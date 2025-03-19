Як правильно поливати моркву — що треба додати у воду для кращого врожаю, поради дачникам

Великий врожай моркви в тачці на городі. Фото: Freepik

Щоб отримати великий і смачний врожай моркви, її необхідно правильно поливати, але не тільки водою це варто робити. Досвідчені дачники розповіли, як потрібно зволожувати цей популярний овоч і що краще додати до води під час поливу.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Полив моркви на городі — це один з найважливіших етапів вирощування гарного врожаю. Але не завжди звичайною водою вдається виростити гарну і смачну моркву. Тому деякі городники розкрили свій секрет і розповіли, який інгредієнт варто додати до води при поливі коренеплодів.

Зібраний врожай моркви на городі. Фото: Freepik

Як краще поливати моркву для гарного врожаю

Досвідчені дачники за весь вегетаційний період двічі поливають цей овоч, додаючи до води звичайну кухонну сіль. Цей простий інгредієнт допомагає моркві краще засвоювати поживні елементи, які є в ґрунті, відлякує шкідників, які шкодять врожаю, і роблять плоди солодшими.

Також додавання солі до води не дає цьому овочу гнити, з чим часто зіштовхуються багато дачників під час збору врожаю моркви на городі.

Процес поливу моркви на городі. Фото: Freepik

Як правильно приготувати розчин для поливу моркви

Щоб приготувати ефективну суміш для поливу цього овоча, змішайте між собою такі інгредієнти, як:

Кухонна сіль — одна столова ложка

Вода — десять літрів

Розмішайте сіль у воді та гарно перемішайте так, щоб сіль повністю розчинилася. Концентрація солі в цьому випадку не так висока, тому ви аж ніяк не нашкодите врожаю моркви. Але перш, ніж підживлювати овоч цим розчином, обов’язково простежте, щоб ґрунт на городі, де ви збираєтеся це робити, був зволоженим.

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