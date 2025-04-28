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Ленивые ватрушки за 5 минут — все продукты в холодильнике

28 апреля 2025 00:13
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Ленивые ватрушки из творога и хлеба — рецепт
Ленивые ватрушки. Фото: smachnenke.com.ua
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Если хочется побаловать себя и родных ватрушками, но времени на сложную выпечку нет, попробуйте этот рецепт. Главные ингредиенты — творог и тостовый хлеб — всегда есть под рукой.

Рецептом поделились Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • творог — 180 г;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • тостовый хлеб.

Способ приготовления

В миске соединить творог, сахар и одно яйцо. Массу тщательно перемешать до однородности. Она должна быть немного жидкой.

Ледачі ватрушки з хлібом - рецепт
Готовая начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Для приготовления основы взять тостовый хлеб, или же можно заменить его ломтиками обычного батона. С помощью стакана прижать серединку, чтобы образовались бортики.

Ватрушки за 5 хвилин з хліба - як приготувати
Подготовка хлеба для "ватрушек". Фото: smachnenke.com.ua

В середину выложить творожную начинку. По желанию, сверху "ватрушки" можно украсить замороженными ягодами, изюмом или джемом. Выпекать в духовке примерно 15 минут до готовности начинки.

Ліниві ватрушки з тостовим хлібом - спосіб приготування
Готовые ленивые ватрушки. Фото: smachnenke.com.ua

Напомним, мы делились рецептом быстрого яблочного пирога на сковороде.

Кроме того, попробуйте приготовить нежный десерт из молока без муки и без выпекания.

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Завтрак сыр десерт рецепт хлеб
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