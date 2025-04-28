Ліниві ватрушки з сиру та хліба — рецепт

Ліниві ватрушки. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться побалувати себе та рідних ватрушками, але часу на складну випічку немає, спробуйте цей рецепт. Головні інгредієнти — сир і тостовий хліб — завжди є під рукою.

Рецептом поділилися Smachnenke.

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Вам знадобиться:

кисломолочний сир — 180 г;

цукор — 3 ст. л.;

яйце — 1 шт.;

тостовий хліб.

Спосіб приготування

У мисці поєднати сир, цукор та одне яйце. Масу ретельно перемішати до однорідності. Вона має бути трохи рідкою.

Готова начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Для приготування основи взяти тостовий хліб, або ж можна замінити його скибочки звичайного батона. За допомогою склянки притиснути серединку, щоб утворилися борти.

Підготовка хліба для "ватрушок". Фото: smachnenke.com.ua

У середину викласти сирну начинку. За бажанням, зверху "ватрушки" можна прикрасити замороженими ягодами, родзинками або джемом. Випікати у духовці приблизно 15 хвилин до готовності начинки.

Готові ліниві ватрушки. Фото: smachnenke.com.ua

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