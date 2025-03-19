Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Чим полити моркву, щоб покращити її врожай — поради дачникам arrow

Чим полити моркву, щоб покращити її врожай — поради дачникам

19 березня 2025 04:17
Христина Кучугурна - Редактор
Як правильно поливати моркву — що треба додати у воду для кращого врожаю, поради дачникам
Великий врожай моркви в тачці на городі. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Щоб отримати великий і смачний врожай моркви, її необхідно правильно поливати, але не тільки водою це варто робити. Досвідчені дачники розповіли, як потрібно зволожувати цей популярний овоч і що краще додати до води під час поливу.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Читайте також:

Полив моркви на городі — це один з найважливіших етапів вирощування гарного врожаю. Але не завжди звичайною водою вдається виростити гарну і смачну моркву. Тому деякі городники розкрили свій секрет і розповіли, який інгредієнт варто додати до води при поливі коренеплодів.

Урожай моркови
Зібраний врожай моркви на городі. Фото: Freepik

Як краще поливати моркву для гарного врожаю

Досвідчені дачники за весь вегетаційний період двічі поливають цей овоч, додаючи до води звичайну кухонну сіль. Цей простий інгредієнт допомагає моркві краще засвоювати поживні елементи, які є в ґрунті, відлякує шкідників, які шкодять врожаю, і роблять плоди солодшими.

Також додавання солі до води не дає цьому овочу гнити, з чим часто зіштовхуються багато дачників під час збору врожаю моркви на городі.

Полив моркови
Процес поливу моркви на городі. Фото: Freepik

Як правильно приготувати розчин для поливу моркви

Щоб приготувати ефективну суміш для поливу цього овоча, змішайте між собою такі інгредієнти, як:

  • Кухонна сіль — одна столова ложка
  • Вода — десять літрів

Розмішайте сіль у воді та гарно перемішайте так, щоб сіль повністю розчинилася. Концентрація солі в цьому випадку не так висока, тому ви аж ніяк не нашкодите врожаю моркви. Але перш, ніж підживлювати овоч цим розчином, обов’язково простежте, щоб ґрунт на городі, де ви збираєтеся це робити, був зволоженим.

Нагадаємо, ми писали про те, які сорти моркви варто посадити на своєму городі. 

Раніше ми розповідали про те, які рослини варто посадити біля моркви на городі. 

Також ми повідомляли про те, чому морква погано росте і як можна врятувати врожай овоча.

овочі поради морква город сіль ефективні способи

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:09 Трамп розсекретив файли про вбивство Кеннеді — чи є там сенсація

04:55 Обмін з ризиками — яких купюр євро краще позбутися українцям

04:30 Мобілізацію без ВЛК неможливо скасувати — рішення Верховного Суду

03:57 Будівельники можуть промовчати — які таємниці приховує ремонт

03:32 П'яний боєць стріляв у командира з кулемета — суворий вирок суду

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

02:36 Ворог атакував Київщину — фото руйнувань в області

02:30 Як обмежено придатним пройти ВЛК — підготовка та документи

02:17 Військова підтримка України — чи обговорили її Трамп та Путін

01:50 РФ атакувала лікарню у Сумах — відео наслідків удару

01:30 Без ТЦК та ВЛК — як зміниться система обліку за кордоном

05:09 Трамп розсекретив файли про вбивство Кеннеді — чи є там сенсація

04:55 Обмін з ризиками — яких купюр євро краще позбутися українцям

04:30 Мобілізацію без ВЛК неможливо скасувати — рішення Верховного Суду

03:57 Будівельники можуть промовчати — які таємниці приховує ремонт

03:32 П'яний боєць стріляв у командира з кулемета — суворий вирок суду

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

02:36 Ворог атакував Київщину — фото руйнувань в області

02:30 Як обмежено придатним пройти ВЛК — підготовка та документи

02:17 Військова підтримка України — чи обговорили її Трамп та Путін

01:50 РФ атакувала лікарню у Сумах — відео наслідків удару

01:30 Без ТЦК та ВЛК — як зміниться система обліку за кордоном

22:33 Одесити про Ліну Костенко — що знають з творчості поетеси

20:20 Дірка у два трильйони — чи вистачить грошей на зарплати та пенсії

18:49 Ескалація на Близькому Сході — що відбувається з цінами на нафту

15:34 Дорога нерухомість — скільки за оренду платять в Україні та ЄС

06:40 В Україні змінились ціни на чорний метал — де вигідно здати брухт

17 березня 2025

19:54 ТОП цін — вартість яких продуктів особливо змінилась у 2025 році

16:20 Чи буде кінець Орбану — як Мадяр в Угорщині збирає опозицію

06:40 Золото постійно дорожчає — як заробити на дорогоцінних металах

06:22 ВЛК можна пройти без участі ТЦК — де, як і коли

16 березня 2025

06:40 Латунь дивує ціною — пункти приймання брухту оновили тарифи

Text

21:49 Реакція Зеленського на розмову Трампа з Путіним — прямий ефір

Text

18:45 Макрон екстрено приїхав до Шольца — прямий ефір

Text

17:50 Деталі розмови Трампа з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Text

15:18 Трамп телефонує Путіну — прямий ефір

Text

12:50 Про що Трамп розмовлятиме з Путіним — ефір День.LIVE

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

Text

08:00 Розмова Трампа з Путіним та ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

17 березня 2025
Text

21:02 Чи піде РФ на перемир'я з Україною, — ефір Остаповець_LIVE

Text

20:45 Трамп вийшов з важливою заявою про Україну — прямий ефір

Text

17:50 Екстрене звернення Макрона щодо війни в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

17:30 Голова МЗС Британії виступає у парламенті щодо України — онлайн

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:10 Проблемний номінал — що мають знати власники купюр євро

6 березня 2025

13:53 Пакет допомоги на 20 млрд євро — деякі країни ЄС виступили проти

7 березня 2025

08:50 Тариф на газ із 1 квітня — хто заплатить додатково 900 грн

15 березня 2025

03:57 Квартира і прописка — що треба знати, щоб не втратити майно

5 березня 2025

08:50 Українцям озвучили тарифи на світло та газ з 1 травня

10 березня 2025

06:16 Сирна запіканка, як суфле — сподобається і дітям, і дорослим

12 березня 2025

06:11 Заміна сирникам — готується набагато простіше з 250 г сиру

15 березня 2025

05:32 Важливіший, ніж ми думаємо — навіщо в смартфонах "Режим польоту"

6 березня 2025

08:00 Німеччина виплатить українцям до 4,3 тис. доларів — деталі

16 березня 2025

06:05 Запаси дров після зими — скільки часу можна зберігати