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Вкусный десерт из подсохшей паски Потапцы — очень простой рецепт

25 апреля 2025 15:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Потапцы из подсохшей паски — рецепт десерта от победительницы МастерШеф Валерии Матрохиной
Десерт "Потапцы". Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Не спешите выбрасывать подсохшую паску — из нее можно приготовить впечатляющий десерт. Победительница МастерШеф 12 сезона Валерия Матрохина делится рецептом потапцов с ягодами и мороженым, который удивит даже гурманов.

Рецепт опубликовала Валерия Матрохина на своей странице в Instagram.

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Вам понадобится:

  • молоко — 1 стакан;
  • яйца — 3 шт.;
  • корица — по желанию;
  • сахар — по вкусу;
  • кулич — несколько ломтей;

Для жарки:

  • растительное масло — по необходимости;
  • сливочное масло — по необходимости.

Для ежевичной начинки:

  • замороженная ежевика — примерно 350 г;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • кукурузный крахмал — 1 ст. л.;
  • вода — 1-2 ст. л.

Способ приготовления

Нарезать пасху толстыми ломтиками, верхушку съесть отдельно.

що робити з підсохшої паски
Нарезанная паска. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

В миске взбить яйца, молоко и корицу.

що приготувати з підсохшої паски
Приготовление кляра. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Смочить ломтики паски в яичной смеси, выложить на сковороду с разогретым растительным и сливочным маслом.

що можна приготувати з підсохшої паски
Жарка паски. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Жарить с обеих сторон до золотистой корочки.

що можна швидко приготувати з підсохшої паски
Жареная паска. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Для начинки смешать ежевику, сахар, крахмал и воду в сотейнике. Проварить на среднем огне до загустения, остудить.

рецепт десерта потапці з сухої паски
Приготовление десерта. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Подавать потапцы с ежевичной начинкой, добавить мороженое и посыпку для пасхи.

Напомним, известный шеф поделилась рецептом нежного тирамису с черствой паской.

Также мы рассказывали, как использовать белки, оставшиеся от паски, — приготовьте изысканный десерт или легкий завтрак.

Пасха кулич десерт рецепты Мастер Шеф
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