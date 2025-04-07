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Коли садити моркву на городі у квітні 2025 — місячний календар

7 квітня 2025 22:33
Христина Кучугурна - Редактор
Коли сіяти моркву на городі у квітні 2025 року за місячним календарем — найсприятливіші дати, поради дачникам
Дачниця із зібраним врожаєм моркви в руках. Фото: Everypixel
Христина Кучугурна - Редактор

Весна — це ідеальний час для посадки різних овочів на городі, зокрема і моркви, яка вважається джерелом вітамінів для людини. Досвідчені дачники розповіли, коли сіяти насіння цього популярного коренеплоду в квітні 2025 року за місячним календарем для гарного врожаю.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Досвідчені дачники рекомендують сіяти насіння цього овочу тоді, коли надворі до 15 градусів тепла. Водночас ґрунт на городі повинен прогрітися до восьми градусів вище за нуль. В Україні така погода зазвичай з’являється наприкінці квітня або на початку травня. 

Урожай моркови
Вирощування моркви на городі. Фото: Pinterest

Саме цей період вважається ідеальним для посіву моркви, адже вночі вже не буде заморозків, а земля достатньо прогріється. Цей час буде найкомфортнішим для цього популярного овочу. Але щоб врожай дійсно вийшов гарним, необхідно звернутися по допомогу до місячного календаря.

Коли сіяти насіння моркви в квітні 2025 за місячним календарем

Згідно з місячним календарем, найсприятливішими датами для посадки моркви на городі у квітні 2025 року вважаються такі дні, як:

  • 12-13 квітня
  • 21-23 квітня
  • 29 квітня
Посев моркови
Процес посіву насіння моркви на городі. Фото: скриншот з YouTube

Але щойно ви захочете сіяти насіння цього овочу на своєму городі, обов’язково звертайте увагу не лише на місячний календар, а й на погодні умови за вікном. Ідеальним днем для посадки моркви вважається день, коли надворі немає дощу, сонце і тепло.

Обравши такі умови для посадки моркви на городі, вам вдасться зібрати рясний врожай смачних і солодких коренеплодів як для вживання у свіжому вигляді, так і для консервування. 

Нагадаємо, ми писали про те, як можна ефективно захистити моркву від морквяної мухи. 

Раніше ми розповідали про те, які сорти моркви посадити на городі, щоб зібрати солодкі коренеплоди. 

Також ми повідомляли про те, чому морква погано росте і як врятувати врожай овочу.

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