Когда сеять свеклу на огороде — период, который принесет щедрый урожай

Успейте посеять свеклу до этой даты — урожай вас поразит
Свекла кажется неприхотливой культурой, на первый взгляд, но на самом деле овощ очень чувствителен к срокам посева. Правильно выбранный период гарантирует щедрый урожай вкусных и сладких корнеплодов. Именно от этого зависит и вкус, и размер, и лежкость.
Когда лучше всего сажать свеклу на огороде в открытый грунт в зависимости от региона Украины, какие погодные условия следует учесть, рассказываем далее в нашей статье.
Когда сеять свеклу на огороде — определяем идеальное время и дату
Чтобы выбрать лучшие дату и время для посева свеклы, следует обязательно учесть следующие факторы:
1. Температура почвы
Свекла прорастает, когда температура почвы на глубине 5-7 см достигает не менее 6 °C, но лучше всего — 8-10 °C.
В холодной почве семена могут не проснуться и дать слабые всходы. Опытные огородники советуют использовать почвенный термометр перед посевом. Его можно приобрести в интернете за небольшие деньги.
2. Погодные условия
Идеальная температура воздуха для посева: 10-15 °C. Посев в прохладную, но уже стабильную весеннюю погоду — залог хороших всходов.
А вот кратковременные заморозки до -2 °C свекла выдержит, но длительное похолодание ей вредит.
3. Продолжительность дня
Свекла любит длинный световой день, поэтому:
- весенняя посадка для летнего употребления — апрель-май;
- летняя посадка для длительного хранения — июнь (более короткие дни стимулируют накопление сахара в корнеплодах).
4. Сорт свеклы
Выбирайте сорт в соответствии со сроками посева:
- Ранние сорта ("Детройт", "Египетская плоская") — подходят для ранней весенней посадки;
- Среднеспелые сорта ("Бордо 237") — сеют в середине сезона;
- Поздние сорта ("Цилиндра", "Негритянка") — высевают в июне для хранения на зиму.
Оптимальный период посева весной по региону Украины
В зависимости от региона специалисты называют такие оптимальные сроки:
- Север (Житомирская, Черниговская области) — середина апреля или начало мая;
- Центр (Киевская, Черкасская области) — начало или середина апреля;
- Юг (Одесская, Херсонская области) — конец марта или начало апреля;
- Запад (Львовская, Ивано-Франковская области) — середина апреля или начало мая.
Летний посев для зимнего хранения — сроки
Период для летнего посева:
- Север — середина июня;
- Центр — начало или середина июня;
- Юг — конец мая или начало июня;
- Запад — середина июня.
Ранее мы писали, какой сорт моркови стоит посеять на огороде в 2025 году.
Напомним, мы рассказывали, когда сеять кукурузу весной и летом 2025 года.
Также предлагаем узнать, где сажать баклажаны, чтобы иметь щедрый урожай овоща.
Читайте Новини.LIVE!