Когда сеять свеклу на огороде — период, который принесет щедрый урожай

Посев свеклы в открытый грунт. Колаж: Новини.LIVE

Свекла кажется неприхотливой культурой, на первый взгляд, но на самом деле овощ очень чувствителен к срокам посева. Правильно выбранный период гарантирует щедрый урожай вкусных и сладких корнеплодов. Именно от этого зависит и вкус, и размер, и лежкость.

Когда лучше всего сажать свеклу на огороде в открытый грунт в зависимости от региона Украины, какие погодные условия следует учесть, рассказываем далее в нашей статье.

Реклама

Читайте также:

Когда сеять свеклу на огороде — определяем идеальное время и дату

Чтобы выбрать лучшие дату и время для посева свеклы, следует обязательно учесть следующие факторы:

1. Температура почвы

Свекла прорастает, когда температура почвы на глубине 5-7 см достигает не менее 6 °C, но лучше всего — 8-10 °C.

В холодной почве семена могут не проснуться и дать слабые всходы. Опытные огородники советуют использовать почвенный термометр перед посевом. Его можно приобрести в интернете за небольшие деньги.

2. Погодные условия

Идеальная температура воздуха для посева: 10-15 °C. Посев в прохладную, но уже стабильную весеннюю погоду — залог хороших всходов.

А вот кратковременные заморозки до -2 °C свекла выдержит, но длительное похолодание ей вредит.

3. Продолжительность дня

Свекла любит длинный световой день, поэтому:

весенняя посадка для летнего употребления — апрель-май;

летняя посадка для длительного хранения — июнь (более короткие дни стимулируют накопление сахара в корнеплодах).

4. Сорт свеклы

Выбирайте сорт в соответствии со сроками посева:

Ранние сорта ("Детройт", "Египетская плоская") — подходят для ранней весенней посадки;

Среднеспелые сорта ("Бордо 237") — сеют в середине сезона;

Поздние сорта ("Цилиндра", "Негритянка") — высевают в июне для хранения на зиму.

Посев свеклы в открытый грунт. Фото: google.com

Оптимальный период посева весной по региону Украины

В зависимости от региона специалисты называют такие оптимальные сроки:

Север (Житомирская, Черниговская области) — середина апреля или начало мая;

Центр (Киевская, Черкасская области) — начало или середина апреля;

Юг (Одесская, Херсонская области) — конец марта или начало апреля;

Запад (Львовская, Ивано-Франковская области) — середина апреля или начало мая.

Летний посев для зимнего хранения — сроки

Период для летнего посева:

Север — середина июня;

Центр — начало или середина июня;

Юг — конец мая или начало июня;

Запад — середина июня.

Ранее мы писали, какой сорт моркови стоит посеять на огороде в 2025 году.

Напомним, мы рассказывали, когда сеять кукурузу весной и летом 2025 года.

Также предлагаем узнать, где сажать баклажаны, чтобы иметь щедрый урожай овоща.