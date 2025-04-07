Когда сеять морковь на огороде в апреле 2025 по лунному календарю — самые благоприятные даты, советы дачникам

Когда сажать морковь на огороде в апреле 2025 — лунный календарь
Весна — это идеальное время для посадки разных овощей на огороде, в частности, и моркови, которая считается кладезем витаминов для человека. Опытные дачники рассказали, когда сеять семена этого популярного корнеплода в апреле 2025 года по лунному календарю для хорошего урожая.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Когда стоит сеять семена моркови весной
Опытные дачники рекомендуют сеять семена этого овоща тогда, когда на улице до 15 градусов тепла. В то же время, почва на огороде должна прогреться до восьми градусов выше нуля. В Украине такая погода обычно появляется в конце апреля или в начале мая.
Именно этот период считается идеальным для посева моркови, ведь ночью уже не будет заморозков, а земля достаточно прогреется. Это время будет самым комфортным для этого популярного овоща. Но чтобы урожай действительно получился хорошим, необходимо обратиться за помощью к лунному календарю.
Когда сеять семена моркови в апреле 2025 года по лунному календарю
Согласно лунному календарю, самыми благоприятными датами для посадки моркови на огороде в апреле 2025 года считаются такие дни, как:
- 12-13 апреля
- 21-23 апреля
- 29 апреля
Но как только вы захотите сеять семена этого овоща на своем огороде, обязательно обращайте внимание не только на лунный календарь, но и на погодные условия за окном. Идеальным днем для посадки моркови считается день, когда на улице нет дождя, солнце и тепло.
Выбрав такие условия для посадки моркови на огороде, вам удастся собрать обильный урожай вкусных и сладких корнеплодов как для употребления в свежем виде, так и для консервирования.
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