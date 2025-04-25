Закарпатский пирог-торт "Добош" — хит всех гуцульских свадеб

Закарпатский пирог-торт. Фото: gospodynka.com.ua

Слой за слоем этот легендарный пирог-торт раскрывает суть гуцульского гостеприимства — тонкие бисквиты, заварной масляный крем и характерная карамельная глазурь создают неповторимый вкус, который веками сопровождает свадьбы и большие праздники в Карпатах. Добош — это не просто десерт, а настоящий символ закарпатского кулинарного наследия.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

молоко теплое — 100 мл.;

аммоний пищевой — 10 г;

мука пшеничная — 500 г;

яйца — 2 шт.;

маргарин растопленный — 150 г;

сахар — 150 г.

Для крема:

мука — 5 ст. л.;

какао — 2 ст. л.;

сахар — 6 ст. л.;

молоко — 2-4 ст. л.;

масло сливочное мягкое — 250 г;

коньяк — 1-2 ст. л.;

сахарная пудра — 100 г;

шоколад растопленный по вкусу.

Способ приготовления

Растворить аммоний в теплом молоке и оставить на несколько минут. В глубокую миску всыпать муку, добавить яйца, растопленный маргарин, сахар и молочно-аммониевую смесь. Замесить тесто, завернуть его в пленку и охладить в холодильнике в течение 2 часов.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Приготовить крем: смешать муку, какао и сахар в кастрюле с толстым дном, постепенно влить молоко. Варить на слабом огне, постоянно помешивая, до загустения.

Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Снять с огня, дать немного остыть. Добавить мягкое масло и взбить миксером до однородной массы. Ввести сахарную пудру, снова взбить. В конце влить коньяк и тщательно перемешать.

Коржи и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Разделить тесто на 6 частей, каждую раскатать в тонкий круглый пласт диаметром 24 см. Перенести на противень, слегка присыпанный мукой, и выпекать в разогретой до 220 °C духовке в течение 7-10 минут.

Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Перемазать готовые коржи кремом, складывая их один на один. Верх и бока торта полить растопленным шоколадом. Оставить торт на несколько часов, чтобы хорошо пропитался.

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