Ліниві ватрушки з сиру та хліба — рецепт

Ліниві ватрушки за 5 хвилин — усі продукти в холодильнику
Якщо хочеться побалувати себе та рідних ватрушками, але часу на складну випічку немає, спробуйте цей рецепт. Головні інгредієнти — сир і тостовий хліб — завжди є під рукою.
Рецептом поділилися Smachnenke.
Вам знадобиться:
- кисломолочний сир — 180 г;
- цукор — 3 ст. л.;
- яйце — 1 шт.;
- тостовий хліб.
Спосіб приготування
У мисці поєднати сир, цукор та одне яйце. Масу ретельно перемішати до однорідності. Вона має бути трохи рідкою.
Для приготування основи взяти тостовий хліб, або ж можна замінити його скибочки звичайного батона. За допомогою склянки притиснути серединку, щоб утворилися борти.
У середину викласти сирну начинку. За бажанням, зверху "ватрушки" можна прикрасити замороженими ягодами, родзинками або джемом. Випікати у духовці приблизно 15 хвилин до готовності начинки.
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