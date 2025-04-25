Закарпатский пирог-торт "Добош" — хит всех гуцульских свадеб
Слой за слоем этот легендарный пирог-торт раскрывает суть гуцульского гостеприимства — тонкие бисквиты, заварной масляный крем и характерная карамельная глазурь создают неповторимый вкус, который веками сопровождает свадьбы и большие праздники в Карпатах. Добош — это не просто десерт, а настоящий символ закарпатского кулинарного наследия.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- молоко теплое — 100 мл.;
- аммоний пищевой — 10 г;
- мука пшеничная — 500 г;
- яйца — 2 шт.;
- маргарин растопленный — 150 г;
- сахар — 150 г.
Для крема:
- мука — 5 ст. л.;
- какао — 2 ст. л.;
- сахар — 6 ст. л.;
- молоко — 2-4 ст. л.;
- масло сливочное мягкое — 250 г;
- коньяк — 1-2 ст. л.;
- сахарная пудра — 100 г;
- шоколад растопленный по вкусу.
Способ приготовления
Растворить аммоний в теплом молоке и оставить на несколько минут. В глубокую миску всыпать муку, добавить яйца, растопленный маргарин, сахар и молочно-аммониевую смесь. Замесить тесто, завернуть его в пленку и охладить в холодильнике в течение 2 часов.
Приготовить крем: смешать муку, какао и сахар в кастрюле с толстым дном, постепенно влить молоко. Варить на слабом огне, постоянно помешивая, до загустения.
Снять с огня, дать немного остыть. Добавить мягкое масло и взбить миксером до однородной массы. Ввести сахарную пудру, снова взбить. В конце влить коньяк и тщательно перемешать.
Разделить тесто на 6 частей, каждую раскатать в тонкий круглый пласт диаметром 24 см. Перенести на противень, слегка присыпанный мукой, и выпекать в разогретой до 220 °C духовке в течение 7-10 минут.
Перемазать готовые коржи кремом, складывая их один на один. Верх и бока торта полить растопленным шоколадом. Оставить торт на несколько часов, чтобы хорошо пропитался.
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