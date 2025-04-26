Ніжний десерт з молока без випічки за 5 хвилин — рецепт без борошна

Ніжний десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Цей легкий десерт готується без випічки, борошна чи складних інгредієнтів — лише молоко, какао, шоколад і трохи фантазії. Виходить ніжний, як мус, ідеально підходить до чаю або як легка вечеря.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

молоко (2,5%) — 500 мл.;

цукор — 100 г;

какао — 30 г;

дрібка солі;

чорний шоколад — 100 г;

агар-агар — 10 г;

вода — 60 мл.

Спосіб приготування

У невеликій мисці змішати 100 мл. молока з какао до однорідності. У каструлі з'єднати решту молока, цукор, сіль і підготовлену какао-суміш. Перемішати, поставити на слабкий вогонь і довести до гарячого стану. Додати подрібнений шоколад і ретельно перемішати до розчинення. Зняти з вогню.

Шоколадна маса. Фото: smachnenke.com.ua

Окремо розвести агар-агар у воді, перемішати й додати до гарячої маси. Повернути на вогонь, довести до кипіння і кип’ятити 10 секунд, зняти з плити.

Готовий десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Залити масу у квадратну форму, застелену харчовою плівкою. Остудити до кімнатної температури, потім поставити в холодильник на 2–3 години. Готовий десерт нарізати порційно, посипати цукровою пудрою і прикрасити горішками або фруктами за бажанням.

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