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Як правильно пророщувати кукурудзу — ефективні методи

16 квітня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Як проростити кукурудзу, щоб вона швидко зійшла — поради дачникам
Людина, яка чистить кукурудзу. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Перш, ніж садити кукурудзу на городі, необхідно проростити її насіння, щоб не тільки прискорити ріст і розвиток культури, а й захистити її від хвороб. Досвідчені дачники розповіли, як правильно пророщування цю рослину, щоб вона швидко зійшла.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Перед посадкою кукурудзи важливо проростити насіння, щоб покращити врожай цієї культури, прискорити її ріст і зробити більш стійкою як до захворювань, так і до різких змін температури надворі.

Якщо ви це правильно зробите, ви гарантовано зберете рясний врожай смачної кукурудзи з власного городу.

Кукуруза
Три кукурудзи на городі. Фото: Pinterest

Як треба пророщувати насіння кукурудзи

Замочування насіння у воді

Обравши цей метод пророщування, покладіть насіння кукурудзи у воду кімнатної температури і залиште в ній на 14 годин. Після цього дістаньте насіння, помийте його звичайною водою і залиште на вологій тканині для того, щоб воно проросло.

Семена кукурузы
Процес пророщування насіння кукурудзи у воді. Фото: Dennitip

Вологе пророщування насіння

Для пророщування насіння покладіть його між шарами мокрої тканини і відправте до пластикового контейнера. Але стежте за тим, щоб тканина завжди була вологою, а температура в темній кімнаті становила 25 градусів тепла. Коли ви побачите коріння завдовжки один-два сантиметра, можете садити кукурудзу на городі.

Сухе пророщування насіння

Помістіть насіння кукурудзи на вологий рушник, потім відправте до контейнера у відкритому вигляді та поставте в темне місце, де температура становить 25 градусів тепла. Щойно ви побачите коріння, можете сіяти насіння у відкритому ґрунті.

Зберігання в розчині марганцівки

Щоб захистити кукурудзу від грибкових хвороб, зокрема, від фузаріозу, зробіть розчин марганцівки світло-рожевого відтінку, покладіть туди насіння на 40 хвилин, потім витягніть його і помийте водою. Після цього покладіть насіння на вологий рушник для пророщування. 

Нагадаємо, ми писали про те, як посадити кукурудзу на городі, щоб зібрати великий врожай. 

Раніше ми розповідали про те, де на городі ні в якому разі не можна сіяти кріп. 

Також ми повідомляли про те, чим потрібно підживити часник для гарного врожаю.

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