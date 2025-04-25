Потапці з підсохлої паски — рецепт десерту від переможниці МастерШеф Валерії Матрохіної

Десерт "Потапці". Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Не поспішайте викидати підсохлу паску — з неї можна приготувати вражаючий десерт. Переможниця МастерШеф 12 сезона Валерія Матрохіна ділиться рецептом потапців з ягодами та морозивом, який здивує навіть гурманів.

Рецепт опублікувала Валерія Матрохіна на своїй сторінці в Instagram.

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Вам знадобиться:

молоко – 1 скл.;

яйця – 3 шт.;

кориця – за бажанням;

цукор – за смаком;

паска – кілька скибок;

Для смаження:

рослинна олія – за потребою;

вершкове масло – за потребою.

Для ожинової начинки:

заморожена ожина – приблизно 350 г;

цукор – 3 ст. л.;

кукурудзяний крохмаль – 1 ст. л.;

вода – 1–2 ст. л.

Спосіб приготування

Нарізати паску товстими скибками, верхівку з'їсти окремо.

Нарізана паска. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

У мисці збити яйця, молоко та корицю.

Приготування кляра. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Змочити скибки паски в яєчній суміші, викласти на пательню з розігрітою олією та вершковим маслом.

Смаження паски. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Смажити з обох боків до золотистої скоринки.

Смажена паска. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Для начинки змішати ожину, цукор, крохмаль і воду в сотейнику. Проварити на середньому вогні до загустіння, остудити.

Приготування десерта. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Подавати потапці з ожиновою начинкою, додати морозиво та посипку для паски.



Нагадаємо, відома шефиня поділилася рецептом ніжного тірамісу з черствою паскою.

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