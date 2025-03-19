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Чем полить морковь, чтобы улучшить ее урожай — советы дачникам

19 марта 2025 04:17
Кристина Кучугурная - Редактор
Как правильно поливать морковь — что надо добавить в воду для лучшего урожая, советы дачникам
Большой урожай моркови в тачке на огороде. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Чтобы получить большой и вкусный урожай моркови, ее необходимо правильно поливать, но не только водой это стоит делать. Опытные дачники рассказали, как нужно увлажнять этот популярный овощ и что лучше добавить в воду во время полива.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Полив моркови на огороде — это один из важнейших этапов выращивания хорошего урожая. Но не всегда обычной водой удается вырастить красивую и вкусную морковь. Поэтому некоторые огородники раскрыли свой секрет и рассказали, какой ингредиент стоит добавить в воду при поливе корнеплодов.

Урожай моркови
Собранный урожай моркови на огороде. Фото: Freepik

Как лучше поливать морковь для хорошего урожая

Опытные дачники за весь вегетационный период дважды поливают этот овощ, добавляя к воде обычную поваренную соль. Этот простой ингредиент помогает моркови лучше усваивать питательные элементы, которые есть в почве, отпугивает вредителей, которые вредят урожаю, и делает плоды более сладкими.

Также добавление соли в воду не дает этому овощу гнить, с чем часто сталкиваются многие дачники во время сбора урожая моркови на огороде.

Полив моркови
Процесс полива моркови на огороде. Фото: Freepik

Как правильно приготовить раствор для полива моркови

Чтобы приготовить эффективную смесь для полива этого овоща, смешайте между собой такие ингредиенты, как:

  • Поваренная соль — одна столовая ложка
  • Вода — десять литров

Размешайте соль в воде и хорошо перемешайте так, чтобы соль полностью растворилась. Концентрация соли в этом случае не так высока, поэтому вы никак не навредите урожаю моркови. Но прежде, чем подкармливать овощ этим раствором, обязательно проследите, чтобы почва на огороде, где вы собираетесь это делать, была увлажненной.

Напомним, мы писали о том, какие сорта моркови стоит посадить на своем огороде.

Ранее мы рассказывали о том, какие растения стоит посадить возле моркови на огороде.

Также мы сообщали о том, почему морковь плохо растет и как можно спасти урожай овоща.

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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