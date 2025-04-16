Як проростити кукурудзу, щоб вона швидко зійшла — поради дачникам

Людина, яка чистить кукурудзу. Фото: Freepik

Перш, ніж садити кукурудзу на городі, необхідно проростити її насіння, щоб не тільки прискорити ріст і розвиток культури, а й захистити її від хвороб. Досвідчені дачники розповіли, як правильно пророщування цю рослину, щоб вона швидко зійшла.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Перед посадкою кукурудзи важливо проростити насіння, щоб покращити врожай цієї культури, прискорити її ріст і зробити більш стійкою як до захворювань, так і до різких змін температури надворі.

Якщо ви це правильно зробите, ви гарантовано зберете рясний врожай смачної кукурудзи з власного городу.

Три кукурудзи на городі. Фото: Pinterest

Як треба пророщувати насіння кукурудзи

Замочування насіння у воді

Обравши цей метод пророщування, покладіть насіння кукурудзи у воду кімнатної температури і залиште в ній на 14 годин. Після цього дістаньте насіння, помийте його звичайною водою і залиште на вологій тканині для того, щоб воно проросло.

Процес пророщування насіння кукурудзи у воді. Фото: Dennitip

Вологе пророщування насіння

Для пророщування насіння покладіть його між шарами мокрої тканини і відправте до пластикового контейнера. Але стежте за тим, щоб тканина завжди була вологою, а температура в темній кімнаті становила 25 градусів тепла. Коли ви побачите коріння завдовжки один-два сантиметра, можете садити кукурудзу на городі.

Сухе пророщування насіння

Помістіть насіння кукурудзи на вологий рушник, потім відправте до контейнера у відкритому вигляді та поставте в темне місце, де температура становить 25 градусів тепла. Щойно ви побачите коріння, можете сіяти насіння у відкритому ґрунті.

Зберігання в розчині марганцівки

Щоб захистити кукурудзу від грибкових хвороб, зокрема, від фузаріозу, зробіть розчин марганцівки світло-рожевого відтінку, покладіть туди насіння на 40 хвилин, потім витягніть його і помийте водою. Після цього покладіть насіння на вологий рушник для пророщування.

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