до пышности. При необходимости добавить 1-2 ст. л. лимонного сока. В конце добавить измельченные орехи.
Собрать торт, смазав каждый корж кремом. Обмазать кремом весь торт сверху и по бокам.
Посыпать крошкой, украсить по желанию растопленным шоколадом. Поставить в холодильник на 2-3 часа до пропитки.
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