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Шоколадный торт, который получается с первого раза — рецепт

24 апреля 2025 03:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Шоколадный торт на кефире, который всегда удается с первого раза — простой рецепт
Шоколадный торт. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Если вы ищете идеальный рецепт домашнего шоколадного торта без сложных техник - этот вариант именно для вас. Пышный бисквит на кефире, насыщенный вкус и минимум усилий — отличный выбор даже для новичков.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • соль — щепотка;
  • ванильный сахар — 8 г;
  • сахар — 170 г;
  • кефир — 250 мл.;
  • сливочное масло (растопленное) — 80 г;
  • мука — 250 г;
  • какао — 30 г;
  • разрыхлитель — 10 г.

Для крема:

  • сметана 25% (охлажденная) — 520 г;
  • сахарная пудра — по вкусу;
  • ванильный сахар — 8 г;
  • грецкие орехи (поджаренные на сухой сковороде) — 100 г.

Способ приготовления

Взбить яйца со щепоткой соли до легкой пены. Добавить ванильный сахар и сахар, взбить до светлой пышной массы. Влить кефир, перемешать. Добавить растопленное сливочное масло, снова перемешать. Просеять муку с какао и разрыхлителем, осторожно вмешать в тесто до однородности.

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Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Перелить тесто в форму диаметром 20 см, застеленную пергаментом. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке около 50 минут. Готовый бисквит остудить, срезать верхушку, измельчить ее в блендере для крошки. Бисквит разрезать на три равных коржа.

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Бисквит для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема взбить охлажденную сметану с ванильным сахаром и сахарной пудрой до пышности. При необходимости добавить 1-2 ст. л. лимонного сока. В конце добавить измельченные орехи.

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Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Собрать торт, смазав каждый корж кремом. Обмазать кремом весь торт сверху и по бокам.

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Кусок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Посыпать крошкой, украсить по желанию растопленным шоколадом. Поставить в холодильник на 2-3 часа до пропитки.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов десертов без выпечки

Торт без выпечки — всего 3 составляющих и много шоколадного крема.

"Украинский Тирамису" — торт без выпечки за 8 мин, без сырых яиц.

Торт "Настя" за 15 минут — без выпечки и без теста.

Бананово-шоколадный торт без выпечки — готовится 15 минут.

Дешевый и влажный торт "Джулия" — без духовки и за 15 минут.

Торт за 15 минут — без выпечки, без сметаны и дорогих сливок.

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Торт "Счастье" без выпечки — всего 5 минут работы.

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01:29 Харьков атакуют ракетами — в городе прогремели взрывы

01:00 Самый вкусный рецепт холодца из магазинной курицы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:44 Воздушная тревога по всей Украине — какая опасность

00:33 Мужчина отказался от повестки — что решил суд

00:30 Военный учет на предприятии — уведомление в ТЦК

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