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Ліниві ватрушки за 5 хвилин — усі продукти в холодильнику

28 квітня 2025 00:13
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Ліниві ватрушки з сиру та хліба — рецепт
Ліниві ватрушки. Фото: smachnenke.com.ua
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Якщо хочеться побалувати себе та рідних ватрушками, але часу на складну випічку немає, спробуйте цей рецепт. Головні інгредієнти — сир і тостовий хліб — завжди є під рукою.

Рецептом поділилися Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • кисломолочний сир — 180 г;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • яйце — 1 шт.;
  • тостовий хліб.

Спосіб приготування

У мисці поєднати сир, цукор та одне яйце. Масу ретельно перемішати до однорідності. Вона має бути трохи рідкою.

Ледачі ватрушки з хлібом - рецепт
Готова начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Для приготування основи взяти тостовий хліб, або ж можна замінити його скибочки звичайного батона. За допомогою склянки притиснути серединку, щоб утворилися борти.

Ватрушки за 5 хвилин з хліба - як приготувати
Підготовка хліба для "ватрушок". Фото: smachnenke.com.ua

У середину викласти сирну начинку. За бажанням, зверху "ватрушки" можна прикрасити замороженими ягодами, родзинками або джемом. Випікати у духовці приблизно 15 хвилин до готовності начинки.

Ліниві ватрушки з тостовим хлібом - спосіб приготування
Готові ліниві ватрушки. Фото: smachnenke.com.ua

Нагадаємо, ми ділилися рецептом швидкого яблучного пирога на пательні.

Окрім того, спробуйте приготувати ніжний десерт з молока без борошна та без випікання.

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