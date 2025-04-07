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Когда сажать морковь на огороде в апреле 2025 — лунный календарь

7 апреля 2025 22:33
Кристина Кучугурная - Редактор
Когда сеять морковь на огороде в апреле 2025 по лунному календарю — самые благоприятные даты, советы дачникам
Дачница с собранным урожаем моркови в руках. Фото: Everypixel
Кристина Кучугурная - Редактор

Весна — это идеальное время для посадки разных овощей на огороде, в частности, и моркови, которая считается кладезем витаминов для человека. Опытные дачники рассказали, когда сеять семена этого популярного корнеплода в апреле 2025 года по лунному календарю для хорошего урожая.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Когда стоит сеять семена моркови весной

Опытные дачники рекомендуют сеять семена этого овоща тогда, когда на улице до 15 градусов тепла. В то же время, почва на огороде должна прогреться до восьми градусов выше нуля. В Украине такая погода обычно появляется в конце апреля или в начале мая.

Урожай моркови
Выращивание моркови на огороде. Фото: Pinterest

Именно этот период считается идеальным для посева моркови, ведь ночью уже не будет заморозков, а земля достаточно прогреется. Это время будет самым комфортным для этого популярного овоща. Но чтобы урожай действительно получился хорошим, необходимо обратиться за помощью к лунному календарю.

Когда сеять семена моркови в апреле 2025 года по лунному календарю

Согласно лунному календарю, самыми благоприятными датами для посадки моркови на огороде в апреле 2025 года считаются такие дни, как:

  • 12-13 апреля
  • 21-23 апреля
  • 29 апреля
Посев моркови
Процесс посева семян моркови на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Но как только вы захотите сеять семена этого овоща на своем огороде, обязательно обращайте внимание не только на лунный календарь, но и на погодные условия за окном. Идеальным днем для посадки моркови считается день, когда на улице нет дождя, солнце и тепло.

Выбрав такие условия для посадки моркови на огороде, вам удастся собрать обильный урожай вкусных и сладких корнеплодов как для употребления в свежем виде, так и для консервирования.

Напомним, мы писали о том, как можно эффективно защитить морковь от морковной мухи.

Ранее мы рассказывали о том, какие сорта моркови посадить на огороде, чтобы собрать сладкие корнеплоды.

Также мы сообщали о том, почему морковь плохо растет и как спасти урожай овоща.

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