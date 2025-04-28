Ленивые ватрушки из творога и хлеба — рецепт

Ленивые ватрушки. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется побаловать себя и родных ватрушками, но времени на сложную выпечку нет, попробуйте этот рецепт. Главные ингредиенты — творог и тостовый хлеб — всегда есть под рукой.

Рецептом поделились Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

творог — 180 г;

сахар — 3 ст. л.;

яйцо — 1 шт.;

тостовый хлеб.

Способ приготовления

В миске соединить творог, сахар и одно яйцо. Массу тщательно перемешать до однородности. Она должна быть немного жидкой.

Готовая начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Для приготовления основы взять тостовый хлеб, или же можно заменить его ломтиками обычного батона. С помощью стакана прижать серединку, чтобы образовались бортики.

Подготовка хлеба для "ватрушек". Фото: smachnenke.com.ua

В середину выложить творожную начинку. По желанию, сверху "ватрушки" можно украсить замороженными ягодами, изюмом или джемом. Выпекать в духовке примерно 15 минут до готовности начинки.

Готовые ленивые ватрушки. Фото: smachnenke.com.ua

Напомним, мы делились рецептом быстрого яблочного пирога на сковороде.

Кроме того, попробуйте приготовить нежный десерт из молока без муки и без выпекания.

А также узнайте, как приготовить изысканный завтрак из черствой паски от победительницы "Мастер Шеф".