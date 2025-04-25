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Смачний десерт з підсохшої паски Потапці — дуже простий рецепт

25 квітня 2025 15:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Потапці з підсохлої паски — рецепт десерту від переможниці МастерШеф Валерії Матрохіної
Десерт "Потапці". Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Не поспішайте викидати підсохлу паску — з неї можна приготувати вражаючий десерт. Переможниця МастерШеф 12 сезона Валерія Матрохіна ділиться рецептом потапців з ягодами та морозивом, який здивує навіть гурманів.

Рецепт опублікувала Валерія Матрохіна на своїй сторінці в Instagram. 

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Вам знадобиться:

  • молоко – 1 скл.;
  • яйця – 3 шт.;
  • кориця – за бажанням;
  • цукор – за смаком;
  • паска – кілька скибок;

Для смаження:

  • рослинна олія – за потребою;
  • вершкове масло – за потребою.

Для ожинової начинки:

  • заморожена ожина – приблизно 350 г;
  • цукор – 3 ст. л.;
  • кукурудзяний крохмаль – 1 ст. л.;
  • вода – 1–2 ст. л.

Спосіб приготування

Нарізати паску товстими скибками, верхівку з'їсти окремо.

що робити з підсохшої паски
Нарізана паска. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

У мисці збити яйця, молоко та корицю.

що приготувати з підсохшої паски
Приготування кляра. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Змочити скибки паски в яєчній суміші, викласти на пательню з розігрітою олією та вершковим маслом.

що можна приготувати з підсохшої паски
Смаження паски. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Смажити з обох боків до золотистої скоринки.

що можна швидко приготувати з підсохшої паски
Смажена паска. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Для начинки змішати ожину, цукор, крохмаль і воду в сотейнику. Проварити на середньому вогні до загустіння, остудити.

рецепт десерта потапці з сухої паски
Приготування десерта. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Подавати потапці з ожиновою начинкою, додати морозиво та посипку для паски.

Нагадаємо, відома шефиня поділилася рецептом ніжного тірамісу з черствою паскою.

Також ми розповідали, як використати білки, що лишилися від паски, — приготуйте вишуканий десерт або легкий сніданок.

Великдень паска десерт рецепти Мастер Шеф
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