Когда сеять морковь на огороде в апреле 2025 по лунному календарю — самые благоприятные даты, советы дачникам

Дачница с собранным урожаем моркови в руках. Фото: Everypixel

Весна — это идеальное время для посадки разных овощей на огороде, в частности, и моркови, которая считается кладезем витаминов для человека. Опытные дачники рассказали, когда сеять семена этого популярного корнеплода в апреле 2025 года по лунному календарю для хорошего урожая.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Когда стоит сеять семена моркови весной

Опытные дачники рекомендуют сеять семена этого овоща тогда, когда на улице до 15 градусов тепла. В то же время, почва на огороде должна прогреться до восьми градусов выше нуля. В Украине такая погода обычно появляется в конце апреля или в начале мая.

Выращивание моркови на огороде. Фото: Pinterest

Именно этот период считается идеальным для посева моркови, ведь ночью уже не будет заморозков, а земля достаточно прогреется. Это время будет самым комфортным для этого популярного овоща. Но чтобы урожай действительно получился хорошим, необходимо обратиться за помощью к лунному календарю.

Когда сеять семена моркови в апреле 2025 года по лунному календарю

Согласно лунному календарю, самыми благоприятными датами для посадки моркови на огороде в апреле 2025 года считаются такие дни, как:

12-13 апреля

21-23 апреля

29 апреля

Процесс посева семян моркови на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Но как только вы захотите сеять семена этого овоща на своем огороде, обязательно обращайте внимание не только на лунный календарь, но и на погодные условия за окном. Идеальным днем для посадки моркови считается день, когда на улице нет дождя, солнце и тепло.

Выбрав такие условия для посадки моркови на огороде, вам удастся собрать обильный урожай вкусных и сладких корнеплодов как для употребления в свежем виде, так и для консервирования.

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