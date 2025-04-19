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Коли сіяти буряк у відкритий ґрунт — виросте солодкий та великий

19 квітня 2025 07:32
Валентина Осадча - Редактор
Коли сіяти буряк на городі 2025 року — терміни, правила та поради для гарного врожаю
Посів буряку у відкритий ґрунт. Колаж: Новини.LIVE
Валентина Осадча - Редактор

Буряк — одна з найпопулярніших овочевих культур в Україні, без якої важко уявити собі город. Щоб виростити смачний, солодкий, великий та вітамінний овоч, городники ретельно доглядають за рослиною — проріджують, розпушують ґрунт навколо, поливають та удобрюють. Але не менш важливим у цьому питанні є вибір часу посіву.

Коли та як правильно сіяти буряк у відкритий ґрунт, які сорти найкраще підходять для весняної посадки, пише NV. Читайте далі, щоб дізнатися головні секрети солодкого буряка та великого врожаю.

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Коли сіяти буряк у відкритий ґрунт у 2025 році

Для того, щоб буряк добре проростав і розвивався, потрібно дочекатися стабільного потепління. Оптимальна температура повітря для посіву — від +10 до +12°C, а ґрунту — від +8 до +10°C. У більшості регіонів України такі умови зазвичай встановлюються в середині квітня.

Багато городників також враховують місячний календар, який підказує найсприятливіші дати для садово-городніх робіт. Висіваючи буряк у ці дні, ви підвищуєте шанси на багатий і якісний урожай:

  • у квітні — 19, 20, 23, 24, 28;
  • у травні —  10, 11, 20, 21.

 

Коли сіяти буряк у відкритий ґрунт у 2025 році
Чоловік сіє буряк у відкритий ґрунт. Фото: shutterstock.com

Які сорти буряка найкращі для посіву навесні

Досвідчені городники рекомендують обирати перевірені, стійкі до хвороб та посухи сорти. У 2025 році варто звернути увагу на такі:

  1. "Ренова" — смачний, насичено-червоний буряк з високим вмістом цукрів.
  2. "Браво" — урожайний сорт із рівними, соковитими плодами.
  3. "Єгипетський плоский" — ранній сорт, ідеально підходить для приготування гарячих страв.
  4. "Червона Куля" — зручна форма коренеплоду, відмінно зберігається.
  5. "Бордо 237" — класика серед буряків, відома своєю солодкістю та універсальністю.

Ці сорти чудово ростуть у різних кліматичних умовах України та добре зберігаються взимку.

 

Які сорти буряка найкращі для посіву навесні
Свіжий буряк з грядки. Фото: shutterstock.com

Як правильно сіяти буряк — головні правила

1. Підготовка ґрунту

Буряк любить сонячні ділянки з родючим, добре дренованим ґрунтом. Ідеально, якщо ще восени ви внесли перегній, компост або золу. Якщо ні — удобріть землю за 2–3 тижні до посіву, можна також використати аміачну селітру для стимуляції росту. Не висівайте буряк на місці, де торік росли шпинат або мангольд — вони "родичі" й виснажують ґрунт подібним чином.

2. Посів

Перед посадкою замочіть насіння у теплій воді на 24 години — це прискорить проростання.

Насіння висівають у борозенки глибиною 3-4 см. Відстань між рядками має бути 20-30 см. Насіння розміщують на відстані 2,5-3 см одне від одного. Після посіву важливо регулярно зволожувати ґрунт, аби не допустити пересихання верхнього шару. Після дощів або поливів варто злегка мульчувати ґрунт, щоб зберегти вологу.

3. Проріджування

Коли з’являються 1-2 справжніх листочки, потрібно виконати перше проріджування, залишаючи по 5 см між рослинами. Через кілька тижнів, коли утворяться 4-5 листків, проріджують ще раз, збільшуючи відстань до 10-13 см. Це дозволяє кожному коренеплоду повноцінно розвиватися без конкуренції за вологу та поживні речовини. Також фахівці рекомендують регулярно розпушувати міжряддя, щоб покращити доступ повітря до коріння.

 

Раніше ми писали, чому варто сіяти огірки у дощову погоду. 

Нагадаємо, ми розповідали, коли садити моркву на городі у квітні.

Також ми ділилися, як правильно підготувати цибулю до посадки.

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