Ніжний десерт з молока без випічки за 5 хвилин — рецепт без борошна

Ніжний десерт з 500 мл молока за 5 хв — без борошна, без випічки
Цей легкий десерт готується без випічки, борошна чи складних інгредієнтів — лише молоко, какао, шоколад і трохи фантазії. Виходить ніжний, як мус, ідеально підходить до чаю або як легка вечеря.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- молоко (2,5%) — 500 мл.;
- цукор — 100 г;
- какао — 30 г;
- дрібка солі;
- чорний шоколад — 100 г;
- агар-агар — 10 г;
- вода — 60 мл.
Спосіб приготування
У невеликій мисці змішати 100 мл. молока з какао до однорідності. У каструлі з'єднати решту молока, цукор, сіль і підготовлену какао-суміш. Перемішати, поставити на слабкий вогонь і довести до гарячого стану. Додати подрібнений шоколад і ретельно перемішати до розчинення. Зняти з вогню.
Окремо розвести агар-агар у воді, перемішати й додати до гарячої маси. Повернути на вогонь, довести до кипіння і кип’ятити 10 секунд, зняти з плити.
Залити масу у квадратну форму, застелену харчовою плівкою. Остудити до кімнатної температури, потім поставити в холодильник на 2–3 години. Готовий десерт нарізати порційно, посипати цукровою пудрою і прикрасити горішками або фруктами за бажанням.
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