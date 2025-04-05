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Первый урожай будет через неделю — как ускорить урожай свеклы

5 апреля 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Как ускорить урожай свеклы, чтобы собрать ее через 7 дней — советы дачникам
Дачница, которая держит собранный урожай свеклы. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Планируете посадить столовую свеклу так, чтобы потом она быстро порадовала своим большим и сладким урожаем, но не знаете как? Опытные дачники рассказали, что стоит сделать, чтобы этот популярный овощ взошел раньше на огороде на целую неделю.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Если вы посадите просто сухие семена свеклы, которые предварительно были подготовлены, то вы заметите, как отличается количество и скорость первых всходов. Речь идет о том, чтобы заранее подготовить семена этого популярного овоща прежде, чем сеять их в открытом грунте.

Узнайте, что стоит сделать с семенами этого овоща прежде, чем сажать их на огороде, чтобы свекла взошла раньше на целую неделю, порадовав вас щедрым урожаем сочных и сладких корнеплодов.

Свекла
Выращенный корнеплод свеклы на огороде. Фото: GartenFlora

Что сделать со свеклой, чтобы она раньше взошла

Первые, чем сажать свеклу на огороде, необходимо замочить ее семена, оставив в таком состоянии на двое суток, чтобы подготовить их к посеву в открытый грунт. Сделать это нужно в теплой воде, температура которой составляет 25-30 градусов.

Обязательно меняйте воду в семенах дважды в день, а для удобства положите посевной материал в марлевую салфетку. Держите семена свеклы в помещении, где температура воздуха составляет не ниже, чем 20 градусов тепла.

Перед непосредственным посевом на огороде полейте семена столовой свеклы теплой водой. Это поможет вам создать комфортные условия для выращивания свеклы, а она, в свою очередь, "с радостью отблагодарит" вас более быстрыми всходами и большим урожаем. Причем вам не нужно будет досеивать овощ.

Семена свеклы
Семена столовой свеклы на поверхности. Фото: Decorexpro

Напомним, мы писали о том, что нужно сделать со свеклой после сбора урожая.

Ранее мы рассказывали о том, что стоит посадить рядом со свеклой для улучшения урожая.

Также мы сообщали о том, чем нужно подкормить свеклу для улучшения урожая.

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17:35 Средняя зарплата выросла — где украинцам платят больше всего

17:27 Мороз и снег — в Укргидрометцентре предупредили о непогоде

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

17:25 Зеленский приказал проверить чиновников на полиграфе — причины

17:18 Очень затруднено движение — пробки на трассе Одесса-Рени

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