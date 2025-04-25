Потапцы из подсохшей паски — рецепт десерта от победительницы МастерШеф Валерии Матрохиной

Десерт "Потапцы". Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Не спешите выбрасывать подсохшую паску — из нее можно приготовить впечатляющий десерт. Победительница МастерШеф 12 сезона Валерия Матрохина делится рецептом потапцов с ягодами и мороженым, который удивит даже гурманов.

Рецепт опубликовала Валерия Матрохина на своей странице в Instagram.

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Вам понадобится:

молоко — 1 стакан;

яйца — 3 шт.;

корица — по желанию;

сахар — по вкусу;

кулич — несколько ломтей;

Для жарки:

растительное масло — по необходимости;

сливочное масло — по необходимости.

Для ежевичной начинки:

замороженная ежевика — примерно 350 г;

сахар — 3 ст. л.;

кукурузный крахмал — 1 ст. л.;

вода — 1-2 ст. л.

Способ приготовления

Нарезать пасху толстыми ломтиками, верхушку съесть отдельно.

Нарезанная паска. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

В миске взбить яйца, молоко и корицу.

Приготовление кляра. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Смочить ломтики паски в яичной смеси, выложить на сковороду с разогретым растительным и сливочным маслом.

Жарка паски. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Жарить с обеих сторон до золотистой корочки.

Жареная паска. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Для начинки смешать ежевику, сахар, крахмал и воду в сотейнике. Проварить на среднем огне до загустения, остудить.

Приготовление десерта. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Подавать потапцы с ежевичной начинкой, добавить мороженое и посыпку для пасхи.



Напомним, известный шеф поделилась рецептом нежного тирамису с черствой паской.

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