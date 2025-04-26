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Нежный десерт из 500 мл молока за 5 мин — без муки, без выпечки

26 апреля 2025 03:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Нежный десерт из молока без выпечки за 5 минут — рецепт без муки
Нежный десерт. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот легкий десерт готовится без выпечки, муки или сложных ингредиентов — только молоко, какао, шоколад и немного фантазии. Получается нежный, как мусс, идеально подходит к чаю или как легкий ужин.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • молоко (2,5%) — 500 мл.;
  • сахар — 100 г;
  • какао — 30 г;
  • щепотка соли;
  • черный шоколад — 100 г;
  • агар-агар — 10 г;
  • вода — 60 мл.

Способ приготовления

В небольшой миске смешать 100 мл. молока с какао до однородности. В кастрюле соединить остальное молоко, сахар, соль и подготовленную какао-смесь. Перемешать, поставить на слабый огонь и довести до горячего состояния. Добавить измельченный шоколад и тщательно перемешать до растворения. Снять с огня.

ніжний десерт з 500 мл молока, без борошна, без випічки, за 5 хвилин
Шоколадная масса. Фото: smachnenke.com.ua

Отдельно развести агар-агар в воде, перемешать и добавить к горячей массе. Вернуть на огонь, довести до кипения и кипятить 10 секунд, снять с плиты.

ніжний десерт з 500 мл молока, без борошна, без випічки
Готовый десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Залить массу в квадратную форму, застеленную пищевой пленкой. Остудить до комнатной температуры, затем поставить в холодильник на 2-3 часа. Готовый десерт нарезать порционно, посыпать сахарной пудрой и украсить орешками или фруктами по желанию.

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