Коли сіяти буряк на городі 2025 року — терміни, правила та поради для гарного врожаю

Посів буряку у відкритий ґрунт. Колаж: Новини.LIVE

Буряк — одна з найпопулярніших овочевих культур в Україні, без якої важко уявити собі город. Щоб виростити смачний, солодкий, великий та вітамінний овоч, городники ретельно доглядають за рослиною — проріджують, розпушують ґрунт навколо, поливають та удобрюють. Але не менш важливим у цьому питанні є вибір часу посіву.

Коли та як правильно сіяти буряк у відкритий ґрунт, які сорти найкраще підходять для весняної посадки, пише NV. Читайте далі, щоб дізнатися головні секрети солодкого буряка та великого врожаю.

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Коли сіяти буряк у відкритий ґрунт у 2025 році

Для того, щоб буряк добре проростав і розвивався, потрібно дочекатися стабільного потепління. Оптимальна температура повітря для посіву — від +10 до +12°C, а ґрунту — від +8 до +10°C. У більшості регіонів України такі умови зазвичай встановлюються в середині квітня.

Багато городників також враховують місячний календар, який підказує найсприятливіші дати для садово-городніх робіт. Висіваючи буряк у ці дні, ви підвищуєте шанси на багатий і якісний урожай:

у квітні — 19, 20, 23, 24, 28;

у травні — 10, 11, 20, 21.

Чоловік сіє буряк у відкритий ґрунт. Фото: shutterstock.com

Які сорти буряка найкращі для посіву навесні

Досвідчені городники рекомендують обирати перевірені, стійкі до хвороб та посухи сорти. У 2025 році варто звернути увагу на такі:

"Ренова" — смачний, насичено-червоний буряк з високим вмістом цукрів. "Браво" — урожайний сорт із рівними, соковитими плодами. "Єгипетський плоский" — ранній сорт, ідеально підходить для приготування гарячих страв. "Червона Куля" — зручна форма коренеплоду, відмінно зберігається. "Бордо 237" — класика серед буряків, відома своєю солодкістю та універсальністю.

Ці сорти чудово ростуть у різних кліматичних умовах України та добре зберігаються взимку.

Свіжий буряк з грядки. Фото: shutterstock.com

Як правильно сіяти буряк — головні правила

1. Підготовка ґрунту

Буряк любить сонячні ділянки з родючим, добре дренованим ґрунтом. Ідеально, якщо ще восени ви внесли перегній, компост або золу. Якщо ні — удобріть землю за 2–3 тижні до посіву, можна також використати аміачну селітру для стимуляції росту. Не висівайте буряк на місці, де торік росли шпинат або мангольд — вони "родичі" й виснажують ґрунт подібним чином.

2. Посів

Перед посадкою замочіть насіння у теплій воді на 24 години — це прискорить проростання.

Насіння висівають у борозенки глибиною 3-4 см. Відстань між рядками має бути 20-30 см. Насіння розміщують на відстані 2,5-3 см одне від одного. Після посіву важливо регулярно зволожувати ґрунт, аби не допустити пересихання верхнього шару. Після дощів або поливів варто злегка мульчувати ґрунт, щоб зберегти вологу.

3. Проріджування

Коли з’являються 1-2 справжніх листочки, потрібно виконати перше проріджування, залишаючи по 5 см між рослинами. Через кілька тижнів, коли утворяться 4-5 листків, проріджують ще раз, збільшуючи відстань до 10-13 см. Це дозволяє кожному коренеплоду повноцінно розвиватися без конкуренції за вологу та поживні речовини. Також фахівці рекомендують регулярно розпушувати міжряддя, щоб покращити доступ повітря до коріння.

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