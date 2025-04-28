Ленивые ватрушки из творога и хлеба — рецепт

Ленивые ватрушки за 5 минут — все продукты в холодильнике
Если хочется побаловать себя и родных ватрушками, но времени на сложную выпечку нет, попробуйте этот рецепт. Главные ингредиенты — творог и тостовый хлеб — всегда есть под рукой.
Рецептом поделились Smachnenke.
Вам понадобится:
- творог — 180 г;
- сахар — 3 ст. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- тостовый хлеб.
Способ приготовления
В миске соединить творог, сахар и одно яйцо. Массу тщательно перемешать до однородности. Она должна быть немного жидкой.
Для приготовления основы взять тостовый хлеб, или же можно заменить его ломтиками обычного батона. С помощью стакана прижать серединку, чтобы образовались бортики.
В середину выложить творожную начинку. По желанию, сверху "ватрушки" можно украсить замороженными ягодами, изюмом или джемом. Выпекать в духовке примерно 15 минут до готовности начинки.
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