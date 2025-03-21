Як прорідити моркву, щоб подвоїти врожай — простий спосіб

Дівчина проріджує моркву на городі. Фото: freepik.com

Проріджування моркви — важливий етап у догляді за культурою, який допомагає отримати великі та здорові коренеплоди. Проте багато садівників стикаються з проблемою, коли традиційні методи призводять до втрати частини сіянців. На щастя, існує альтернативний спосіб, що дозволяє уникнути обрізання та зберегти максимальну кількість рослин.

Як краще проріджувати моркву без шкоди для рослин та без зменшення врожайності, розповіла блогерка sandra.urbangarden.

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Щоб прорідити моркву без шкоди для молодих паростків, дотримуйтеся наступних порад:

Розпушуйте ґрунт перед проріджуванням. Це полегшить відокремлення рослин і допоможе зменшити ризик пошкодження кореневої системи. Дійте повільно та обережно. Відокремлюйте зайві сіянці без різких рухів, щоб не зашкодити сусіднім рослинам. Пересаджуйте слабші паростки. Хоча морква не завжди добре переносить пересаджування, правильний догляд підвищує шанси на успішне укорінення. Майте терпіння. Більшість сортів моркви потребують понад 100 днів для повного дозрівання, тому важливо дотримуватися всіх етапів догляду. Регулярно поливайте грядки. Полив двічі на тиждень забезпечить оптимальні умови для росту. Застосовуйте добрива. Органічні та мінеральні підживлення сприятимуть активному розвитку коренеплодів.

Переваги альтернативного методу

Цей спосіб проріджування дозволяє мінімізувати втрати сіянців і зберегти більшу кількість рослин. Однак варто враховувати, що пересаджена морква може мати нестандартну форму, наприклад, кілька відростків, але це не впливає на її смакові якості. Головне — правильний догляд та своєчасне підживлення, які гарантують здоровий і рясний урожай.

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