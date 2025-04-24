Шоколадный торт на кефире, который всегда удается с первого раза — простой рецепт

Шоколадный торт. Фото: gospodynka.com.ua

Если вы ищете идеальный рецепт домашнего шоколадного торта без сложных техник - этот вариант именно для вас. Пышный бисквит на кефире, насыщенный вкус и минимум усилий — отличный выбор даже для новичков.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка;

ванильный сахар — 8 г;

сахар — 170 г;

кефир — 250 мл.;

сливочное масло (растопленное) — 80 г;

мука — 250 г;

какао — 30 г;

разрыхлитель — 10 г.

Для крема:

сметана 25% (охлажденная) — 520 г;

сахарная пудра — по вкусу;

ванильный сахар — 8 г;

грецкие орехи (поджаренные на сухой сковороде) — 100 г.

Способ приготовления

Взбить яйца со щепоткой соли до легкой пены. Добавить ванильный сахар и сахар, взбить до светлой пышной массы. Влить кефир, перемешать. Добавить растопленное сливочное масло, снова перемешать. Просеять муку с какао и разрыхлителем, осторожно вмешать в тесто до однородности.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Перелить тесто в форму диаметром 20 см, застеленную пергаментом. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке около 50 минут. Готовый бисквит остудить, срезать верхушку, измельчить ее в блендере для крошки. Бисквит разрезать на три равных коржа.

Бисквит для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема взбить охлажденную сметану с ванильным сахаром и сахарной пудрой до пышности. При необходимости добавить 1-2 ст. л. лимонного сока. В конце добавить измельченные орехи.

Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Собрать торт, смазав каждый корж кремом. Обмазать кремом весь торт сверху и по бокам.

Кусок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Посыпать крошкой, украсить по желанию растопленным шоколадом. Поставить в холодильник на 2-3 часа до пропитки.

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