Потапці з підсохлої паски — рецепт десерту від переможниці МастерШеф Валерії Матрохіної

Смачний десерт з підсохшої паски Потапці — дуже простий рецепт
Не поспішайте викидати підсохлу паску — з неї можна приготувати вражаючий десерт. Переможниця МастерШеф 12 сезона Валерія Матрохіна ділиться рецептом потапців з ягодами та морозивом, який здивує навіть гурманів.
Рецепт опублікувала Валерія Матрохіна на своїй сторінці в Instagram.
Вам знадобиться:
- молоко – 1 скл.;
- яйця – 3 шт.;
- кориця – за бажанням;
- цукор – за смаком;
- паска – кілька скибок;
Для смаження:
- рослинна олія – за потребою;
- вершкове масло – за потребою.
Для ожинової начинки:
- заморожена ожина – приблизно 350 г;
- цукор – 3 ст. л.;
- кукурудзяний крохмаль – 1 ст. л.;
- вода – 1–2 ст. л.
Спосіб приготування
Нарізати паску товстими скибками, верхівку з'їсти окремо.
У мисці збити яйця, молоко та корицю.
Змочити скибки паски в яєчній суміші, викласти на пательню з розігрітою олією та вершковим маслом.
Смажити з обох боків до золотистої скоринки.
Для начинки змішати ожину, цукор, крохмаль і воду в сотейнику. Проварити на середньому вогні до загустіння, остудити.
Подавати потапці з ожиновою начинкою, додати морозиво та посипку для паски.
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