Потапцы из подсохшей паски — рецепт десерта от победительницы МастерШеф Валерии Матрохиной

Вкусный десерт из подсохшей паски Потапцы — очень простой рецепт
Не спешите выбрасывать подсохшую паску — из нее можно приготовить впечатляющий десерт. Победительница МастерШеф 12 сезона Валерия Матрохина делится рецептом потапцов с ягодами и мороженым, который удивит даже гурманов.
Рецепт опубликовала Валерия Матрохина на своей странице в Instagram.
Вам понадобится:
- молоко — 1 стакан;
- яйца — 3 шт.;
- корица — по желанию;
- сахар — по вкусу;
- кулич — несколько ломтей;
Для жарки:
- растительное масло — по необходимости;
- сливочное масло — по необходимости.
Для ежевичной начинки:
- замороженная ежевика — примерно 350 г;
- сахар — 3 ст. л.;
- кукурузный крахмал — 1 ст. л.;
- вода — 1-2 ст. л.
Способ приготовления
Нарезать пасху толстыми ломтиками, верхушку съесть отдельно.
В миске взбить яйца, молоко и корицу.
Смочить ломтики паски в яичной смеси, выложить на сковороду с разогретым растительным и сливочным маслом.
Жарить с обеих сторон до золотистой корочки.
Для начинки смешать ежевику, сахар, крахмал и воду в сотейнике. Проварить на среднем огне до загустения, остудить.
Подавать потапцы с ежевичной начинкой, добавить мороженое и посыпку для пасхи.
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