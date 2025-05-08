Коли треба садити кукурудзу на городі в травні та червні 2025 року за місячним календарем — сприятливі дні, поради дачникам

Дачник із врожаєм кукурудзи в кошику. Фото: Freepik

Вже незабаром багато дачників почнуть садити кукурудзу на городі, але щоб гарантовано отримати великий і смачний врожай, необхідно знати важливі речі. Зокрема, дізнайтеся, коли саме висаджувати цю культуру у відкритий ґрунт навесні та влітку 2025 року за місячним календарем.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Коли краще садити кукурудзу

Перш ніж садити кукурудзу на городі, зверніть увагу на те, що ґрунт має прогрітися принаймні до десяти градусів тепла, а температура повітря надворі повинна бути понад 15 тепла. Оскільки цього року в квітні були заморозки, садити кукурудзу дачники рекомендують, починаючи з травня.

Якщо ви живете в південному регіоні, сійте насіння цієї культури на початку травня, а якщо на півночі, то починати це робити краще в середині травня. Також досвідчені дачники радять звернутися по допомогу до місячного календаря.

Врожай кукурудзи на городі. Фото: Garden Express

Коли садити кукурудзу навесні та влітку 2025 року за місячним календарем

Багато дачників перед посадкою кукурудзи звертаються до місячного календаря, щоб перевірити фази Місяця. В ньому вказані найсприятливіші дні, які більше підходять для посадки цієї культури на городі. Тому згідно з місячним календарем найкращими днями для посадки кукурудзи навесні та влітку цього року вважаються такі дати, як:

1-3, 7-10, 16, 22, 28-31 травня

2, 6, 7-9, 12-14, 18, 25, 30 червня

Посів насіння кукурудзи на городі. Фото: Pinterest

Як правильно садити кукурудзу

Перш ніж садити кукурудзу на городі, переберіть насіння і викиньте ті, на яких є чорні плями чи сліди гнилі. Можете спочатку проростити насіння, поклавши його на теплу мокру тканину на кілька днів. Потім оберіть ділянку, де буде багато сонця, і за один-два тижні до посадки перекопайте землю.

Зробіть на ділянці лунки завглибшки п’ять сантиметрів і полийте водою кожну з них, потім покладіть по дві-три насінини і закопайте ями. Обережно утрамбуйте землю та ще раз полийте. З появою перших паростків залиште в кожній лунці по одному найсильнішому з них.

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