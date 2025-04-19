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Когда сеять свеклу в открытый грунт — вырастет сладкая и крупная

19 апреля 2025 07:32
Валентина Осадчая - Редактор
Когда сеять свеклу на огороде в 2025 году — сроки, правила и советы для хорошего урожая
Посев свеклы в открытый грунт. Колаж: Новини.LIVE
Валентина Осадчая - Редактор

Свекла — одна из самых популярных овощных культур в Украине, без которой трудно представить себе огород. Чтобы вырастить вкусный, сладкий, крупный и витаминный овощ, огородники тщательно ухаживают за растением — прореживают, рыхлят почву вокруг, поливают и удобряют. Но не менее важным в этом вопросе является выбор времени посева.

Когда и как правильно сеять свеклу в открытый грунт, какие сорта лучше всего подходят для весенней посадки, пишет NV. Читайте далее, чтобы узнать главные секреты сладкой свеклы и большого урожая.

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Когда сеять свеклу в открытый грунт в 2025 году

Для того чтобы свекла хорошо прорастала и развивалась, нужно дождаться стабильного потепления. Оптимальная температура воздуха для посева — от +10 до +12°C, а почвы — от +8 до +10°C. В большинстве регионов Украины такие условия обычно устанавливаются в середине апреля.

Многие огородники также учитывают лунный календарь, который подсказывает самые благоприятные даты для садово-огородных работ. Высевая свеклу в эти дни, вы повышаете шансы на богатый и качественный урожай:

  • в апреле — 19, 20, 23, 24, 28;
  • в мае — 10, 11, 20, 21.

 

Когда сеять свеклу в открытый грунт в 2025 году
Мужчина сеет свеклу в открытый грунт. Фото: shutterstock.com

Какие сорта свеклы лучшие для посева весной

Опытные огородники рекомендуют выбирать проверенные, устойчивые к болезням и засухе сорта. В 2025 году стоит обратить внимание на такие:

  1. "Ренова" — вкусная, насыщенно-красная свекла с высоким содержанием сахаров.
  2. "Браво" — урожайный сорт с ровными, сочными плодами.
  3. "Египетская плоская" — ранний сорт, идеально подходит для приготовления горячих блюд.
  4. "Червона Куля" — удобная форма корнеплода, отлично хранится.
  5. "Бордо 237" — классика среди свеклы, известная своей сладостью и универсальностью.

Эти сорта прекрасно растут в различных климатических условиях Украины и хорошо хранятся зимой.

 

Какие сорта свеклы лучшие для посева весной
Свежая свекла с грядки. Фото: shutterstock.com

Как правильно сеять свеклу — главные правила

1. Подготовка почвы

Свекла любит солнечные участки с плодородной, хорошо дренированной почвой. Идеально, если еще осенью вы внесли перегной, компост или золу. Если нет — удобрите землю за 2-3 недели до посева, можно также использовать аммиачную селитру для стимуляции роста. Не высевайте свеклу на месте, где в прошлом году росли шпинат или мангольд — они "родственники" и истощают почву подобным образом.

2. Посев

Перед посадкой замочите семена в теплой воде на 24 часа — это ускорит прорастание.

Семена высевают в бороздки глубиной 3-4 см. Расстояние между рядками должно быть 20-30 см. Семена размещают на расстоянии 2,5-3 см друг от друга. После посева важно регулярно увлажнять почву, чтобы не допустить пересыхания верхнего слоя. После дождей или поливов стоит слегка мульчировать почву, чтобы сохранить влагу.

3. Прореживание

Когда появляются 1-2 настоящих листочка, нужно выполнить первое прореживание, оставляя по 5 см между растениями. Через несколько недель, когда образуются 4-5 листьев, прореживают еще раз, увеличивая расстояние до 10-13 см. Это позволяет каждому корнеплоду полноценно развиваться без конкуренции за влагу и питательные вещества. Также специалисты рекомендуют регулярно рыхлить междурядья, чтобы улучшить доступ воздуха к корням.

 

Ранее мы писали, почему стоит сеять огурцы в дождливую погоду.

Напомним, мы рассказывали, когда сажать морковь на огороде в апреле.

Также мы делились, как правильно подготовить лук к посадке.

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