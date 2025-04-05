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Перший врожай буде за тиждень — як прискорити врожай буряка

5 квітня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Як прискорити врожай буряка, щоб зібрати його за 7 днів — поради дачникам
Дачниця, яка тримає зібраний врожай буряка. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Плануєте посадити столовий буряк так, щоб потім він швидко потішив своїм великим і солодким врожаєм, але не знаєте як? Досвідчені дачники розповіли, що варто зробити, щоб цей популярний овоч зійшов раніше на городі на цілий тиждень.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Якщо ви посадите просто сухе насіння буряка, яке попередньо було підготовлене, то ви помітите, як відрізняється кількість і швидкість перших сходів. Йдеться про те, щоб заздалегідь підготувати насіння цього популярного овоча перш, ніж сіяти його у відкритому ґрунті.

Дізнайтеся, що варто зробити з насінням цього овоча перш, ніж садити його на городі, щоб буряк зійшов раніше на цілий тиждень, потішивши вас щедрим врожаєм соковитих і солодких коренеплодів.

Свекла
Вирощений коренеплід буряка на городі. Фото: GartenFlora

Що зробити з буряком, щоб він раніше зійшов

Перші, ніж садити буряк на городі, необхідно замочити його насіння, залишивши в такому стані на дві доби, щоб підготувати його до посіву у відкритий ґрунт. Зробити це потрібно в теплій воді, температура якої становить 25-30 градусів.

Обов’язково змінюйте воду в насінні двічі на день, а для зручності покладіть посівний матеріал у марлеву серветку. Тримайте насіння буряка в приміщенні, де температура повітря становить не нижче, ніж 20 градусів тепла.

Перед безпосереднім посівом на городі полийте насіння столового буряка теплою водою. Це допоможе вам створити комфортні умови для вирощування буряка, а він, в свою чергу, "з радістю віддячить" вам швидшими сходами і великим врожаєм. Причому вам не потрібно буде досіювати овоч.

Семена свеклы
Насіння столового буряка на поверхні. Фото: Decorexpro

Нагадаємо, ми писали про те, що потрібно зробити з буряком після збору врожаю. 

Раніше ми розповідали про те, що варто посадити поруч із буряком для покращення врожаю. 

Також ми повідомляли про те, чим потрібно підживити буряк для покращення врожаю.

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16:36 Беленюк у США збільшив свої статки

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Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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